Thái Nguyên chi 25 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp kè khắc phục sạt lở bờ sông Cầu, bảo vệ 18 hộ dân

Theo đó, Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; thời gian triển khai xây dựng công trình trong giai đoạn 2024 – 2025. Dự kiến, dự án có tổng kinh phí thực hiện là 25 tỷ đồng, trong đó nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, Trung ương là 22 tỷ đồng; Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh là 3 tỷ đồng.

Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi mưa lũ đã khiến nhiều đoạn bờ sông thuộc địa phận xóm Thanh Đàm (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bị sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Ảnh: Hà Thanh

Công trình sau khi hoàn thành sẽ khắc phục được tình trạng sạt lở bờ sông Cầu, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng cho 18 hộ dân tại xóm Thanh Đàm (xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình). Đồng thời, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do dòng chảy lũ gây ra, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái khu vực bờ sông.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ trong tháng 8 và 9 vừa qua, nhiều đoạn bờ sông thuộc địa phận các xóm Thanh Đàm, xóm Nón của xã Nhã Lộng đã bị sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân sống quanh khu vực. Trước tình hình đó, trong các đợt mưa lũ địa phương đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn và lên phương án khắc phục hậu quả.