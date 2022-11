Phong toả hơn 100 tỷ đồng và kê biên nhiều bất động sản của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Như Dân Việt đã thông tin: Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 36 bị can, trong đó có Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn với 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong kết luận điều tra vừa ban hành, cơ quan điều tra đã kê biên 2 căn biệt thự của bà Nhàn. Các tài sản này gồm căn biệt thự diện tích 357m2 trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm mà bà Nhàn nhờ bố đẻ là Nguyễn Văn Mỹ đứng tên; căn biệt thự diện tích 453m2 ở phố Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đứng tên bà Nhàn.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành.



Nhà chức trách cũng kê biên 6 căn hộ chung cư đứng tên cựu Chủ tịch AIC, ở các tầng 11 và 17 chung cư Pacific Place, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm; phong tỏa số tiền hơn 107,3 tỷ đồng trong 4 tài khoản Công ty AIC mở tại ngân hàng. Ngoài những tài sản trên, cơ quan điều tra kê biên thửa đất diện tích hơn 4.000m2 tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã được cấp sổ đỏ cho Công ty AIC.

Về phía các bị can khác, gia đình các ông Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) và Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh này) cùng nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng . Đây là số tiền mà cơ quan tố tụng cáo buộc bà Nhàn đưa hối lộ cho 2 cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Trong vụ án, C03 xác định với cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc AIC, bị can Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy tổ chức công ty và các đơn vị thành viên; chỉ đạo cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, công ty "quân xanh" để đảm bảo Công ty AIC được trúng thầu tại Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Theo cáo buộc, bị can Nhàn còn thành lập các ban nội bộ do mình trực tiếp điều hành, giao những người thân tín phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế Nhàn đặt ra.

Tại Đồng Nai, bị can Nhàn đã dùng phương thức, thủ đoạn nêu trên, lợi dụng mối quan hệ với cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành giới thiệu, đặt vấn đề với cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái và các bị can là cựu lãnh đạo Sở, ngành địa phương cho AIC tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

"Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định, do đó, Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng điều chỉnh số liệu để Nhàn ký báo cáo tài chính, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu", Bộ Công an nêu trong kết luận điều tra.

Bên cạnh đó, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã yêu cầu nhiều nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Trong quá trình tham gia và trúng thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp đưa tiền và chỉ đạo Trần Mạnh Hà đưa cho ông Trần Đình Thành 6 lần với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng; đưa cho ông Đinh Quốc Thái 14 lần với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng; đưa cho Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 6 lần với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng vì đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán tại các gói thầu.

Với những hành vi thông thầu, đưa hối lộ để cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp, Bộ Công an cho rằng, hành vi của Nhàn và các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Trong đó, bà Nhàn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Đến nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn và bị truy nã. Tuy nhiên, Cơ quan vẫn đề nghị truy tố với bị can Nhàn, đồng thời yêu cầu bà này ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Liên ngành tố tụng đưa vụ tài xế đâm cảnh sát ở Thái Bình làm án điểm

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình (Thái Bình), thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy Thái Bình, Thành ủy Thái Bình về tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, ngày 28/10/2022 tổ công tác của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ trên đường Lý Bôn (TP.Thái Bình), phát hiện Vũ Ngọc Lâm (SN 1986, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đỗ xe ô tô không đúng quy định đã yêu cầu Lâm xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra.

Hình ảnh tài xế lái xe bỏ chạy bất chấp hiệu lệnh từ lực lượng chức năng. Ảnh: CTV

Khi nghe hiệu lệnh, Lâm không thực hiện theo mà rồ ga, lái xe ô tô bỏ chạy, các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ ngăn chặn, yêu cầu Lâm dừng xe lại nhưng Lâm vẫn không chấp hành mà tiếp tục tăng tốc cho xe di chuyển mặc dù một đồng chí công an đang phải bám trên capo xe.

Chiếc xe đi được khoảng 400 mét thì đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP.Thái Bình đã phối hợp dừng được xe của Lâm.

Đối tượng Vũ Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, xét thấy hành vi của Lâm nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, chống lại người thi hành công vụ, coi thường pháp luật, nhân thân xấu, do vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Ngọc Lâm về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đã phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình, xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong xã hội, do đó Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đã thống nhất với lãnh đạo Tòa án và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình xác định là án trọng điểm để tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nhanh, nghiêm minh, kịp thời, đáp ứng với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm.

