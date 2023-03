"Nghịch tử" có 2 tiền án dùng dao chém bố tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mạnh Hùng (50 tuổi, ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người.

Hoàng Mạnh Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn). Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan chức năng, Hùng và bố đẻ là ông H.V.B. có mâu thuẫn. Sáng 29/3, Hùng yêu cầu bố phải đưa sổ đỏ. Bất đồng xảy ra, Hùng đã dùng dao chém ông B. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Vụ việc được người dân trình báo tới công an địa phương vào tối cùng ngày.

Cơ quan chức năng cho biết, Hùng có 2 tiền án về ma túy và không có công việc ổn định.

Thông tin mới vụ 2 vợ chồng "may mắn" bốc 4 biển số siêu đẹp

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/3, liên quan đến vụ 2 vợ chồng tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai "may mắn" bốc được 4 biển số siêu đẹp cho các xe máy hạng sang của mình, đến thời điểm này, sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, 2 người trong cuộc đã lên tiếng về câu chuyện bốc biển số.

Vợ chồng anh P. chia sẻ về câu chuyện bốc được 4 biển số đẹp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cặp vợ chồng "may mắn" bốc được biển số đẹp là anh Trương Tấn P. (32 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Thùy T. (34 tuổi), cùng ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ với báo chí, anh P. cho biết hai vợ chồng anh làm nghề buôn bán xe máy đã nhiều năm nay. 4 chiếc xe máy “nổi tiếng trên mạng xã hội" những ngày vừa qua cũng được anh P. mua về để kinh doanh. Trong câu chuyện của mình, anh P. cũng tỏ ra khó lo lắng khi sự việc anh và vợ "may mắn" bốc được biển số đẹp lại gây xôn xao dư luận.



Anh P. nói, 4 biển số bốc được trong ngày 29/3 là của 4 xe gồm: Biển số 60B6-888.89 là xe hiệu Suzuki RGV120; biển số 60B6-888.86 xe hiệu xe SH150i; biển số 60B6-888.88 và biển số xe 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Mô hình xe Yaz của P. Ảnh: Tuệ Mẫn

P. kể: “Tôi mua 4 chiếc xe này cách đây 21 ngày và đến 29/3 mang xe ra xã Sông Nhạn để bốc biển số. Khi mua, cửa hàng bán xe cam kết hỗ trợ cho ra tên chủ xe và bấm biển số xe như bình thường. Bản thân tôi chuyên mua bán xe, giấy tờ thường do cửa hàng lo hết”.

Trụ sở xã Sông Nhạn, nơi xảy ra sự việc bốc 4 biển số đẹp. Ảnh: Tuệ Mẫn

Anh P. cũng nói rằng bản thân không can thiệp gì về chuyện bấm biển số xe, chỉ đến ngày cửa hàng hẹn lên bấm số thì P. đưa xe lên bấm biển số. “Quy trình bấm biển cũng do bên cửa hàng bấm chứ tôi không trực tiếp bấm, bên đó chủ động hết, hai vợ chồng chỉ ký hồ sơ”, P. nhấn mạnh.

Tương tự, chị T., vợ của anh P. cũng khẳng định không tham gia vào việc bấm lấy biển số xe đẹp, mọi việc do cửa hàng lo.

Về số phận những chiếc xe trên, P. cho biết ngay sau khi bấm ra các biển số xe đẹp, chiếc xe Yaz được gắn biển số 60B6-888.88 đã được bán với giá 1,5 tỷ đồng cho một người ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

“Hai chiếc xe máy biển số 60B6-888.88 và biển số 60B6-888.68 cùng mang nhãn hiệu Yaz thì có một chiếc xe nguyên trong thùng thời điểm tôi mua có giá 500 triệu đồng, chiếc còn lại mua giá 300 triệu đồng”, P. chia sẻ thêm.

Theo thông tin, trước đó, vào ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin về việc 2 người dân là một cặp vợ chồng tên P. và T. đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ để bấm biển số.

Khi bấm, anh P. bấm được biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150i; chị T. bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz.

Nhận tin, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra gồm các lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Tham mưu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Ông Quang cũng nêu rõ quan điểm sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm.

Kể từ ngày 21/5/2022, Thông tư 15/2022 của Bộ Công an có hiệu lực, người dân có thể đến công an xã để thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện.

