Tiền Phong Marathon 2021: Lan tỏa "Giấc mơ đại ngàn"

Ra đời vào năm 1958 với đường chạy trong công viên Bách Thảo, Việt dã giải báo Tiền Phong lần đầu tiên được tổ chức ngày 25/12/1958 với 72 VĐV tham dự, trong đó có cả "anh hùng Thế vận" nổi tiếng ngày đó là VĐV Emil Zatopek với 5 năm liên tục lập kỷ lục marathon thế giới từ 1948 tới 1953, trở thành VĐV nước ngoài đầu tiên dự giải.

Trong suốt lịch sử của giải, năm 1980 và 1982 là những lần giải không được tổ chức vì những lý do khách quan.

Qua 61 lần tổ chức, đã có nhiều VĐV trưởng thành từ giải đấu, tiến ra đấu trường khu vực, châu lục và mang vinh quang về cho Tổ quốc như các VĐV Hoàng Minh Phước, Bùi Lương, Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng trước đây hay Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Chí Đông, "nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ... trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Tiền Phong Marathon 2021 do UBND tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, phối hợp tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 On Sport, livestream trên hạ tầng mạng của báo Tiền Phong, giải Tiền Phong Marathon và Công ty Cổ Phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media).