Vụ cô gái bị ép quỳ ở Bắc Ninh: Báo động về ảo tưởng quyền lực

Mấy hôm nay dư luận xã hội nóng lên bởi clip Nguyễn Văn Thiện, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở thành phố Bắc Ninh đe dọa, làm nhục khách hàng. Trong video, cô gái trẻ bị ép quỳ để xin lỗi, còn Thiện có thái độ và lời nói hết sức hung hãn: "Trừ khi về quê, chứ mày sống ở đâu trong mảnh đất Bắc Ninh thì xuống đất bố cũng móc mày lên... 10 người như mày cũng xử được. Mày là ai, ở trên trời cũng móc lên bằng được…". Lý do là cô gái này vào nhà hàng Hiền Thiện ăn uống và đăng lên trang cá nhân chê nhà hàng mất vệ sinh, trong đĩa lòng có sán.



Đáng nói, clip đe dọa này được chính người của nhà hàng livestream trên mạng xã hội, như một lời nhắn gửi mang tính dọa dẫm và khoe mẽ về quyền lực của nhà hàng mình với khách hàng.

Họ không "hiền", không "thiện" như cái tên của họ. Mà ngược lại, đó là một hành vi bạo lực, côn đồ, xúc phạm tới nhân phẩm và thân thể người khác.

Hình ảnh cô gái bị ép quỳ tại nhà hàng ở Bắc Ninh. Ảnh cắt từ clip.

Các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc. Cô gái trẻ đã không sai. Hàng loạt những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng bị phát hiện và nhà hàng bị phạt 30 triệu đồng do vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chưa hết, tối 19.8, Công an thành phố Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện về hành vi "làm nhục người khác".

Có lẽ với loại hành vi "làm nhục người khác" thì đây là vụ việc được chính quyền và cơ quan công an vào cuộc nhanh và xử lý mạnh tay nhất mà tôi biết.

Hàng ngày, những hành vi kiểu này nhan nhản: Chồng đánh vợ, con cái đối xử tệ bạc với cha mẹ, chủ đối xử bạo hành với thợ, không chỉ là bạo hành bằng lời nói mà còn hành động. Tuy nhiên nạn nhân đã vì lẽ này lẽ kia đã không tố cáo, hoặc khi vụ việc vỡ ra thì vì điều này điều kia đã không được xử lý rốt ráo, nghiêm túc.

Ngay cả trong Luật, tội "làm nhục người khác" cũng chỉ ở mức phạt tiền và phạt tù "cải tạo không giam giữ không quá 3 năm..". "Khoản 1 Điều 155 về tội làm nhục người khác quy định, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm" đã không đủ răn đe.

Có lẽ vì thế mới có chuyện chủ nhà hàng vừa đe doạ, khủng bố tinh thần cô gái dám chê thức ăn nhà hàng mình, còn tung lên mạng như một lời đe doạ rộng hơn với nhiều người, thứ hành vi côn đồ và trắng trợn đó đủ thấy kẻ gây tội hoàn toàn coi thường pháp luật.

Xử lý nghiêm một vụ việc để làm gương, răn đe các vụ việc khác là điều cần phải làm lúc này.

Sâu xa hơn, cần quan tâm những hành vi kiểu đó ở góc độ xuống cấp về văn hóa để mà kịp thời sửa chữa. Đó là thực tế, không phải chuyện lý thuyết như có những người nghĩ vậy.

Sức mạnh của truyền thông, của mạng xã hội lên ngôi. Những clip "giang hồ mạng" nhan nhản, kiểu Khá Bảnh, Đường Nhuệ, Phú Lê… thu hút hàng triệu view, được xem như một trò tiêu khiển vui vẻ, có lẽ đã có ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành vi của một số người.

Những hành động bất chấp pháp luật được tung hô đã mang lại những "ảo tưởng quyền lực", sự "ngáo quyền lực", khiến chủ quán nướng này dù ở độ tuổi lẽ ra phải hành động chín chắn, lại cư xử sặc mùi xã hội đen, trừng phạt khách hàng kiểu "luật rừng".

Đó là vì nhận thức về pháp luật kém, nhận thức về văn hóa cũng kém cỏi nốt, khiến người ta sẵn sàng xúc phạm, khủng bố người khác, khoe khoang, dọa dẫm người khác bằng sự hung hãn và thứ quyền lực ảo, người ta không hiểu được giá trị của sự đối thoại, sự nhân ái, nhân văn.

Việc thay đổi này, thật ra, có thể mất vài thế hệ. Với điều kiện luật pháp phải nghiêm minh, ngay từ bây giờ.