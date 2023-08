TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đi câu cá bị đánh chết, vứt xác xuống kênh; con phóng hỏa khiến mẹ tử vong

Vụ đánh người đi câu cá tử vong, cướp 2 xe máy: Đang lấy lời khai của 5 đối tượng

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/8, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng, cướp tài sản của nạn nhân xảy ra trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa (Bến Cát).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Minh

Một nguồn tin của PV Dân Việt xác nhận, vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ một số người có liên quan đến vụ án. "Cảnh sát hiện đang lấy lời khai của 5 đối tượng có liên quan để làm rõ", nguồn tin cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng cùng ngày, anh V.V.T (SN 1960, HKTT tại Bình Dương) cùng một người bạn đi trên 2 xe máy đến khu vực kênh thoát nước gần đường Mỹ Phước - Tân Vạn để câu cá.

Đến 10h30 cùng ngày thì một nhóm thanh niên bất ngờ lao đến tấn công anh T. cùng bạn. Do bị tấn công bất ngờ, anh T. không kịp bỏ chạy nên bị các đối tượng đánh tử vong rồi vứt xác xuống kênh nước.

Riêng người bạn của anh T. kịp thời chạy nên may mắn thoát nạn. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã chiếm đoạt hai xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy bắt các đối tượng liên quan.

Không xin được tiền, con dùng xăng phóng hỏa khiến mẹ tử vong

Ngày 4/8, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Đồng Trung (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TT

Theo vị lãnh đạo này, chiều 3/8, Trần Tú Anh (29 tuổi, người địa phương) xảy ra mâu thuẫn với bà K. (mẹ của Tú Anh). Sau đó, nam thanh niên này tưới xăng đốt nhà khiến bà K. bị bỏng nặng. Người phụ nữ này được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày.

"Nam thanh niên này có tiền sử nghiện ma túy, đã ly hôn vợ. May mắn trong lúc người này phóng hỏa, hàng xóm đã kịp bế 2 cháu nhỏ sang nhà hàng xóm", lãnh đạo UBND xã Đồng Trung nói.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Trung cho biết thêm, Trần Tú Anh đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Thủy để điều tra.

Tạm giam nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương (SN 27/2/1975, tại Hà Nội), nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Căn cứ Lệnh tạm giam của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 1/8/2023, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương.

Quyết định đình nã đối với Nguyễn Thị Thu Phương. Ảnh: CAND

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Do bỏ trốn khỏi nơi cú trú, Nguyễn Thị Thu Phương đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã.

Cuối năm 2022, TAND TP.Hà Nội đã xét xử vụ án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, Công ty AIC chuyên kinh doanh trang thiết bị y tế, là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ một trung tâm xuất khẩu lao động trực thuộc công ty của Bộ Giao thông vận tải do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Để AIC được chỉ định tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổng trị giá 665 tỷ đồng, bà Nhàn đã thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo từ Tỉnh ủy đến sở, ngành.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - AIC gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Cùng với đó, bà Nhàn còn thành lập Ban Thư ký tài chính do Nguyễn Thị Thu Phương làm Trưởng ban. Ban này có chức năng thực hiện việc thu chi đối ngoại theo chỉ đạo của cựu Chủ tịch AIC.

Mọi việc thu chi đều được ghi chép vào sổ sách, cập nhật trên máy tính riêng của ban nhưng không được hạch toán vào phần mềm kế toán của AIC.

Kết quả điều tra cho thấy Ban Thư ký tài chính do bà Nhàn lập ra và trực tiếp chỉ đạo chính là điểm xuất phát của dòng tiền được lãnh đạo AIC mang đi hối lộ quan chức Đồng Nai. Nguồn tiền ban này có được là từ việc nâng khống giá thiết bị do các công ty sân sau chuyển về.

