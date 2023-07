Tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội trồng cây ăn quả, nông dân Hà Tĩnh thu nhập cao

Ủy thác vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH hiệu quả

Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh - bà Bùi Thị Ngọc Hà nhấn mạnh: Nhờ sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại mỗi địa phương, các chương trình tín dụng ưu đãi của chi nhánh triển khai trong thời gian qua đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo đó, những tháng đầu năm 2023, Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với UBND xã, các tổ chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên chú trọng công tác củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác, ủy nhiệm; chấn chỉnh, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn...

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nông dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.T

Số liệu từ Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh, dư nợ ủy thác cho vay đến ngày 31/5/2023 đạt 6.244,2 tỷ đồng, với 105.979 khách hàng đang phát sinh dư nợ. Trong đó, Hội ND Hà Tĩnh có dư nợ ủy thác lớn nhất trong các hội nhận uỷ thác với dư nợ 2.262,4 tỷ đồng, với 37.699 hộ dân đang phát sinh dư nợ.

Trong đó, Hội ND Hà Tĩnh có dư nợ uỷ thác lớn nhất trong các hội nhận ủy thác với dư nợ 2.262,4 tỷ đồng, tăng 152,8 tỷ đồng so với đầu năm, với 37.699 hộ dân đang phát sinh dư nợ. Nợ quá hạn ủy thác qua Hội Nông dân Hà Tĩnh đến ngày 31/5/2023 là 0,57 tỷ đồng, chiếm 0,025%/tổng dư nợ ủy thác.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình ngày 31/1/2022, chi nhánh đã đẩy mạnh triển khai giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến nay đạt hơn 365 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt 120 tỷ đồng (tăng hơn 22 tỷ đồng so với năm 2022) với 329 khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 190 tỷ đồng với 5.300 khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay học sinh - sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến đạt 53 tỷ đồng, với 3.228 khách hàng còn dư nợ; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt hơn 2,6 tỷ đồng với 32 khách hàng đang dư nợ.

Có vốn đầu tư nuôi bò, trồng cây ăn quả

Tại huyện Thạch Hà, thông qua sự ủy thác của Hội ND, hơn 3.900 hội viên, nông dân đang chủ động tiếp cận nguồn vốn chính sách từ nhiều chương trình khác nhau. Gia đình chị Phạm Thị Toàn (thôn Nam Sơn, xã Ngọc Sơn) là một trong số đó.

Sau nhiều năm vay vốn chương trình hộ nghèo, hiện nay, gia đình chị Toàn đang dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà 45 triệu đồng.

Chị Toàn chia sẻ: "Lãi suất vay ưu đãi, thời gian vay vốn khá dài nên gia đình yên tâm khi tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách. Ngoài ra, trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19, chúng tôi được Ngân hàng CSXH giảm lãi suất cho vay. Hiện nay, ngoài chăn nuôi bò thịt là lĩnh vực chủ lực, gia đình còn trồng cây ăn quả, nuôi cá, đem về nguồn thu khá. Có thể nói, nhờ nguồn vốn chính sách mà gia đình đã từng bước thoát nghèo, có điều kiện nuôi các con ăn học".

Ông Hoàng Ngọc Tuệ - Tổ trưởng tín dụng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thạch Hà thông tin: "Tổng dư nợ của đơn vị hiện đạt trên 552 tỷ đồng với trên 11.000 khách hàng đang tham gia vay vốn thuộc 13 chương trình tín dụng; trong đó dư nợ ủy thác qua Hội ND đạt trên 188 tỷ đồng. Với 118 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội ND quản lý, nguồn vốn được cho vay đúng đối tượng, sử dụng cơ bản đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao".