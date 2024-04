Tập đoàn Kim Oanh hợp tác với 4 đối tác Nhật Bản xây dựng dự án bất động sản 50 ha tại Bình Dương

Dự án Khu đô thị Một Thế Giới – The One World có quy mô gần 50ha và tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1 tỷ USD. Dự án tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch, gồm: Đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Với sự kết hợp của các tập đoàn danh tiếng, Khu đô thị Một Thế Giới – The One World hứa hẹn sẽ trở thành khu đô thị đẳng cấp hàng đầu tại Bình Dương, dự án được phát triển theo mô hình "all in one", kiến tạo không gian sống mang chất lượng quốc tế, gần gũi với thiên nhiên và hài hòa về văn hóa.

Sản phẩm chính của Dự án Một Thế Giới – The One World đưa ra thị trường bao, gồm shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự compound và căn hộ... cùng với hàng loạt tiện ích đẳng cấp, từ học tập, vui chơi giải trí, mua sắm cho đến không gian làm việc, hội nghị - triển lãm, chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao.