Thị trường Bất động sản Nghệ An rục rịch chuyển mình

Nguồn cung dồi dào, giá ổn định



Thị trường BĐS Nghệ An còn nhiều dư địa để phát triển

Khi dịch Covid-19 một lần nữa được khống chế, thị trường bất động sản ngay lập tức có những dấu hiệu "ấm trở lại". Bên cạnh sự ổn định của phân khúc nhà ở chung cư, thị trường đất nền ở một số địa phương đang dần nóng lên, dòng tiền của các nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển về những vùng đất mới, giàu tiềm năng, điển hình là Nghệ An.

Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh cho biết, do áp lực tạo nguồn thu cho ngân sách nên nguồn "cung" đất nền trên thị trường hiện khá dồi dào. Theo đó, thành phố Vinh dự kiến đưa hơn 3.000 sản phẩm vào khai thác, khu vực huyện, thị, nhất là vùng đồng bằng mỗi huyện đưa từ 300 - 400 sản phẩm vào đấu giá…

Dù nguồn cung tăng nhưng mặt bằng giá bất động sản vẫn ổn định, không biến động nhiều. Ghi nhận từ các sàn giao dịch bất động sản, tại các phường trung tâm của TP Vinh, mức giá dao động từ 17 - 35 triệu đồng/m2. Tại các địa bàn huyện thị, đơn cử như khu vực huyện Diễn Châu, giá đất nền dao động trong mức 12-15 triệu đồng/m2.

Tuy chưa thực sự "nóng", "sốt" như những đô thị lớn nhưng thị trường bất động sản Nghệ An được đánh giá có sức hấp dẫn riêng, đang dần khởi sắc, hòa trong bức tranh phát triển kinh tế của địa phương. Theo khảo sát sơ bộ, thời điểm này, lượng khách quan tâm chủ yếu là người mua có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư giàu tiềm năng muốn săn tìm cơ hội.

Sức hút nào từ thị trường bất động sản Nghệ An?

Có thể nói, thị trường bất động sản Nghệ An tuy "sinh sau đẻ muộn" nhưng lại có hấp lực mạnh mẽ chính nhờ chủ trương phục hồi, đẩy mạnh kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông của chính quyền sở tại như dự án cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt dự kiến thông xe vào năm 2022, rút ngắn thời gian cung đường Hà Nội đi Nghệ An còn chưa đến 3 giờ đồng hồ. Các dự án, công trình trọng điểm khác cũng đang ráo riết đẩy nhanh tiến độ như: Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông công cộng kết nối Vinh - Quán Hành - Cửa Lò; dự án Phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vinh; dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt trục thông nút giao giữa Quốc lộ 1A với đường 72m;… Đặc biệt, dự án cầu Cửa Hội vượt sông Lam nối TP Vinh và Hà Tĩnh khi đi vào hoạt động sẽ đẩy mạnh giao thương, kết nối tiềm năng phát triển giữa các vùng kinh tế, đây sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ giúp bất động sản Nghệ An và các khu vực lân cận "cất cánh".

Tận dụng những lợi thế từ chính sách phát triển, quy hoạch hợp lý, giao thông thuận lợi, giới chuyên gia nhận định đây là thời điểm tốt để lựa chọn đầu tư bất động sản. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư dễ dàng phân loại những dự án có pháp lý tốt, giàu tiềm năng để "xuống tiền". Riêng với người mua có nhu cầu ở thực, họ dễ dàng tiếp cận những dự án được triển khai bởi những chủ đầu tư uy tín, có năng lực quản lý và tài chính vững mạnh, đảm bảo tiến độ dự án, chất lượng sản phẩm.

Dự án TNR Stars Diễn Châu cơ bản đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng

Trong đó, phải kể đến dự án TNR Stars Diễn Châu do Công ty TNHH OLECO-NQ làm chủ đầu tư, được TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) quản lý và phát triển. Vượt qua mọi khó khăn do dịch Covid-19, TNR Stars Diễn Châu đến nay vẫn bám sát tiến độ thi công, dự kiến bàn giao và đi vào hoạt động trong năm 2021. Đây là dự án tiêu biểu đang góp phần kiến tạo nên phong cách mới, nâng tầm chất lượng sống cho người dân sở tại trong thời gian tới./.