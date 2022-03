TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Sự thật thông tin "Bộ Công an hoãn xuất cảnh Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết"

Thông tin Bộ Công an hoãn xuất cảnh Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết không chính xác

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin với Dân Việt về thông tin "Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt giam, cấm xuất cảnh".

Hôm nay (28/3), thông tin Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin này, ông Quyết bị hoãn xuất cảnh từ ngày 26/3, thời hạn 1 tháng. Cơ quan điều tra tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời đã mời Chủ tịch Tập đoàn FLC lên để làm việc xác minh một số nội dung.

Chiều 28/3, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, thông tin Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt giam là thất thiệt, không chính xác. Mặt khác, cơ quan này cũng đã cử người xác minh, truy tìm thông tin cho rằng cơ quan này đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Quyết.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an đang xác minh một số thông tin từ dư luận báo chí nêu trước đây liên quan các doanh nghiệp và dự án do ông Trịnh Văn Quyết sáng lập, điều hành.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC.

Trước đó, vào tháng 1/2022, hành vi "bán chui" cổ phiếu của Chủ tịch Tập đoàn FLC đã từng gây rúng động dư luận và làm chao đảo thị trường chứng khoán.



Ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết.

Cụ thể, ông Quyết bị phạt hành chính 1,5 tỷ đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC), thực hiện bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC (tương ứng 748.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu FLC).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC), thực hiện bán 74.800.000 cổ phiếu FLC (tương ứng 748 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu FLC) vào ngày 10/1 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng đối với ông Trịnh Văn Quyết. Hiện UBCKNN đang phối hợp cơ quan liên quan để xử lý vụ việc.

Ông Trịnh Văn Quyết 47 tuổi, quê ở Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện ông đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Ông Quyết tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội năm 1999 và thành lập Công ty Tư vấn Đầu tư SmiC, 5 năm sau là Trưởng Văn phòng Luật sư SmiC.

Năm 2008, ông Quyết là một trong ba cổ đông sáng lập Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune, sau chuyển đổi thành Công ty cổ phần FLC.

Năm 2011, FLC tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đây quy mô của công ty tăng trưởng nhanh chóng và phát triển nhiều lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, du lịch, hàng không, luật…

Đến nay, với giá trị cổ phần đang nắm giữ tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways…, ông Trịnh Văn Quyết có tổng tài sản vốn hoá ước tính hàng chục ngàn tỷ đồng.

Năm 2019, ông Quyết từng được xếp hạng giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Hãng hàng không Vietjet.

Vụ giết, đốt rồi phân xác người yêu ở Ninh Bình: Bố ruột nghi phạm âm thầm khóa trái cửa, trình báo công an

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ án rúng động giết người, đốt, phân xác tại thành phố Ninh Bình, công an đã vào cuộc và làm rõ một số thông tin liên quan tới vụ án.

Điều đáng nói, chính bố đẻ của đối tượng được cho là giết, đốt, phân xác bạn gái đã nghi ngờ, khóa cửa nhốt đối tượng trong nhà rồi báo án cho cơ quan Công an thành phố Ninh Bình.

Cụ thể, sau khi nhận được tố giác, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Phạm Văn Dũng bị bố đẻ nghi ngờ, báo án để công an bắt giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) cũng đã bước đầu thú nhận hành vi vô nhân tính của mình.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quen biết rồi thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Th (đã có chồng, người thành phố Tam Điệp, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3, chị Th đến nhà chị Phạm Thị T (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã giữ chị Th ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị Th ở tại nhà).

Đến khoảng 18h45' cùng ngày, giữa Phạm Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Th lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Th đến khi nạn nhân tắt thở rồi nằm cạnh xác chị Th.

Tới sáng hôm sau (24/3), Phạm Văn Dũng đem thi thể chị Th cho vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi khét nên đã dập tắt lửa.

