Sau cú va chạm liên hoàn, 3 ô tô tải bốc cháy

Ngày 22/2, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô xảy ra trên địa bàn khiến cả 3 xe bị bốc cháy.

Vào khoảng 2h15 phút ngày 22/2, xe ô tô tải chở mì tươi mang BKS 37C-215.22 do tài xế Trần Văn Nho (60 tuổi, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) lưu thông theo hướng từ xã Chơ Glong đi xã Yang Trung.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Khi đến km 349+400 đường Trường Sơn Đông (thuộc địa phận dốc Ba Cô, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) thì va chạm với ô tô kéo theo rơ moóc chở sắt xây dựng do tài xế Trần Quang Vinh (42 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau đó, hai xe ô tô trên tiếp tục tông vào xe ô tô tải chở xi măng BKS 77H-034.25 do tài xế Bùi Văn Ty (23 tuổi, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng xã Yang Trung đi xã Chơ Glong.

Cú va chạm làm 3 xe tải cùng bị bốc cháy, hư hỏng nặng. Tài xế Trần Văn Nho bị mắc kẹt trong cabin và được người dân phá cửa xe, đưa đi cấp cứu.

Các cán bộ chiến sĩ được điều đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều 2 xe chữa cháy và 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Công an H.Kông Chro cũng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, Công an huyện Kông Chro cũng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.