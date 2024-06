TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giam cô gái lái ôtô tông xe đối thủ; bé trai đi bán vé số, mất tích

Bắt giam cô gái lái ôtô tông xe đối thủ sau mâu thuẫn

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 9/6, thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vân (SN 1994, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Thiếu nữ lái ô tô tông xe đối thủ gây náo loạn cả tuyến phố. (Clip: Mạng xã hội)

Theo thượng tá Huỳnh Thanh Bình, khoảng 17h chiều 9/6, bị can Trần Thị Vân đã ra trình diện công an sau 3 ngày gây ra hành động dùng xe cá nhân tông vào xe đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/6, tại ngã tư đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm nữ với nhau. Vào thời điểm này, nhiều cô gái xông vào đánh nhau hỗn loạn, sau đó một cô gái nhanh chóng lên xe ôtô rồi lái xe đâm mạnh vào xe ôtô phía trước. Vụ việc gây náo loạn cả tuyến phố.

Theo nội dung một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, sau khi 2 nhóm nữ lao vào đánh nhau, dù có nhiều người can ngăn nhưng một cô gái trẻ đã chạy ra điều khiển ôtô màu đỏ đâm mạnh vào chiếc xe trắng dừng ở lề đường. Chưa dừng lại, cô gái trẻ tiếp tục lùi xe và đâm thêm một lần nữa vào đuôi chiếc xe trắng.

Trần Thị Vân (SN 1994, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ôtô màu đỏ tông vào xe ô tô màu trắng. (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội)

"Trước mắt, chúng tôi khởi tố bị can Vân về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản", trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung. Một lần nữa tôi khẳng định, hành vi của bị can Trần Thị Vân là ngông cuồng, coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm", thượng tá Huỳnh Thanh Bình cho biết thêm.

Bé trai học lớp 1 đi bán vé số phụ mẹ rồi mất tích

Ngày 10/6, chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi, ở nhà trọ tại hẻm đường Lê Thị Hà, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết: Gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi suốt 11 ngày qua nhưng chưa tìm thấy con trai bà - Nguyễn Trần Duy Anh (10 tuổi, tên thường gọi là Ni).

Bé Nguyễn Trần Duy Anh (10 tuổi, tên thường gọi là Ni), đi bán vé số phụ mẹ rồi mất tích hôm 29/5. Ảnh: NNCC

Theo bà Hường, bà cùng hai con của mình (1 trai và 1 gái), bán vé số dạo để kiếm sống. Có khi bà Hường chở theo con trai Nguyễn Trần Duy Anh (10 tuổi) đi bán vé số cùng.



Thời gian gần đây, bệnh ung thư của bà Hường chuyển nặng. Sáng 29/5, thấy người mệt mỏi bà Hường nằm ở nhà, Duy Anh cầm vé số một mình đi bán. Đến tối không thấy con mình trở về, bà Hường đã tìm kiếm nhưng không gặp.

"Duy Anh đang theo học lớp 1 (học buổi tối) phổ cập giáo dục tại một trường trên địa bàn và đang nghỉ hè. Thời điểm đi bán, trên người Duy Anh không có tiền mặt chỉ cầm theo 70 tờ vé số đi bán rồi mất liên lạc với gia đình đến nay", bà Hường nói.

Thông tin thêm khi đi tìm Duy Anh, bà Hường cho biết, khuya 29/5 một số người dân có thấy bé trai được một người đàn ông chạy xe máy chở trên đường Song Hành. Sáng hôm sau, người dân phát hiện bé trai đi bộ trên đường Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn) và từ đó đến nay thì không có thông tin gì về Duy Anh.

Cũng theo bà Hường, bà đã đến Công an xã Tân Xuân trình báo và đã được tiếp nhận hỗ trợ tìm kiếm. Thông qua báo Dân Việt, bà Hường cầu khẩn, ai có thông tin về bé Nguyễn Trần Duy Anh, gọi giúp vào số của bà: 0568210643.

Đâm thủng ruột hàng xóm, cố thủ trong nhà suốt 3 giờ trước khi bị bắt

Chiều 10/6, lãnh đạo phường Phạm Ngũ Lão (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xác nhận với phóng viên Dân Việt có vụ việc đâm thủng ruột hàng xóm xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây ra vụ việc là người có hộ khẩu địa phương khác và hiện đang tạm trú trên địa bàn phường.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9/6, tại phố Mạc Thị Bưởi, phường Phạm Ngũ Lão, ông P.Đ.S, 68 tuổi, sống tại ngõ Đền Mẫu, phố Mạc Thị Bưởi, phường Phạm Ngũ Lão đưa cháu ngoại 3 tuổi đi chơi công viên về nhà. Vừa về đến nhà, ông S. bị một đối tượng tên Hiếu (cũng ở tại ngõ Đền Mẫu) đã dùng dao đâm vào vùng bụng dẫn đến trọng thương.



Bất ngờ bị đâm, ông S vùng dậy, hốt hoảng chạy ra ngoài ngõ kêu cứu. Còn đối tượng Hiếu sau khi đâm ông S. đã chạy vào nhà cố thủ suốt 3 giờ đồng hồ, trước khi bị lực lượng Công an phường Phạm Ngũ Lão và Công an TP,Hải Dương khống chế, bắt giữ.

Ông S. nằm thiếp trên giường bệnh tại khoa Hồi sức, Bệnh viên Quân y 7 sau khi được phẫu thuật.

Ông S. sau đó đã được gia đình, hàng xóm nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Quân y 7 ở TP.Hải Dương.

