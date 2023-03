Thoại Hà-kênh đào sớm nhất miền Nam, nối An Giang với Kiên Giang, do vua Gia Long chuẩn chuẩn y Đây là kênh đào sớm nhất miền Nam, nối An Giang với Kiên Giang, do vua Gia Long chuẩn chuẩn y

Kênh Long Xuyên - Rạch Giá là kênh đào sớm nhất ở miền Nam, có vị trí quan trọng trong giao thông vận tải đường sông, phát triển nông nghiệp, hình thành làng xóm, dân cư...Để tuyên dương công trạng của Nguyễn Văn Thoại, vua Gia Long đổi tên kênh Tam Khê thành kênh Thoại Hà, núi Sập thành Thoại Sơn (An Giang), cất miếu Sơn Thần, dựng văn bia...

