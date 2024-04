TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát lãnh án tử; xét xử vụ ông Đỗ Hữu Ca

Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát lãnh án tử hình

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 11/4, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát án tử hình về 3 tội danh. Cụ thể, bị cáo Lan bị tuyên 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh án tử hình tại phiên tòa ngày 11/4. Ảnh: Lê Giang

Theo VKSND TP.HCM, bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch, đóng góp cho cộng đồng.

Tuy nhiên, VKS cho rằng bị cáo Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan cố, đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới, không ăn năn hối cải. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại số tiền đặc biệt. Từ đó, đại diện VKS cho rằng cần loại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. VKSND TP.HCM đã đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan.

VKSND TP.HCM cũng cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi trên của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỷ đồng, đã phạm vào tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.000 tỷ đồng lãi phát sinh.

Hành vi này của bị cáo Lan đã phạm vào tội Tham ô tài sản.

Xét xử ông Đỗ Hữu Ca: Nói lời sau cùng, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng xin gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/4, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Sau phần đề nghị mức án của VKSD, phần bào chữa, đối đáp của luật sư và VKS, các bị cáo đã được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng tại tòa. Ảnh: PVĐB

Nói lời sau cùng, ông Đỗ Hữu Ca nói mình đã nhận tội trước tòa. "Tôi đã nhiều năm làm công tác pháp luật, có hành vi sai trái thì sẵn sàng nhận".

"Nhưng trong việc này tôi cũng rất buồn, quá trình điều tra tôi đã nói hết mọi thứ. Trong kết luận điều tra, là cái gốc của cáo trạng, toàn nói theo lời của Ngọc Anh, là một phía, tôi không được tham gia gì", ông Ca giãi bày.

Cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng vẫn khẳng định không có chuyện Ngọc Anh đến nhà mình đòi tiền. Không có những tình tiết gần Tết, vợ chồng Trương Xuân Đước đến nhà mình để mà có thể "nghe mình hứa hẹn, mọi chuyện ở Hải Phòng, Quảng Ninh xong rồi, cứ yên tâm về ăn Tết".

"Đước nói là 23 tháng Chạp về nhưng không về. Ngày 25-28 Tết, tôi không ở nhà, thì làm sao có những tình tiết đó được", ông Ca nói và bày tỏ chỉ muốn nhắc lại tâm tư của mình như vậy.

Bị cáo Trương Xuân Đước - "ông trùm" mua bán hóa đơn trái pháp luật. Ảnh: PVĐB

Trong những lời cuối của mình, bên cạnh việc xin nhẹ án cho bản thân vì có bệnh, đã già, ông Đỗ Hữu Ca cũng xin giảm án cho vợ chồng Trương Xuân Đước - người mà ông Ca coi như em trai.

"Đước đến với tôi là do một người bạn của tôi là lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương giới thiệu khoảng năm 2004. Trong cuộc sống, cũng có lúc bực mình với Đước, nhưng trong tận đáy lòng, tôi rất thương Đước. Nhất là khi thấy Đước chăm sóc hai bà mẹ, trong đó có mẹ tôi. Mẹ Đước mỗi lần đến chơi với mẹ tôi là 2 bà lại quấn quýt với nhau. Nhiều lúc tôi chứng kiến Đước về chăm sóc mẹ, rất xúc động trước việc chăm sóc cả hai bà mẹ.

Tôi không có tiền cho Đước thì thôi chứ tôi không bao giờ tôi có ý định lừa tiền của Đước. Cả đời tôi chưa bao giờ gian dối, thất tín với ai. Cuộc sống không đến mức khó khăn, không đến mức độ đi lừa tiền, mà lừa một cách rất ngớ ngẩn. Về việc này xin toà xem xét. Nhưng tại đây, tôi xin toà cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho Đước, cho vợ chồng Đước vì hoàn cảnh Đước rất khó khăn, nặng gánh gia đình", ông Đỗ Hữu Ca nói.

Quang cảnh xét xử. Ảnh: PVĐB

Nói thêm, ông Ca cho biết bản thân rất hối hận về việc làm của mình. "Một đời tôi tuân thủ pháp luật, tuân thủ nguyên tắc cuộc sống mà cuối đời lại có việc làm vô thức, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến xã hội, uy tín của các cơ quan. Điều đó tôi rất đau buồn, luyến tiếc vì một lần duy nhất trong cuộc đời vi phạm, phạm tội, đúng thời điểm không còn thời gian để làm lại nữa vì năm nay tôi vừa già vừa yếu rồi. Tôi thực sự nuối tiếc và đau buồn... Trong ngày hôm nay, xin phép HĐXX, quý vị, tôi có lời thành thật xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành công an vì tôi đã không thể thực hiện lời thề với Đảng, chính quyền, ngành công an. Xin lỗi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Hải Phòng, nơi cưu mang, đùm bọc tôi, nhưng đã làm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thất vọng về tôi. Đó là điều đau buồn", cựu Thiếu tướng, Giám đốc Công an Hải Phòng nói.

Sau cùng, bị cáo 65 tuổi này cho rằng trong suốt gần 50 năm công tác miệt mài, nhận được sự giúp đỡ của mọi người nhưng cuối đời lại luỵ tình để phạm tội. "Tôi chưa làm gì để giúp đỡ gia đình cả mà cuối đời lê thân này vào nhà giam, mang đến gánh nặng cho gia đình, xã hội", ông Ca nói và mong muốn HĐXX xem xét chứng cứ, khoan hồng để ông được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về, dứt gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Cũng được nói lời sau cùng, các bị cáo trong các vụ án đều ân hận, mong HĐXX giảm án. Đặc biệt, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đều xin giảm nhẹ tội cho ông Ca. "Giờ mọi việc đã an bài rồi, rõ ràng rồi. Xin HĐXX giảm bớt tội cho anh Ca, còn tôi thế nào cũng được", bị cáo Trương Xuân Đước nói lời sau cùng tại tòa.

