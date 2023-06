TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm, gây thương tích; anh chém em ruột tử vong

Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm, gây thương tích cho bé gái 14 tuổi

Ngày 3/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Tân Phú đã bắt khẩn cấp nghi phạm trong vụ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi và cố ý gây thương tích, xảy ra tại ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú.

Đối tượng Đinh Hồng Huy. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 1/6, Công an huyện Tân Phú tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, bà N.T.H.H phát hiện cháu N.T.M.C (sinh năm 2009, ngụ Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai) đang nằm trong khu rẫy hoang, trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.



Công an huyện Tân Phú khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhận định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng nên đã tổ chức lực lượng khẩn trương vào cuộc, điều tra xác minh.

Qua làm việc, cha mẹ không biết rõ cháu N.T.M.C đi đâu, làm gì, không biết về các mối quan hệ bạn bè của con.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến chiều tối 1/6, Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Đinh Hồng Huy, sinh năm 2006, ngụ xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai.

Mâu thuẫn từ tranh chấp đất ở, anh chém em ruột tử vong

Chiều 3/6, theo thông tin từ lãnh đạo phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương), sáng sớm cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ án mạng đau lòng giữa hai anh em ruột.

Ông Huấn sau khi gây án mạng đã đến Cơ quan Công an đầu thú. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Tầm 4 giờ 30 phút ngày 3/6, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất ở từ trước nên hai anh em ruột là ông Trần Văn Huấn (62 tuổi) và ông Trần Văn Tấn (59 tuổi), cùng trú tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân đã cãi nhau.

Do bực tức, ông Huấn đã chém nhiều nhát khiến em ruột mình tử vong. Gây án xong, ông Huấn cầm theo hung khí tới trụ sở Công an phường đầu thú.

Bước đầu xác định, năm 1993, ông Tấn ra ở riêng, ông Huấn có hỗ trợ tiền, vật liệu để xây nhà. Nhiều năm sau, hai anh em không có mâu thuẫn gì. Cuối năm 2022, không rõ lý do gì, ông Tấn đòi ông Huấn chia tài sản.

Ông Huấn cho rằng mình đã hỗ trợ em rồi nên ông Tấn không thể đòi chia tài sản được nữa. Hai bên xảy ra mâu thuẫn từ đó. Chính quyền, các ngành, đoàn thể của địa phương đã tiến hành hòa giải và hai anh em cũng đã cam kết không tranh chấp, mâu thuẫn nữa.

Lãnh đạo phường Duy Tân cho biết thêm từ cuối năm 2022 đến ngày xảy ra sự việc đau lòng, chính quyền địa phương không nhận được thông tin gì thêm về việc mâu thuẫn cũng như đơn thư của hai anh em ông Huấn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Siết cổ bạn gái chung sống tử vong rồi tạo hiện trường, chứng cứ ngoại phạm

Ngày 3/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuật (SN 1981) để điều tra hành vi "Giết người".

Đối tượng Nguyễn Văn Thuật. Ảnh: NY

Vụ án mạng gây chấn động vùng quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra vào cuối tháng 2/2023.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, chiều 28/2, Nguyễn Văn Thuật đến Công an xã Hàm Hiệp trình báo, khi mình đi làm về thì thấy nhà đóng cửa nên trèo cửa sổ vào nhà kiểm tra thì phát hiện bạn gái chung sống (chưa đăng ký kết hôn) là chị L.T.T.L (SN 1983) đã tử vong trong phòng ngủ.

Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến hiện trường thu thập chứng cứ và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đến khám nghiệm tử thi.

Qua đánh giá hiện trường của các cơ quan chức năng, có nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh cũng như các dấu vết trên tử thi rất bất thường. Từ đó, công an nhận định đây là nghi án nên yêu cầu báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự lên phối hợp.

Các điều tra viên đã mời đối tượng Nguyễn Văn Thuật làm việc. Sau một thời gian khai báo quanh co, người này khai chiều hôm trước tại nhà có tổ chức đám giỗ, sau đó giữa mình và chị L. có cãi nhau dẫn đến việc Thuật đánh chị L bằng ống nhựa. Đến rạng sáng 28/2, Thuật rời khỏi nhà đi làm và chiều về thì phát hiện vụ việc.

