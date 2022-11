TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng giết hàng xóm kinh hoàng ở Quảng Ninh; tin mới vụ 2 CSGT đánh dân

Án mạng giết hàng xóm kinh hoàng ở Quảng Ninh

Chiều 12/11, trao đổi với Dân Việt, ông Lê Ánh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Trà Cổ, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khu vực xảy vụ án chém hàng xóm tử vong, lấy chăn trùm kín thi thể rồi đi tự thú. Ảnh Q.N

Theo đó, án mạng xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12/11 tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nạn nhân là ông B.V.Đ (SN 1967, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ), đã bị đối tượng Đỗ Thanh Quân (SN 1993, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ) dùng dao chém tử vong. Được biết, nạn nhân là hàng xóm của đối tượng gây án.

Sau khi gây ra án mạng, đối tượng Đỗ Thanh Quân phủ chăn lên thi thể nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng Quân khai nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến án mạng là cách đây hơn 1 tháng, ông Đ đã chặt cây đổ vào nhà Quân.

Hiện đối tượng Đỗ Thanh Quân đang bị tạm giữ tại Công an phường Trà Cổ; các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ 2 CSGT đánh dân ở Long An

Hình ảnh hai chiến sĩ CSGT huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cầm dùi cui đuổi đánh một nam thanh niên đi xe màu đỏ được camera người dân ghi lại, đăng lên mạng xã hội. Ảnh: FB

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/11, lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Long An vừa ký quyết định điều động trung úy Nguyễn Huỳnh Công Minh, đại úy Nguyễn Văn Chín (CSGT huyện Tân Trụ) về Phòng Cảnh sát cơ động tỉnh Long An. Riêng đại úy Hồ Tấn Phong về Công an huyện Bến Lức, nhiệm vụ mới do Trưởng Công an huyện phân công.



Được biết, trung úy Nguyễn Huỳnh Công Minh (người trực tiếp dùng dùi cui đánh nam thanh niên đi xe màu đỏ) bị kỷ luật giáng cấp từ thượng úy xuống trung úy. Đại úy Hà Tấn Phong nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Đại úy Nguyễn Văn Chín, Tổ trưởng tuần tra CSGT dù không tham gia truy đuổi, đánh nam thanh niên, nhưng chịu trách nhiệm liên quan.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 31/10, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh hai người mặc sắc phục giống CSGT dùng dùi cui đánh tới tấp một người đi xe máy màu đỏ trên đoạn đường được xác định tại xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An).

Một người dân sống trên đoạn đường này xác nhận với phóng viên, sự việc xảy ra vào buổi sáng 31/10, tại tỉnh lộ 833, ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An).

Cháu của người dân này có tài khoản Facebook tên A.T đã đăng tải sự việc trên.

Phó Chánh án TAND Bạc Liêu bị bắt quả tang khi đang nhận tiền

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/11, một lãnh đạo TAND tỉnh Bạc Liêu xác nhận, ông Châu Văn Mỹ (52 tuổi), Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao bắt vào tối qua (11/11).

Phó Chánh án TAND Bạc Liêu bị bắt khi đang nhận tiền. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TAND Bạc Liêu

Theo đó, ông Mỹ bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của một nữ bị cáo tại một khách sạn trên địa bàn phường 1, TP.Bạc Liêu.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đặng Quốc Khởi - Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao là đơn vị đã bắt quả tang ông Mỹ nên hiện TAND Bạc Liêu chưa nắm rõ thông tin cụ thể.

"Chúng tôi chưa nhận được thông báo liên quan vụ việc từ Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao. Trong vài ngày tới, Viện KSND Tối cao sẽ có văn bản thông báo cho TAND tỉnh Bạc Liêu về việc bắt giữ ông Mỹ", ông Khởi thông tin.

Về thông tin số tiền ông Mỹ nhận hối lộ, ông Khởi cho biết vẫn chưa nắm cụ thể như thế nào. Ngoài ra, ông cũng chưa nắm được việc Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao có khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Mỹ hay không.

6 lần nhận quà tiền tỷ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn của cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận, đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.



Trong đó, đáng chú ý, dù bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC, đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã vẫn bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội Đưa hối lộ. Ngoài bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái; cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành; cựu Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ về tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, tại cơ quan điều tra, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành khai, trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, đã tác động, chỉ đạo để Công ty AIC trúng 16 gói thầu và Thành đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp đưa tiền 6 lần với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng tại Hà Nội, Đồng Nai.

Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Cụ thể, lần đầu tiên khoảng cuối năm 2010, ông Thành ra Hà Nội tham dự Hội nghị toàn quốc thì được Nhàn chủ động gọi điện thoại mời qua công ty tại quận Tây Hồ (Hà Nội) của Nhàn chơi. Sau khi trao đổi một số nội dung, Nhàn đã đưa cho bị can 1 túi giấy và nói: "Em có chút quà gửi anh".

Khi về phòng nghỉ, cựu Bí thư Đồng Nai mở túi quà ra thì thấy bên trong có một ít bánh kẹo, thực phẩm chức năng và bên dưới có một túi nylon, trong đó có 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Tiếp đến vào đầu tháng 9/2011, cựu Bí thư Đồng Nai ra Hà Nội, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gọi điện thoại và đến gặp Thành tại khu tiếp khách ở sảnh tầng 1 Nhà khách Chính phủ (quận Ba Đình, TP.Hà Nội). Tại đây, Nhàn đưa cho Thành 1 túi xách và nói: "Em có gói quà cho anh".

