Thua đau Real Madrid, Liverpool đòi mở cuộc điều tra

Trận quyết đấu giữa Liverpool và Real Madrid tại Stade de France đã không thể diễn ra đúng theo lịch của UEFA vào lúc 2h ngày 29/5 (giờ Hà Nội). Ban tổ chức sân đã phát thông báo lùi thời gian tổ chức trận chung kết Champions League xuống khoảng 15 phút. Tuy nhiên sau đó, phải đến 2h36' (giờ Hà Nội) trận đấu mới có thể bắt đầu.



Chung kết Champions League phải hoãn hơn 15 phút do sự cố ngoài sân. Ảnh: SPORT

Lý do được đưa ra là do đã xảy ra sự cố trong việc đón tiếp khán giả vào sân. Khi thời điểm trận đấu cận kề, ở ngoài sân Stade de France, khung cảnh hỗn loạn xảy ra. Nhiều CĐV bất chấp lao qua cổng soát vé để chạy vào sân. Đội ngũ soát vé bất lực và phải nhờ đến sự can thiệp từ lực lượng an ninh.

Phía Liverpool thể hiện sự thất vọng và không hài lòng về công tác quản lý, tổ chức trận đấu phía Stade de France. Sau trận đấu, trang chủ của "Lữ đoàn đỏ" đã phát đi thông báo, chính thức yêu cầu mở cuộc điều tra về việc trận đấu phải trì hoãn.

Cụ thể, trang chủ Liverpool đăng dòng trạng thái: "Chúng tôi rất thất vọng về sự cố liên quan đến việc vào sân cũng như công tác đảm bảo an ninh. CĐV Liverpool đã phải đối mặt với những bạo động không đáng có tại Stade de France.

Đây là trận đấu bóng đá vĩ đại nhất châu Âu và đáng lẽ ra người hâm mộ không phải chứng kiến những cảnh tượng tiêu cực này. Chúng tôi sẽ chính thức gửi đi yêu cầu mở cuộc điều tra về sự trì hoãn không thể chấp nhận này".

Mohames Salah đã không thể cùng đồng đội có được chức vô địch châu Âu danh giá. Ảnh: SPORT

Ông Peter Moore - cựu giám đốc điều hành của Liverpool cũng dùng từ "đáng hổ thẹn" để miêu cả cảnh tượng ngoài sân Stade de France. Ông bác bỏ tuyên bố từ phía UEFA rằng việc trì hoãn trận đấu là do người hâm mộ đến muộn và thẳng thắn nói rằng đây là hậu quả của khâu tổ chức tồi tệ.

Trong trận chung kết, "The Kop" tấn công dồn dập nhưng trước một hàng thủ Real Madrid quá chắc chắn và trong khung gỗ là thủ thành Thibaut Courtois có ngày thi đấu xuất thần, đội bóng áo đỏ đã không thể ghi bàn. Còn phía "Kền kền trắng", họ chỉ cần một bàn thắng của Vinicius Jr là đã đủ để đả bại đội bóng đến từ nước Anh và hiên ngang tiến đến chức vô địch châu Âu lần thứ 14.