Sau khi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã có thêm nhiều tình tiết để đánh giá vụ án. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Thuật đã thừa nhận dùng dây siết cổ chị L.

Theo lời khai của Thuật, tối 27/2, sau khi cãi nhau và bị chị L. ném ly thủy tinh và thách thức mình, quá tức giận, Thuật đã lấy sợi dây dù dùng để kéo ki thanh long siết cổ chị L. đến khi bất động rồi đưa chị L. lên giường nằm. Đến rạng sáng hôm sau, Thuật rời nhà, đến chiều về thấy chị L đã tử vong nên đi báo công an.

Các cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: NY

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục tố tụng, dựng lại hiện trường, ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuật để tạm giam.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đốt phòng trọ do ghen tuông, 7 người bị thương nặng

Sáng 3/6, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang xác minh, điều tra vụ cháy phòng trọ khiến 7 người bị thương.

Các nạn nhân nằm la liệt trên nền đất. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy trên xảy ra vào hơn 5 giờ 30 sáng cùng ngày tại ấp 2, xã Phước Bình (Long Thành). Thời điểm này sau khi nhận tin báo của người dân, Công an huyện Long Thành đã đến hiện trường tiến hành chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Qua ghi nhận, xác định hiện trường vụ cháy là khu nhà trọ gồm 15 phòng của bà N.T.M.L. (ấp 2, xã Phước Bình). Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 (có 6 người gồm 2 nữ và 4 nam) và phòng trọ số 10 (có 1 người là Nguyễn Trí Hiếu, quê TP.Cần Thơ). Gần 7 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy được dập tắt và người bị nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả vụ cháy làm 7 người bị thương gồm: Hiếu; T.T.K.T. (33 tuổi, quê TP.Cần Thơ); H.H.S. (15 tuổi, con bà T.); V.N.A (13 tuổi, ngụ Long Thành); V.H.P. (13 tuổi, ngụ Long Thành); D.A.T. (15 tuổi, ngụ Long Thành); một người tên K. (chưa rõ lai lịch).

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy được các cơ quan chức năng xác định nghi do ghen tuông nên Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3 nơi có người yêu sinh sống.

Sau khi đốt phòng người yêu, Hiếu tự đốt phòng mình.

Đề nghị truy tố nữ bác sĩ "rởm" dùng bằng giả để làm việc nhiều năm tại nhiều bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) vừa cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ, tài liệu sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Xuân Ngọc (45 tuổi, thường trú tại TP.HCM) về hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Bác sĩ "rởm" Trần Xuân Ngọc. Nguồn: Báo Đồng Nai

Kết luận điều tra xác định, cuối tháng 4/2020, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra phòng khám đa khoa Đ.P. (ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch), phát hiện bằng tốt nghiệp Đại học Y khoa mang tên Trần Xuân Ngọc (sinh năm 1978, tại Bà Rịa - Vũng Tàu) có nhiều nghi vấn được làm giả, nên tạm giữ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra để làm rõ.

Bước đầu, Ngọc khai là thí sinh phổ thông dự thi tuyển vào Trường Đại học Y Dược TP.HCM vào năm 1996, nhưng bị rớt. Sau đó, Ngọc được Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cử đi học tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM theo hệ cử tuyển bằng ngân sách của tỉnh.

Cụ thể, Ngọc cho biết mình học lớp bác sĩ y đa khoa khóa Y96 (năm học 1996-2002). Sau khi tốt nghiệp, từ năm 2008 đến năm 2019, Ngọc sử dụng tấm bằng trên đi xin việc và được nhận vào làm việc tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một đơn vị bảo hiểm xã hội tại TP.HCM.

Xác minh lời khai của Ngọc, Công an huyện Nhơn Trạch làm việc với các cơ quan, trường học có liên quan đều khẳng định Ngọc không có tên trong danh sách được cử đi học tại Trường Đại học Y Dược TP.HCM và cũng không có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy Y khoa năm 2002 của Trường Đại học Y dược TP.HCM, không được cấp bằng ngày 10/10/2002.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra kết luận chữ ký, con dấu trên bằng tốt nghiệp đều là giả.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Cuối cùng, Ngọc khai nhờ người thân đã mất làm giả tấm bằng trên. Tổng số tiền lương Ngọc nhận được từ các bệnh viện, đơn vị bảo hiểm xã hội gần 637 triệu đồng.