Cuối giờ trưa, chủ tọa phiên tòa thông báo, HĐXX nghỉ nghị án đến 14 giờ ngày 12/4 sẽ làm việc với phần tuyên án.

Tại phiên tòa sáng 11/4, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Đỗ Hữu Ca từ 10-11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị Cáo Trương Xuân Đước bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm đến 7 năm 6 tháng về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt bị cáo Đước bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù.

Vợ của Đước, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù.

Ở nhóm tội Nhận hối lộ, VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng đối với Đỗ Thanh Hoài (cán bộ dưới quyền của Đương).

Các bị cáo còn lại, người cao nhất bị đề nghị 18-24 tháng tù, nhiều người bị đề nghị phạt tiền mức thấp nhất 300 triệu đồng, người cao nhất 3 tỷ đồng.

Phát hiện thi thể cháy đen ở giữa vòng xoay trong khu công nghiệp tại Long An

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 11/4, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng của tỉnh tiến hành bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Phát hiện thi thể cháy đen gần vòng xoay Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 6 giờ cùng ngày, nhiều công nhân đi làm qua một tuyến đường trong Khu công nghiệp Tân Đức, tọa lạc tại ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, bất chợt phát hiện một vạt cỏ cháy đen ở phía trong vòng xoay.

Khi đến gần kiểm tra, họ tá hỏa bắt gặp một thi thể cháy sém nằm ở dưới nền đất.

Quan sát xung quanh, người dân phát hiện gần hiện trường có một chiếc xe đạp gắn một bình đựng nước, nghi là của nạn nhân để lại. Khi họ tìm kiếm bên ngoài, phát hiện nạn nhân hoàn toàn không có bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào.

Khởi tố nguyên Trưởng phòng GDĐT 3 huyện về tội "nhận hối lộ" ở Quảng Nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Phòng GDĐT các huyện: Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, đơn vị đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng nguyên Trưởng phòng GDĐT các huyện: Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My để điều tra về hành vi "nhận hối lộ".

Các bị can gồm: Lê Kim Vân, nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện Tây Giang; Nguyễn Tấn Lộc - Chánh Văn phòng Huyện ủy Nam Giang, nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà Mỳ, nguyên Trưởng phòng GDĐT huyện Bắc Trà My, bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".

Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Trước đó, tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Quốc - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông Trí Phát, Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty TNHH tin học viễn thông Việt Com về tội "đưa hối lộ" và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán Phòng GDĐT huyện Tây Giang về tội "nhận hối lộ".

Theo điều tra, từ năm 2019 - 2020, Phòng GDĐT các huyện: Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng: Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Quốc trúng các gói thầu nêu trên.

Hiện nay vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bác kháng cáo của cựu quân nhân tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Văn Minh (SN 1986; cựu thiếu tá thuộc Trung đoàn 937) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, sáng 28/6/2022, ông Minh lái ô tô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình, trong đó có bà Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ ông Minh) và ông Phạm Văn Võ (chồng dì ruột của ông Minh) đi trên đường 16/4, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã tông vào xe máy của em Hồ Hoàng Anh (18 tuổi, đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp THPT) chạy cùng chiều.



Nữ sinh bị hất văng vào trụ điện, tử vong. Khi xuống xe kiểm tra, ông Minh thấy nữ sinh bị thương liền đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, sợ ảnh hưởng xấu tới bản thân, đơn vị, ông Minh nhờ ông Võ nhận giúp là người lái xe.

Làm việc với cơ quan công an, ông Võ nhận là người lái ô tô, gây tai nạn. Bà Huỳnh Thị Kim Hằng cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng Hằng khai báo gian dối, ông Minh mới là người lái xe gây tai nạn.

Phiên toà sáng 11/4. Ảnh: T.T

Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định, Hoàng Văn Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng, để xảy ra va chạm với xe máy của cháu Hoàng Anh khiến nạn nhân tử vong. Còn ông Võ và bà Hằng đã khai báo gian dối.

Vào tháng 12/2023, Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đưa vụ án ra xét xử. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Văn Minh mức án 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 254 triệu đồng.

Sau khi bản án được tuyên, bị cáo Hoàng Văn Minh có đơn kháng cáo, trong đó có nội dung xin giảm án và xin hưởng án treo. Đại diện của bị hại cũng có đơn kháng cáo, cho cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính răn đe. Bên cạnh đó, mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp…

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Minh có đơn trình bày xin được thỏa thuận dân sự, HĐXX đã công bố nội dung đơn, đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận, tuy nhiên, phía bị hại không chấp nhận.

Bị cáo Minh bày tỏ sự ăn năn hối hận, thừa nhận lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bản thân bất cẩn, thiếu quan sát. Bị cáo nhiều lần cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại.

Phía đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Minh, tăng số tiền bồi thường.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX xét thấy, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ nào mới. Do đó không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm hình phạt cho bị cáo. Mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên giữ nguyên mức hình phạt là 14 tháng tù.

Đồng thời, HĐXX tuyên, bác nội dung kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại; sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm, tăng mức bồi thường cho đại diện bị hại với số tiền hơn 306 triệu đồng.