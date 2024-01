TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đánh bà nội và cô ruột tử vong; tin mới vụ cháy chung cư 56 người chết ở HN

Đánh bà nội và cô ruột tử vong vì không được bán đất trả nợ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/1, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Đức (SN 1985, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) án tử hình về tội "Giết người" với tình tiết tăng nặng là giết bà, người thân của mình.

Bị cáo Đức tại tòa, đằng sau là họ hàng của mình và cũng là đại diện bị hại. Ảnh: XA

Theo cáo trạng, Đức sống chung với bà nội là cụ Đỗ Thị Là (SN 1933) và cô ruột là bà Phạm Thị Thoa (SN 1965). Anh ta "không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên chơi bời, cờ bạc, rượu chè nên nợ tiền của nhiều người".

Đức từng nhiều lần xin bán đi một suất đất, lấy tiền trả nợ nhưng cụ Là, bà Thoa đều không đồng ý. Hai bên do vậy phát sinh mâu thuẫn.

Trong năm 2022, Đức đã vay tại quỹ tín dụng 2 lần, một khoản 300 triệu đồng và một khoản 200 triệu đồng. Tháng 2/2023, do tới thời hạn trả nên anh ta đến nhà người quen, nhờ cho vay "đảo nợ".

Được cho vay 300 triệu đồng, Đức không dùng trả khoản ở quỹ tín dụng mà mang đi đánh bạc trực tuyến rồi thua hết, theo cáo trạng.

Rạng sáng 23/2/2023, Đức đến chỗ giường bà nội đang nằm và nói: "Bà ơi, cho con xin bán một suất đất trước bà chia cho con nhé?".

Trong khi cụ Là chưa trả lời thì bà Thoa đang chuẩn bị đồ ăn sáng gần đó nói: "Suốt ngày mày chơi bời cờ bạc, rượu chè, không có thì quay về đòi bán đất…". Cụ Là cũng ngồi dậy và tiếp lời: "Mày có giết chết tao thì mới bán được đất".

Bực tức, Đức cầm một tuýp sắt đi đến chỗ giường nơi bà nội và cô đang ngồi, vụt họ nhiều nhát bất chấp các nạn nhân kêu la, bỏ chạy. Thấy cả hai tử vong, bị cáo kéo chăn đắp lên thi thể họ rồi ra ngoài, viết giấy chuyển nhượng đất cho mẹ đẻ nhưng đều sai chính tả, viết lại nhiều lần không được.

Bị cáo sau đó đi xe máy bỏ trốn, đến Hải Dương đã thay quần áo dính máu, vứt tuýt sắt tang vật. Khi tới Quảng Ninh, Đức còn chụp ảnh thẻ, dán đè lên chứng minh thư của người khác để sử dụng.

Có giấy tờ mới, bị cáo xin vào làm thi công thạch cao ở Quảng Ninh, nhưng bị công an bắt giữ vào ngày 25/2/2023, khoảng 3 ngày từ khi gây án.

Khởi tố 6 người vụ cháy chung cư 56 người chết ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/1, nguồn tin xác nhận, liên quan vụ "cháy chung cư mini" khiến 56 người chết ở Khương Hạ đêm ngày 12, rạng sáng 13/9/2023, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, trong số 6 bị can này có cả cán bộ công an, thanh tra xây dựng phường Khương Đình. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam chủ công trình xảy ra hoả hoạn.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố thêm 6 bị can trong vụ cháy chung cư khiến 56 người chết ở phố Khương Hạ. Ảnh: DV

Trước đó, chiều 19/1, tại buổi họp báo của UBND TP.Hà Nội, trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí liên quan vụ cháy "chung cư mini" khiến 56 người chết ở phố Khương Hạ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Hà Nội đã điều tra, khởi tố và bắt chủ chung cư này.

Đồng thời Công an TP.Hà Nội đã có kế hoạch điều tra, xác định tất cả các yêu cầu, các nhiệm vụ điều tra của vụ án.

Trong đó có nhóm hành vi liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng như không được kiểm tra xử lý triệt để. Về nhóm hành vi này, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành điều tra trong thời gian vừa qua.

"Cơ quan chức năng đã tiến hành phân loại để cá thể hóa trách nhiệm, hành vi của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm" – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.

Ngay sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, nhà chức trách đã xác định được sai phạm của công trình, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành khởi tố, bắt giam chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh. Ảnh: CACC

Ở một diễn biến đau lòng trước đó, vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân) vào đêm ngày 12, rạng sáng 13/9/2023 đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 56 người chết, 37 người bị thương là những con số được nhà chức trách công bố sau vụ hỏa hoạn.

Dư luận cả nước vô cùng bàng hoàng, đau xót trước thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản ở vụ cháy. Công an ngay lập tức vào cuộc, ngày 13/9, Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú TP.Hà Nội, chủ chung cư xảy ra vụ cháy) đã bị bắt để điều tra về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Tài liệu của Dân Việt có được, chung cư mini này đã xây dựng sai phép nghiêm trọng. UBND quận Thanh Xuân đã cấp phép xây dựng cho Nghiêm Quang Minh từ năm 2015.

Theo giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD, ngày 11/3/2021 do Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký cấp cho Nghiêm Quang Minh, công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, vị trí xây dựng ở tổ 3, cụm 4 (số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ) Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, mật độ xây dựng 70%. Công trình có chiều cao là 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật; tổng diện tích sàn xây dựng là 1165,9m2; tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang).