Chiều 10/6, có mặt tại Bệnh viên Quân y 7, nơi ông S. điều trị, phóng viên thấy ông S. đang nằm thiếp trên giường bệnh. Tại đây, phóng viên đã được người nhà ông S. thông tin thêm về tình trạng của ông.

Chị N.T.T.L (37 tuổi, con gái ông S) cho biết, sau khi nhập viện, bố chị đã được các bác sĩ mổ cấp cứu ngay trong đêm 9/6 và sau đó chuyển sang điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức.

"Bố tôi bị đâm vào vùng bụng dẫn đến bị thủng đại tràng, thủng ruột non…; hiện chưa thể ăn uống gì được. Hiện nay, bố tôi còn yếu nên chưa nói được nhiều", chị L cho hay.

Nơi xảy ra vụ việc.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự việc này, chị L. khẳng định gia đình chị, bố chị không hề có mâu thuẫn hay xích mích gì với Hiếu.

Được biết, Hiếu cùng gia đình mới chuyển đến thuê nhà ở tại ngõ Đền Mẫu khoảng nửa năm nay, Hiếu ít tiếp xúc, trò chuyện với mọi người trong khu dân cư. Người dân trong ngõ Đền Mẫu cũng ít tiếp xúc với Hiếu.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nghi phạm gây tai nạn giao thông chết người trong đêm rồi bỏ trốn

Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Tấn Hinh (SN 1985, trú phường 1, quận 8, TP.HCM) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".



Phạm Tấn Hinh khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin, trước đó, khoảng 1 giờ ngày 4/6, ông Hồ Minh Mẩn (SN 1966, trú phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên) được con ruột Hồ Minh Thọ (SN 2002) điện thoại nhờ đi mua dầu đổ vào xe tải của Thọ hết dầu đang đậu trên tuyến đường tránh Long Xuyên.

Khoảng 20 phút sau, ông Mẩn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67B1 – 243.06 đến tuyến đường tránh Long Xuyên hướng Châu Đốc – Cần Thơ, khi đến đoạn thuộc tổ 147, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước thì ông Mẩn không biết đường đi nên gọi điện thoại cho Thọ biết.



Công an TP.Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Tuy nhiên, khoảng 6 phút sau, Thọ gọi lại nhưng không liên lạc được với ông Mẩn. Lúc này, Thọ nghe tài xế chạy trên đường cho biết có vụ tai nạn giao thông cách chỗ Thọ khoảng 3km. Nghi ngờ, Thọ chạy đến hiện trường phát hiện ông Mẩn nằm chết trên đường cùng chiếc xe mô tô trên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Long Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Công an TP.Long Xuyên tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiến Tầm

Xác định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, sau khi gây tai nạn đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra tai nạn đêm khuya, đường vắng, không đèn đường nên việc truy tìm dấu vết đối tượng gây tai nạn gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8/6, Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra truy xét, xác định Phạm Tấn Hinh là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51D-404.57 gây ra vụ tai nạn trên.

Ngay trong ngày, Công an TP.Long Xuyên cử 2 tổ công tác đến TP.HCM mời Hinh về trụ sở làm việc, đồng thời tạm giữ chiếc xe gây tai nạn đang được Hinh thuê sửa chữa tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn được lực lượng công an thu giữ từ TP.HCM. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, bước đầu Hinh khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 3/6, Hinh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51D-404.57 chở vợ từ TP.HCM đến huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để giao hàng. Sau khi giao hàng xong, Hinh điều khiển xe ô tô trên cùng với vợ quay trở về TP.HCM.

Khi đến tuyến đường tránh Long Xuyên, Hinh điều khiển xe ô tô tông vào xe mô tô ông Mẩn điều khiển cùng chiều phía trước làm ông Mẩn và xe mô tô ngã văng ra đường. Lúc này, Hinh dừng xe xuống thấy ông Mẩn đang bị co giật, nghĩ ông sắp chết nên Hinh điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi đến địa phận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, sợ lực lượng công an phát hiện, Hinh gọi điện thoại thuê xe cứu hộ chở xe ô tô gây tai nạn về huyện Bình Chánh, TP.HCM để sửa chữa.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tạm giữ hình sự lái xe tải đâm đôi nam nữ tử vong trên đèo

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe Lưu Thanh Ngà (SN 1978, trú tại tiểu khu Nà Sơn, xã Chiềng Mun, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Qua tài liệu của cơ quan công an, khoảng 20h15’ ngày 8/6, tại Km124+230, Quốc lộ 6, thuộc địa phận tổ dân phố Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe ô tô BKS 29C - 499.56 do Lưu Thanh Ngà điều khiển lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa điểm trên đâm vào xe mô tô BKS 29N1 - 927.71 do anh Nguyễn Thế Tài (SN 2003, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển chở chị Nghiêm Thị Yến (SN 2001, trú tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Tài và chị Yến tử vong tại hiện trường.

Xe ô tô do Lưu Thanh Ngà điều khiển đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguồn: CAND

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mai Châu đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đến nơi xảy ra TNGT, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm. Nguồn: CAND

Công an huyện Mai Châu đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma tuý đối với Lưu Thanh Ngà, kết quả không có nồng độ cồn trong khí thở và không có chất ma tuý.

Sơ bộ ban đầu nhận định, lỗi do lái xe ô tô vượt trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, thiếu chú ý quan sát lấn sang làn đường bên trái gây hậu quả tai nạn nêu trên.