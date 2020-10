Sạt lở ở Trà Leng: Nỗi ám ảnh của người phụ nữ chứng kiến cảnh chồng bị vùi lấp, mất tích

Từ 5h sáng 30/10, phóng viên Dân Việt đã cùng lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xuất phát, băng gần 50km đường núi vào khu vực sạt lở để ứng cứu các nạn nhân còn mất tích.

Nhà Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng giờ chỉ còn lại đống đổ nát.

Có mặt tại khu vực thôn 1, ngày nào 11 ngôi nhà trong làng còn đứng vững giữa tuyến đường huyết mạch vào trung tâm xã Trà Leng, nhưng từ chiều 28/10 đến nay, nơi "mẹ thiên nhiên" nổi giận khiến một quả đồi sạt lở vùi lấp toàn bộ khu vực này, trong đó có 11 ngôi nhà.



Cả thôn 1, xã Trà Leng giờ như bãi "chiến trường".

Chứng kiến cảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người dân lật từng chút đất, đá trong đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, ai cũng không cầm được lòng. Bên cạnh đó là những thi thể được tìm thấy, người dân tổ chức mai táng vội vàng theo phong tục địa phương.



Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm, tiếng khóc xé lòng của những người thoát chết, người thân khóc thương các nạn nhân mất tích khiến ai cũng xót xa. Nhất là cảnh vợ mất chồng, con mất cha, mẹ mất con. Đặc biệt, cả 8 người gia đình ông Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng bị mất tích, đến nay chỉ mới tìm được 1 thi thể nạn nhân.



Vụ sạt lở này đã xóa sổ toàn bộ ngôi làng. Những người may mắn thoát nạn thì lâm cảnh trắng tay, nhà cửa, tài sản đã không còn, đều bị vùi lấp toàn bộ trong đống đổ nát.

Những chú heo còn sống sót được người dân đưa lên vùng cao ráo.

Bà Đoàn Thị Ngọc (có chồng mất tích chưa tìm thấy được) kể lại trong đau đớn, chiều 28/10 nghe tin báo có bão, bà và chồng rời nhà đi lên nhà Bí thư xã lánh nạn, nhưng chỉ vài giờ sau, nhiều tiếng nổ lớn, tiếp đó nước, đất, đá từ trên cao đổ ập xuống làm nhiều người trở tay không kịp.



"Khi nghe tiếng nổ lớn, tôi vội chạy ra khỏi nhà anh Việt thì bị nước cuốn trôi ra xa, tôi bám vào cây và được người dân khu vực cứu được. Còn chồng tôi và những người trong gia đình anh Việt bị vùi lấp, đến nay vẫn chưa tìm thấy", bà Ngọc kể.

Nỗi ám ảnh đối với bà Ngọc đến nay vẫn còn nguyên. Bà may mắn thoát chết nhưng nay đã mất chồng. Nhà cửa, toàn bộ tài sản và người chồng đã bị vùi lấp, chỉ còn lại 19 con heo nằm bên mé nhà vẫn còn nguyên và sáng nay (30/10) được người dân cứu đưa lên khu vực cao ráo.

"Tôi đã mất tất cả, chồng, nhà cửa, nay chỉ còn lại 19 con heo này là tài sản của tôi thôi. Cái tôi mong muốn nhất là tìm được thi thể của chồng", bà Ngọc nói.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, đến trưa nay (30/10) lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân mất tích ở Trà Leng - một người lớn, một trẻ em. Ngoài ra, tại xã Trà Mai (huyện Nam Trà My) bị sạt lở làm 1 người mất tích, 1 người bị thương nặng.

"Như vậy, đến thời điểm này tại xã Trà Leng đã tìm thấy 8 thi thể, còn lại mất tích 12 người. Hiện đã đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích…", ông Bửu nói.