Theo những số liệu thể hiện trên giấy phép xây dựng và thực tế, căn chung cư mini xảy ra vụ hỏa hoạn đã xây vượt phép từ 6 tầng lên 9 tầng, 1 tum; mật độ xây dựng không phải 70% như đã được cấp phép mà đã xây dựng hết diện tích.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Hà Nội cũng xác định, ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Nguyên Chủ tịch FLC Faros bị khởi tố do liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/1, Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.



22 người bị khởi tố, trong đó có nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC vì liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết. Trong ảnh: Ông Trịnh Văn Quyết lúc chưa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Đ.X

Ngày 28/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm:

(1) Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros;

(2) Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros;

(3) Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;

(4) Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);

(5) Đàm Mai Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros;

(6) Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros;

(7) Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;

(8) Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC;

(9) Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;

(10) Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;

(11) Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros;

(12) Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;

(13) Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC;

(14) Trịnh Tuân, nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land;

(15) Đặng Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC;

(16) Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;

(17) Trương Văn Tài, Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết);

(18) Nguyễn Bình Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros;

(19) Nguyễn Minh Điểm, nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS;

(20) Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết);

(21) Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;

(22) Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Vụ 2 nhóm bắn nhau vì tranh chấp đất đai ở Phú Quốc: 3 bị cáo bị tuyên án chung thân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đến dự phiên tòa tuyên án. An ninh phiên tòa xét xử đối với 70 bị cáo trong vụ án nổ súng bắn chết người ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) được thắt chặt.

Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: CTV

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc), bị cáo đã bắn chết 2 người, làm bị thương 6 người án chung thân về tội "Giết người" và tội "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Trước đó, trong phần luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị tuyên tử hình đối với Long.

2 bị cáo là Nguyễn Văn Thái (36 tuổi, tên gọi khác Thái bus, ngụ khu phố 8, phường An Thới, TP.Phú Quốc) và Bùi Đức Ngọc (32 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) bị tuyên phạt chung thân về tội "Giết người". Riêng bị cáo Bùi Đức Ngọc còn phạm thêm tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Giết người".

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: CTV

Bị cáo Đoàn Thiên Long nổ súng bắn chết 2 người thoát án tử hình. Ảnh: CTV

Các bị cáo Hiếu (20 năm tù), Trung Cà Mau (14 năm tù) và Hai Lượng (9 năm tù) về tội "Giết người". Ảnh: CTV

Hai bị cáo Ngọc và Thái lãnh án chung thân. Ảnh: CTV

Còn lại 66 bị cáo bị tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù về các tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng, che dấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó cuối tháng 10/2022, vụ án 2 nhóm nổ súng bắn nhau vì tranh chấp đất đai ở Phú Quốc làm chết 2 người, 6 người bị thương từng gây xôn xao dư luận thời gian qua khi các bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự, tập trung thành băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen".

Khoảng 10h ngày 27/10/2022, bị cáo Nguyễn Văn Thái đã huy động số lượng lớn "đàn em" để đi tranh giành đất đai thuê, khi nhóm của Thái đi bảo kê cho một người khác có tranh chấp đất đai tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc. Một người chung nhóm với Thái là Đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn vào nhóm đối thủ làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Nhận tiền để làm nhanh sổ đỏ, hàng chục cán bộ ở Thanh Hóa bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 30/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988); Lê Hải Đăng (SN 1994); Vũ Văn Quang (SN 1986) là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn; Cao Thị Thùy Dung (SN 1992), cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Thị Hoa (SN 1983), cán bộ Cục Thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương; Lê Thanh Bình (SN 1990), nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương, TP.Sầm Sơn và Trương Thị Hồng (SN 1981), cán bộ địa chính phường Quảng Thọ, TP.Sầm Sơn.



Công an Thanh Hoá thu thập chứng cứ đối với 23 đối tượng phạm tội "đưa hối lộ", "nhận hối lộ".

Ngoài 7 đối tượng trên, Cơ quan ANĐT đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 16 đối tượng là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn, cán bộ địa chính phường Trung Sơn, cán bộ địa chính xã Quảng Hùng, cán bộ quy tắc phường Quảng Vinh, cán bộ địa chính phường Trường Sơn…

Lực lượng chức năng Thanh Hoá đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 23 đối tượng phạm tội "đưa hối lộ", "nhận hối lộ".



Theo điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an Thanh Hóa xác định, trong số 23 đối tượng bị khởi tố có 8 đối tượng có hành vi "Nhận hối lộ" và 15 đối tượng có hành vi "Đưa hối lộ".

Riêng đối với 5 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn là Lê Hải Đăng; Vũ Văn Quang; Lê Thị Oanh; Trần Thị Xuân và Phạm Thị Trang đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận, xử lý và tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận, nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần.

Lực lượng chức năng Thanh Hoá đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 23 đối tượng phạm tội "đưa hối lộ", "nhận hối lộ".

Để làm nhanh hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ, 5 đối tượng này đã liên hệ, thỏa thuận và chuyển tiền cho Trịnh Thị Hoa, cán bộ thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương và Cao Thị Thùy Dung, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh với tổng số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để đưa các đối tượng trên ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.