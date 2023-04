TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án sát hại vợ rồi nhảy từ tầng 15 tự tử; tin mới vụ cô gái giết mẹ kế

Nghi án sát hại vợ rồi nhảy từ tầng 15 tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 24/4, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang thụ lý vụ nghi án người đàn ông đâm vợ tử vong rồi nhảy từ tầng 15 chung cư Tecco Tower Tham Lương trong hẻm 287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 xuống đất.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.T

Trước đó, hơn 7h30 cùng ngày, người dân sống tại chung cư trên nghe tiếng động mạnh. Đến kiểm tra, họ phát hiện ông Nguyễn Gia Tuấn rơi từ trên xuống mái tôn tầng 3, sau đó mái tôn thủng, ông Tuấn rơi xuống đất.



Bảo vệ khu chung cư và người dân đã đến hỗ trợ băng bó vết thương cho ông Tuấn, chuyển bệnh viện cấp cứu.

Theo điều tra, ông Tuấn hành nghề bán thuốc tây, vợ ông Tuấn là một nhân viên ngân hàng.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày giữa ông Tuấn và vợ xảy ra mâu thuẫn, ông Tuấn dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị tử vong. Sau đó ông Tuấn ra ban công của căn hộ ở tầng 15 nhảy xuống đất định tự tử. Nhưng may mắn cú nhảy rơi trúng mái tôn ở tầng 3 nên ông này thoát chết.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, quê Vĩnh Long) về hành vi giết người.



Các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Nguyễn Thị Mỹ Chung tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Chung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, do đó cần phải làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm này.

Nạn nhân là bà Nguyễn T.N. (SN 1964, ngụ tỉnh Đắk Lắk), mẹ kế của Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 8h ngày 14/4, Chung đã ra tay sát hại mẹ kế là bà N. tại một nhà trọ trên đường D9, khu 1, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một.

Sau khi gây án, Chung gọi điện thoại báo cho cha mình biết rồi gọi điện thoại báo công an.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an cử lực lượng đến hiện trường thì phát hiện bà N. đã tử vong, bên cạnh là Nguyễn Thị Mỹ Chung cũng đang ở trong phòng trọ.

Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi đồng thời làm việc với Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Chiều 24/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi), người hành hạ bé V.A ở quận Bình Thạnh - TP.HCM tử vong, đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tội tử hình tại bản án sơ thẩm.

Theo nguồn tin, quyết định rút kháng cáo của Nguyễn Võ Trang được đưa ra trước phiên phúc thẩm (28/4) vài ngày. Lý do bị cáo rút kháng cáo chưa được công bố.

Trước đó, khi bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, với lý do mức án trên là "quá nặng" so với hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang hầu tòa sơ thẩm cuối tháng 11/2022 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, bé gái 8 tuổi N.T.V.A. là con của Nguyễn Trung Kim Thái và chị N.T.H. Vợ chồng Thái và chị N.T.H ly hôn vào tháng 8/2020, Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc cháu V.A.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Thái có quan hệ tình cảm với nhau. Đến 9/2020, Trang dọn về sinh sống cùng bố con Thái tại một căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Đến khoảng tháng 10/2021, bé V.A phải học trực tuyến ở nhà, do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Từ ngày 7 - 22/12/2021, Trang đã nhiều lần đánh đập bé V.A bằng các hung khí như cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối máy hút bụi), gây nên nhiều vết bầm trên người cháu A.

Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập, hành hạ nhưng không can ngăn, thậm chí còn tham gia chửi mắng và đánh bé V.A.

Ngày 10/12/2021, từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của bé A.

Ngày 22/12/2021, V.A ở nhà học với Trang, Thái đi làm. Trong quá trình dạy học, Trang bắt cháu A quỳ để kiểm tra bài, đánh đập, dùng chân đạp, đá vào bụng, hông. Đến 15h cùng ngày, Thái xem camera, thấy Trang đánh cháu V.A nên gọi về nhà, nói Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy.

Đến 18h cùng ngày, Trang thấy bé V.A bất tỉnh nên gọi Thái về nhà. Khi về, Thái sơ cứu cho cháu V.A rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé V.A tử vong sau đó.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự lễ khen thưởng Công an TP.Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Báo cáo tại buổi lễ, thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho hay, đây là lần đầu tiên công an TP.Đà Nẵng huy động tổng lực lực lượng phòng chống tội phạm từ xã phường đến quận, huyện và các phòng chức năng cùng vào cuộc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự lễ khen thưởng Công an TP.Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa. Ảnh: CACC

Thông tin vụ án cũng được báo cáo về Cục Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chỉ đạo xuyên suốt và cử cán bộ vào trực tiếp tham gia điều tra. Đặc biệt là sự phối hợp của công an 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế rà soát hơn 3.000 phương tiện xe máy có nhận dạng tương tự. Riêng Công an TP.Đà Nẵng đã rà soát hơn 1.000 phương tiện trên địa bàn.

Theo thượng tá Hải, đối tượng Lê Phú Cao có trình độ đại học và từng làm cho một số công ty du học.

“Đối tượng nghiện game nhưng bản thân muốn đi xuất khẩu lao động. Để chứng minh năng lực tài chính nên đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng”, thượng tá Hải nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Ban chuyên án, Công an TP.Đà Nẵng đã có thành tích nhanh chóng truy vết và bắt giữ đối tượng.

Ông Quảng cũng biểu dương và cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế.

Cạnh đó, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu tất cả các chi nhánh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.

Lê Phú Cao cùng số tiền cướp tại ngân hàng. Ảnh: CACC

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, đêm 21/4, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Lê Phú Cao là nghi phạm vụ dùng súng giả và roi điện để cướp ngân hàng với số tiền hơn 600 triệu đồng tại Đà Nẵng.

Mới đây, Bắc Ninh khởi tố vụ án sai phạm tại trung tâm đăng kiểm, cùng 15 bị can liên quan đến hành vi nhận hối lộ. Những tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng khiến các đối tượng có hành vi tiêu cực trong đăng kiểm phải run sợ. Thế nhưng thực tế lại khác. Ghi nhận của nhóm phóng viên Dân Việt.