Hơn 70 người sử dụng ma túy trong quán karaoke lúc rạng sáng

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin ban đầu từ Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), qua nắm tình hình, lúc 0h30 ngày 13/11, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê phát hiện trong quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành nghi vấn khách sử dụng ma túy nên kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 8 phòng hát karaoke của quán có 71 người cả nam lẫn nữ đang có hành vi sử dụng ma túy.

Bắt quả tang hơn 70 người sử dụng ma túy trong quán karaoke tại Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Tại đây, công an cũng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện những nhóm người này dùng để sử dụng ma túy. Những người này đang được Công an quận Thanh Khê tạm giữ để thử test nhanh và điều tra, xử lý.

Bắt 2 vợ chồng "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép" giá 1 triệu đồng/người

Như Dân Việt đã thông tin: Sau thời gian điều tra, xác minh làm rõ, sáng ngày 13/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Dọn (SN 1981, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Trần Thị Dọn. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, ngày 15/8, Trương Văn Ất (SN 1975, chồng của Dọn) được đối tượng tên Tài sống bên Campuchia, điện thoại câu móc đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng/người, Ất đồng ý.

Ngày hôm sau, Ất điều khiển vỏ lãi đến điểm hẹn chở 3 người khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam rồi kêu Dọn sử dụng xe mô tô chở về nhà để nhóm khách này đi du lịch.

Trương Văn Ất. Ảnh: Tiến Tầm

Đến ngày 18/8, Tài điện thoại yêu cầu Ất đưa 3 người khách trên sang Campuchia. Sau đó, Ất cùng Dọn sử dụng xe mô tô chở 3 người khách đến khu vực bến đò thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng Công an xã Khánh An kịp thời phát hiện mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Ất đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 31/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Ất về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép".

Cảnh sát hình sự “đón lõng” hơn 30 cây số bắt gọn nhóm cướp giật, trộm cắp liên tỉnh ở Long An

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 13/11, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết, đã bàn giao 3 đối tượng liên quan trong nhóm chuyên gây án trên tuyến giao thông liên tỉnh gồm: Phạm Văn Hùng (29 tuổi), Vũ Hoàng Sơn (47 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi, đều không có nơi ở cố định) sang Công an tỉnh Tiền Giang thụ lý theo thẩm quyền về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Một đối tượng trong nhóm cướp giật trộm cắp liên tỉnh ở Long An bị Cảnh sát hình sự tỉnh Long An khống chế trên đường chạy trốn. Ảnh: Thiên Long



Trong vụ này, 4 đối tượng đã bị trinh sát hình sự Tiền Giang bắt quả tang, riêng 3 nghi phạm này chạy thoát về TP.HCM cũng vừa bị bắt.



Cụ thể, trưa 12/11, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện mai phục bắt nhóm 7 đối tượng đang dàn cảnh trộm cắp và cướp giật tài sản trên tuyến giao thông quốc lộ 1. Khi 4 đồng bọn sa lưới, 3 đối tượng còn lại lên xe máy nhanh chóng tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Từ tin báo, lực lượng phòng chống tội phạm Long An bố trí đón lõng nhiều ngã đường đi qua giáp ranh các tỉnh Tiền Giang - Long An - TP.HCM (huyện Bình Chánh).

Đến 15h40 ngày 12/11, trinh sát hình sự tỉnh mai phục khu vực ngã tư Long Kim, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An nhận diện 3 nghi phạm đi trên 2 xe máy biển kiểm soát 78G1-418.46 và 59C1-570.23 vừa vượt qua đèn tín hiệu giao thông bị lực lượng ép vào lề khống chế bắt giữ.

Khám xét trong phương tiện có nhiều chìa khóa vạn năng, một số giấy tờ cá nhân cùng số tiền trên 20 triệu đồng. Bước đầu các đối tượng khai nhận, nhóm chạy vòng qua các ngã đường thấy nhà nào không người trông coi giả vờ đi vào hỏi thăm, nếu không gặp ai sẽ ra tay trộm cắp. Trên tuyến quốc lộ 1, nhóm bám theo phụ nữ hoặc vợ chồng đi xe máy có đeo vòng vàng để giật tài sản. Đối tượng gây án bỏ chạy, những nghi phạm còn lại làm nhiệm vụ "cản đầu" để không thể truy đuổi.

Thông tin ban đầu, nhóm này đã gây ra hơn 12 vụ trộm cắp ở Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp.