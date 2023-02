Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam bị Bộ Công Thương "tuýt còi" vì khai thác boxit vượt công suất

TKV khai thác vượt công suất cho phép

Cụ thể, theo luật luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật, tuân thủ quy hoạch trong khai thác mở và chế biến boxit tại Công ty TNHH MTV Nhôm Đắk Nông, cơ quan thanh tra cho biết năm 2019 khối lượng tinh quặng khai thác thực tế thấp hơn so với giấy phép, nhưng năm 2020 việc khai thác lại cao hơn thực tế là 142.968 tấn so với giấy phép. Hàm lượng quặng nhôm oxit (alumin) trong cả hai năm đều cao hơn so với thiết kế.

Bộ Công Thương vừa nhắc nhở Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công ty TNHH MTV Nhôm Đắk Nông thuộc TKV vì khai thác vượt công suất và quy hoạch.

Ở lĩnh vực tuyển quặng, năm 2019 Công ty TNHH MTV Nhôm Đắk Nông tuyển được 1,6 triệu tấn, thấp hơn thiết kế, nhưng năm 2020 đã tuyển được 1,65 triệu tấn, cao hơn thiết kế. Hàm lượng quặng bô xít trong khai thác của Công ty TNHH MTV Nhôm Đắk Nông năm 2019 đạt 50,44%, năm 2020 đạt 50,83%, đều cao hơn thiết kế được phê duyệt. Số quặng tinh thu được năm 2019 đạt 59,72%, thấp hơn so với thiết kế, năm 2020 đạt 61,61%, cao hơn so với thiết kế.

Báo cáo kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương, Công ty TNHH MTV Nhôm Đắk Nông cho biết năm 2020 sản lượng quặng tinh khai thác tăng thêm gần 143.00 tấn so với công suất được phê duyệt do khi nhà máy alumin này đi vào hoạt động thương mại năm thứ 4 đã vận hành tốt hơn, có kinh nghiệm hơn và vận hành ở chế độ tải cao, giảm thời gian dừng sửa chữa, cải tiến để tăng chất lượng, tăng thực thu sản phẩm. Chính vì vậy, năm 2020, nhà máy sản xuất đạt 715.00 tấn quặng boxit, vượt công suất thiết kế khoảng 10%.

Theo giấy phép, TKV được khai thác bô xít bằng phương pháp lộ thiên để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy alumin là 650.000 tấn/năm;trữ lượng khai thác là 42,4 triệu tấn quặng tinh.

Tuy vậy, trong hai năm 2019 và 2020, khối tượng khai thác quặng thô đã cao hơn nhiều, năm 2019, khối lượng khai thác quặng thô hơn 4 triệu tấn (1,2 triệu tấn quặng tinh chế); năm 2020, khai thác quặng thô 4,4 triệu tấn (1,6 triệu tấn quặng tinh chế).

Thanh tra Bộ Công Thương đề nghị TKV tuân thủ trình tự khai thác theo đúng thiết kế đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, nghiên cứu đề án tuyển và chế biến alumin từ quặng bô xít để tránh làm thất thoát tài nguyên.