Từ năm 2011 - 2020, một số nhân viên của AIC đã nhận tiền từ quỹ của ban và chuyển đến tài khoản của Hoàng Thị Phương Anh - nhân viên của một công ty khác do bà Nhàn lập ra và điều hành.

Mỗi lần nhận được chỉ đạo, Phương Anh rút tiền mặt để giao cho bà Nhàn và thuộc cấp mang đi "bôi trơn", chi "ngoại giao" cho các cá nhân là lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và chủ đầu tư.

Với các cách thức trên, tại Đồng Nai, bà Nhàn đã hối lộ hơn 43 tỷ đồng cho bí thư, chủ tịch, giám đốc Sở Y tế và "biếu quà" 1 tỷ đồng cho giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư. Kết quả điều tra xác định toàn bộ số tiền này đều có nguồn gốc từ Ban Thư ký tài chính AIC.

Qua xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định Hoàng Thị Phương Anh có năm tài khoản tại ba ngân hàng. Từ năm 2011 - 2020, tổng số tiền các nhân viên Ban Thư ký tài chính đã chuyển vào ba tài khoản của Phương Anh là 464 tỷ đồng.

Hai tài khoản tại hai ngân hàng khác của Phương Anh được chuyển vào 31,5 tỷ đồng. Tổng số tiền các nhân viên của ban đã chuyển cho Phương Anh là 495,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ sao kê tài khoản tại các ngân hàng, trích xuất dữ liệu còn lưu trong USB cá nhân của nhân viên Ban Thư ký tài chính thể hiện số tiền bà Nhàn đã hối lộ ba cựu quan chức Đồng Nai.

Hồi tháng 1/2023, TAND TP.Hà Nội đã công bố bản án đối với 36 bị cáo trong đại án AIC gian lận đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 152 tỷ đồng cho Nhà nước. Trong số này, có 7 bị cáo bỏ trốn và được tòa coi là "tự từ bỏ quyền bào chữa".

Các bị cáo này sau đó bị tuyên án dù vắng mặt. Cụ thể, tòa tuyên án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC) 30 năm tù; Trần Mạnh Hà (Phó Tổng giám đốc AIC) 25 năm tù; Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng AIC) 6 năm tù; Nguyễn Thị Sen (cựu Giám đốc Công ty CP Thiết bị y tế và môi trường) 30 tháng tù và Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty MOPHA) 4 năm; Đỗ Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa) bị phạt 5 năm tù và Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Nha khoa Việt Tiên) 4 năm tù.

Một thẩm phán của TAND tỉnh Gia Lai bị bắt giữ

Ngày 4/8, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan Điều tra (thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao) vừa bắt khẩn cấp đối với ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã bắt giữ ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai vào sáng ngày 4/8 tại trụ sở TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.L

Theo nguồn tin, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, Cơ quan Điều tra đã thực hiện bắt khẩn cấp ông Sớm tại phòng làm việc của TAND tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ". Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét tại phòng làm việc, nhà ở của ông Sớm và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trước khi giữ đến công tác tại TAND tỉnh Gia Lai, ông Võ Đình Sớm là Phó Chánh án TAND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai).

Vụ án kê khống 1.213 ngôi mộ giả ở Huế: Bị cáo lãnh án cao nhất là 10 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 4/8, sau 10 ngày xét xử và nghị án, HĐXX - TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên án vụ kê khống 1.213 mộ giả để trục lợi.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Hùng 8 năm tù, Nguyễn Văn Hiền 3 năm tù, Nguyễn Quyền 2 năm tù cho hưởng án treo. Các bị cáo này đều thuộc Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ (phường An Tây, TP.Huế).

Các bị cáo án vụ án kê khống 1.213 mộ giả để trục lợi tại phiên toà ngày 4/8. Ảnh: N.M.



Đối với nhóm 55 bị cáo là những người dân trực tiếp đi làm mộ giả để được hưởng đền bù, các bị cáo Trương Văn Quang và Võ Hữu Nam đều bị phạt 1 năm 6 tháng tù, Trương Văn Minh 1 năm 3 tháng tù, Trương Văn Đính 1 năm tù, Trương Văn Dũng 8 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị phạt tù nhưng được cho hưởng án treo hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ.

Đối với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải Đăng 10 năm tù, Nhiêu Khánh Phước Hưng 6 năm tù, Nguyễn Văn Quý 5 năm tù, Dương Nhật Phong 5 năm tù, Đoàn Văn Hoài 5 năm tù, Phan Phước Thìn 5 năm tù, Đặng Thành Vương 2 năm tù.

Các bị cáo Nguyên Anh Khoa bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Kỳ Tài 2 năm tù cho hưởng án treo, Bùi Văn Mau 2 năm tù cho hưởng án treo, Nguyễn Quang Trung 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, Đặng Minh Tuấn 1 năm tù cho hưởng án treo.

Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Thịnh 3 năm tù cho hưởng án treo.

71 bị cáo trong vụ án bị xét xử 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ". Ảnh: M.N.

Theo hồ sơ vụ án, trong các năm 2019 và 2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế (chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, TP.Huế) ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư. Khu vực giải phóng mặt bằng có nhiều mồ mả của người dân thuộc diện phải di dời được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP.Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Huế hợp đồng lại với Doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ do Nguyễn Quyền làm Giám đốc thực hiện việc phát quang, giăng dây, khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di dời ở khu vực giải phóng mặt bằng.

Nguyễn Quyền đã cùng 2 con trai gồm Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Văn Hiền móc nối, thông đồng với các hộ dân (là các bị cáo trong vụ án) có mồ mả ở trong diện phải di dời để kê khống mộ giả nhằm trục lợi.

Cha con Nguyễn Quyền cũng cấu kết với các cán bộ, chuyên viên trong tổ công tác được phân công nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc cất bốc mồ mả trong phạm vi của dự án gồm: Nhiêu Khánh Phước Hưng, Đoàn Văn Hoài, Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Dương Nhật Phong, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Anh Khoa, Đỗ Kỳ Tài, Huỳnh Văn Thịnh, Đặng Minh Tuấn (là cán bộ thuộc Ban Quản lý đầu tư xây dựng TP.Huế, Trung tâm Phát triển quy đất TP.Huế và Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế) để nhóm cán bộ, chuyên viên này không kiểm tra và loại bỏ các mộ giả trong khi di dời mồ mả, tạo điều kiện cho các hộ dân kê khai số lượng lớn mộ giả để cùng nhau chiếm đoạt tiền hỗ trợ, bồi thường của nhà nước.

Đây là vụ án có số lượng bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng rất đông và được dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: N.M.

Sau khi tiến hành cất bốc trót lọt các mộ giả, các bị cáo Hùng, Hiền, Quyền và các bị cáo là các chủ mộ tiếp tục có hành vi móc nối trực tiếp hoặc gián tiếp với các bị cáo là nhóm cán bộ có chức vụ, quyền hạn của các UBND phường, xã thời điểm này gồm: Nguyễn Văn Quý (Chủ tịch UBND xã Hương Thọ), Phan Phước Thìn (Chủ tịch UBND phường Hương An), Đặng Thành Vương (Bí thư Đảng ủy phường Hương Hồ), Bùi Văn Mau (Phó Chủ tịch UBND phường Hương Hồ) và đưa tiền cho các cán bộ này để được xác nhận vào "đơn xin xác nhận" với nội dung mộ đã di dời và được đưa đến chôn cất tại các địa phương do các bị cáo này lãnh đạo, quản lý mặc dù thực tế không có mộ được đưa đến chôn cất, an táng.

Sau đó, cha con ông Quyền cùng những người dân là bị cáo trong vụ án hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chiếm đoạt tiền hỗ trợ, bồi thường của nhà nước với tổng số tiền 2.213.405.000 đồng...

Đây là vụ án có số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng rất đông và được dư luận xã hội quan tâm.