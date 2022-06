Theo Healthshots, dưới đây là 7 lợi ích sức khoẻ của việc ăn ổi, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày

Ăn ổi tăng khả năng miễn dịch để sống khỏe mỗi ngày

Ổi được coi là loại trái cây kỳ diệu bởi khả năng ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho tim mạch và có lợi cho phụ nữ mang thai. Ảnh: Unsplash

Chúng ta đều biết vitamin C quan trọng như thế nào để tăng cường hệ thống miễn dịch. Ổi chứa nhiều vitamin C gấp 2 lần so với cam, vì thế ổi giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và mầm bệnh thông thường.

Trong một nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra rằng ổi có lợi ích kháng khuẩn có thể tiêu diệt vi khuẩn xấu và vi rút trong cơ thể.

Ổi có thành phần chống ung thư

Ổi rất giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa và làm giảm các tế bào ung thư trong cơ thể.

Ăn ổi có khả năng ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Ổi có chỉ số đường huyết thấp, giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng lên. Hơn nữa, hàm lượng chất xơ cao cũng đảm bảo rằng lượng đường trong máu được kiểm soát.

Ăn ổi tốt cho sức khoẻ tim



Hàm lượng cao natri và kali có trong ổi giúp điều chỉnh huyết áp, và đặc biệt hữu ích cho những người bị tăng huyết áp. Hơn nữa, ổi cũng chứa cholesterol tốt giúp ngăn ngừa bất kỳ bệnh tim nào.

Ăn ổi giúp giảm căng thẳng

Nếu bạn căng thẳng và mệt mỏi, ổi chắc chắn có thể giải toả căng thẳng và cho bạn thêm năng lượng.

Hàm lượng magiê trong loại trái cây kỳ diệu này giúp chống lại căng thẳng hàng ngày bằng cách thư giãn cơ bắp và giúp bạn bình tĩnh hơn.

Ăn ổi có lợi cho phụ nữ mang thai

Ổi được gọi là siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có thể mang lại lợi ích đáng kinh ngạc

Axit folic và vitamin B9 có trong ổi tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hệ thần kinh của bé và ngăn ngừa bất kỳ rối loạn thần kinh nào ở trẻ. Vì vậy, mẹ hãy để sẵn ổi khi mang bầu.

Ăn ổi tốt cho người muốn giảm cân

Vì lượng calo thấp, hàm lượng đường tương đối ít và hàm lượng chất xơ cao nên loại trái cây này không chỉ giúp chúng ta kiềm chế cơn đói mà còn tăng cường trao đổi chất.