Sau đó, Thành về phòng nghỉ mở gói quà ra thì thấy phía trên có để ít quà (không nhớ quà gì), phía dưới thấy có một túi nylon đựng 3 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng được buộc bằng dây thun, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

Vào khoảng năm 2012, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tới phòng tiếp khách của Bí thư tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, mang theo một túi xách gặp cựu Bí thư Đồng Nai. Tại buổi gặp, Nhàn đề nghị Thành tạo điều kiện cho Công ty AIC của Nhàn làm việc với chủ đầu tư để tham gia đấu thầu các gói mua sắm thiết bị.

Thành đã gọi điện cho Phan Huy Anh Vũ (khi đó làm Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai) và yêu cầu Vũ bố trí thời gian gặp gỡ Nhàn để nghe giới thiệu về thiết bị y tế của Công ty AIC. Khi về, Nhàn gửi lại túi quà cho Thành và để ở góc phòng tiếp khách, Thành mở túi quà bên trong có một túi nylon đựng 4 cọc tiền 500.000 đồng, cột bằng dây thun, tổng giá trị 2 tỷ đồng.

Cũng vào thời điểm năm 2012, khi Thành đi công tác tại Hà Nội, Thành đến trụ sở Công ty AIC gặp Nhàn. Tại đây cựu Chủ tịch AIC nói: "Em có 5 tỷ đồng gửi anh". Thành nói với Nhàn không nhận số tiền lớn này. Nhàn nói: "Anh cứ yên tâm, đây là tiền riêng của cá nhân em biếu cho anh để chi tiêu, chứ không sử dụng tiền của Công ty vì sử dụng tiền của Công ty phải báo cáo công khai với các cổ đông rất phiền phức và rách việc".

Lúc đó, Thành thấy Nhàn để dưới sàn một túi trong đó có nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Tiếp theo đó, Nhàn đi ra khỏi phòng gọi Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc AIC xếp tiền vào một túi du lịch đã qua sử dụng, hình chữ nhật, màu xám đen, có quai xách, xếp vừa đủ 10 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng vào túi và Sơn xách túi tiền này xuống để vào cốp xe của Công ty AIC để đưa Thành về.

Khi về đến nhà khách, Thành cho toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng vào vali cá nhân và mang vào Đồng Nai, còn túi đựng tiền bỏ lại nhà khách.

Lần thứ năm, dịp lễ 30/4/2013, Nhàn đi công tác tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Nhàn đã điện thoại hẹn gặp Thành tại phòng tiếp khách của Tỉnh ủy Đồng Nai. Sau khi trò chuyện, Nhàn tặng Thành 2 tỷ đồng.

Lần thứ 6, năm 2014, trong một lần Thành ra Hà Nội dự hội nghị, Nhàn cho xe qua đón Thành tại nhà khách, đưa đến trụ sở Công ty AIC tại số 69 Tuệ Tĩnh, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội dùng cơm. Sau bữa cơm, Nhàn mời thành qua phòng làm việc của mình và đưa cho Thành một túi vải, có quai và nói: "Em có gói quà tặng cho anh Thành". Về đến nhà khách, Thành mở ra thì trong đó có một ít quà và 6 cọc tiền, mệnh giá 500.000 đồng, tổng giá trị 3 tỷ đồng.

6 lần cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành nhận "quà" từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tổng số tiền lên đến 14,5 tỷ đồng. Ông Thành khai đã đưa phần lớn số tiền cho vợ là bà Lê Thị Bích Nga để gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản. Một phần Thành giữ lại để sử dụng chi tiêu cho cá nhân.

Kết quả điều tra đến nay, Trần Đình Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên và ngày 17/10/2022, trước thời điểm khởi tố bị can, gia đình Thành đã nộp lại toàn bộ số tiền 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Đã xác định được người đàn ông đạp liên tiếp vào đầu một phụ nữ giữa đường

Như Dân Việt đã thông tin: Công an xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với 2 nhân vật chính trong clip gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày qua.

Hình ảnh người đàn ông đạp liên tiếp vào đầu một phụ nữ giữa đường, cắt từ clip được người dân quay lại.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại hình ảnh một phụ nữ bị đánh đập dã man. Clip còn quay lại hình ảnh người đàn ông trong tư thế đứng, dùng chân đạp vào đầu nạn nhân. Người phụ nữ trong tư thế quỳ xuống đất, liên tục bị người đàn ông đánh đập và chửi mắng.

Ngay sau khi clip xuất hiện, Công an xã Suối Cát đã xác minh được sự việc xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát.

Người phụ nữ trong clip tên là T.T.H (SN 1981, trú thôn Tân Xương 2, xã Suối Cát), còn người đàn ông tên H.Q.T (SN 1991, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Hai người này vốn là chị em họ trong nhà.

Về nguyên nhân, lãnh đạo UBND xã Suối Cát cho biết bước đầu xác định sự vụ xuất phát từ việc anh T. đi ôtô của chị H. và va quệt vào cổng ra vào làm bể kính chiếu hậu, vỡ kính chắn gió.

Chị H. sau đó đuổi theo chửi mắng anh T. Khi đến thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, anh T. đã đánh chị H. như clip lan truyền trên mạng xã hội.

“Chị H. không bị thương tích nghiêm trọng. Sau khi làm việc với Công an xã, cả hai đã tự nguyện hòa giải”, lãnh đạo xã Suối Cát thông tin.

Clip người đàn ông đạp liên tiếp vào đầu một phụ nữ. Nguồn: Zing