Bình oxy phát nổ, xe cấp cứu bị cháy rụi khi đang chở bệnh nhân

Như Dân Việt đã thông tin: Vào khoảng hơn 10h ngày 31/3, xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-87262 chạy từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ra đường Hoàng Công Chất, cạnh khu vực chợ Noong Bua, phường Noong Bua (TP.Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do ngọn lửa quá mạnh và lan nhanh, nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 5 người trong xe may mắn thoát nạn, tuy nhiên có 1 người bị bỏng khá nặng.

Hiện trường xe cứu thương bị cháy. Ảnh: Vinh Duy

Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương bị cháy là xe thuộc một đoàn từ thiện chuyên hỗ trợ miễn phí đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi xe cứu thương dừng để thay bình oxy mới thì bất ngờ bình oxy phát nổ khiến chiếc xe bị cháy.

5 người trên xe có 1 người bị bỏng nặng hiện là bệnh nhân bị bướu cổ, trầm cảm sau sinh đang trên đường xuống Hà Nội để khám bệnh. Hiện tại bệnh nhân đã được đưa trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để tiến hành xử lý bỏng.

Anh Lò Văn Thắng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), chồng của bệnh nhân bị bỏng do cháy xe cứu thương cho biết: Vợ anh mới sinh được 25 ngày, đã khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên 4 ngày, hôm nay đưa xuống Hà Nội để chữa trị thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Do đám cháy bất ngờ xảy ra nên anh chỉ kịp kéo vợ ra khỏi xe, còn lại số tiền khoảng 14 triệu đồng để trong túi áo dùng để chữa bệnh vẫn để lại trên xe và bị cháy theo.

Xe cứu thương bốc cháy lớn. Ảnh: Vinh Duy

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

"Lực lượng chức năng đã sử dụng nước làm mát, bọt hòa không khí để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe đã hư hỏng hoàn toàn. Bệnh nhân bị bỏng nặng đưa đi cấp cứu đang được y bác sĩ triển khai các biện pháp điều trị tích cực", thượng tá Vương cho hay.

Người phụ nữ mạo nhận người yêu của ca sĩ nổi tiếng để lừa đảo tiền tỷ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1983, trú phường Phú Hội, TP.Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: K.S

Trước đó, nhằm tạo lòng tin cho nhiều người để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Cẩm Vân lập tài khoản Facebook ảo "Đỗ Phương Thảo", có địa chỉ sinh sống tại TP.HCM, là vũ công và là "người yêu của nam ca sĩ Đan Nguyên".

Từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Thị Cẩm Vân đã sử dụng Facebook "Đỗ Phương Thảo" nhắn tin trên mạng xã hội với chị Hoàng Thị N (SN 1987, trú phường Xuân Phú, TP.Huế) và chị Phan Thị T (SN 1995, trú phường Phường Đúc, TP.Huế).

Vân nói với chị N và chị T là đang xây lăng mộ cho mẹ, làm thủ tục visa, cho từ thiện, trả tiền viện phí… Vân còn nói đang rao bán thửa đất tại quận Tân Phú (TP.HCM) mà chưa bán được để đặt vấn đề vay mượn tiền của chị N và chị T.

Tin lời, chị N và chị T cho Vân mượn nhiều lần với số tiền 1.030 triệu đồng. Chị N và chị T nhiều lần yêu cầu Vân trả lại tiền thì đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như tài khoản ngân hàng bị trục trặc, chưa bán được đất nhằm chiếm đoạt tiền.

Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an lấy lời khai giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán, tiết lộ việc bắt đối tượng ở Gia Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang lấy lời khai đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên về hành vi giết người. Đồng thời, cảnh sát đang di lý đối tượng từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Bình Dương, để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Yang Zhong Wu thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh CACC

Sau khi gây ra vụ án mạng ở phường Khánh Bình, Yang Zhong Wu lái ô tô di chuyển đến tỉnh Gia Lai. Thông qua công tác phối hợp, truy tìm đối tượng, công an tỉnh Gia Lai phát hiện ô tô của đối tượng khả nghi tại một siêu thị trên địa bàn phường Phù Đổng.

Ngay sau đó, công an đã ập vào kiểm tra và xác định đối tượng Yang Zhong Wu đang được các nhân viên băng bó vết thương, nên bắt giữ.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 17h ngày 29/3, nhiều nhân viên của Công ty TNHH Vinh Nhuận phát hiện chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương) tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương xác định Yang Zhong Wu - Giám đốc công ty nơi chị M. làm việc là đối tượng tình nghi.

Sau khi xảy ra vụ án, Yang Zhong Wu lái chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm trên cả nước. Tối 30/3, Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai bắt giữ được Yang Zhong Wu.