Tiếp đó đến trưa 25/3, Dũng mang thi thể chị Th qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) và kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Sự thật thông tin "nghiện, loại ngũ" và mối quan hệ nghi phạm giết người, đốt, phân xác người yêu

Cơ quan công an còn làm rõ, đến ngày 27/3, bố đẻ của Dũng là ông Phạm Văn N (sinh năm 1954, phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP.Ninh Bình) về nhà con gái là Phạm Thị T và nhận thấy Phạm Văn Dũng có những biểu hiện tâm lý rất không bình thường.

Ông N thấy xe mô tô của chị Nguyễn Thị Th nhưng không thấy chị Th đâu. Ông N dò hỏi nhiều nhưng đối tượng Dũng không nói.

Đặc biệt, ông N còn ngửi thấy mùi lạ. Nghi ngờ con trai mình là Phạm Văn Dũng đã giết chết chị Th nên ông N đã đến cơ quan công an để trình báo, đồng thời khóa trái cửa không cho đối tượng Phạm Văn Dũng bỏ trốn.

"Cơ quan công an đang tạm giữ đối với Phạm Văn Dũng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án" - một cán bộ Công an Ninh Bình cho biết.

Thông tin mới nhất vụ Chủ tịch một bệnh viện ở Hà Nội bị tố cáo đánh đập, cưỡng bức tình dục

Ngày 28/3, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã tiếp nhận thông tin một nam công dân sinh sống trên địa bàn bị tố cáo đánh đập, cưỡng bức tình dục (ông L.M.T, SN 1972 - PV).



Theo nguồn tin, Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt đã tiếp nhận một văn bản từ Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Theo văn bản, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được thông tin từ chị V.N.H (TP.Hà Nội) trình bày bị Chủ tịch HĐQT một bệnh viện, đồng thời là trưởng khoa một trường đại học tại Hà Nội đánh đập, cưỡng bức tình dục.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuyển nội dung tố cáo của chị N.H tới UBND phường Hoàng Liệt, đề nghị các bên liên quan phối hợp xác minh.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận được thông tin chị V.N.H tố cáo Chủ tịch HĐQT một bệnh viện ở Hà Nội, đồng thời là trưởng khoa một trường đại học cưỡng bức tình dục chị này. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nguồn tin cũng cho hay, phía phường Hoàng Liệt đang tham mưu cho các đơn vị liên quan xác minh, giải quyết các thông tin. Ở một diễn biến khác, nguồn tin cũng xác nhận, phía Công an phường Hoàng Liệt đã nắm bắt được thông tin nêu trên.

Trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Công an phường nơi chị N.H cư trú cho biết, trước đó ngày 6/3, mẹ đẻ chị N.H có gặp cảnh sát khu vực, nhờ "đảm bảo an toàn tại nơi cư trú".

"Ngày 5/3 có một phụ nữ đến khu chung cư nơi gia đình chị N.H sinh sống chửi bới, đòi tiền chị N.H nên hai bên cãi nhau. Sau sự việc, tòa nhà mời bà B (mẹ chị N.H - PV) xuống nhưng không có vấn đề gì. Theo thông tin trên mạng xã hội, nếu đúng thì gia đình cũng không trình báo tại Công an phường nơi cư trú mà phải trình báo ở Công an phường Hoàng Liệt" - vị lãnh đạo công an thông tin.

Như Dân Việt đã đưa tin, ông L.M.T bị chị V.N.H tố cáo cưỡng bức tình dục, đánh đập, đe dọa.

Trả lời trước các tố cáo này với Dân Việt vào ngày 27/3, ông L.M.T từ chối nói về các thông tin liên quan.

Ông T cho biết, lúc này ông cũng không nói gì vì liên quan đến người khác, liên quan đến N.H.

"Tôi nói cái gì đúng, cái gì sai…, nếu tốt cho tôi thì có thể không tốt cho người thứ ba hoặc không tốt cho N.H. Hoặc tốt cho N.H thì lại không tốt cho tôi không đúng sự thật, anh thông cảm" - ông L.M.T nói.

Trước câu hỏi của PV về việc đơn vị liên quan như trường đại học nơi ông đang công tác có liên hệ xác minh thông tin trong tố cáo, ông T trình bày: "Vì liên quan đến trường, đến bệnh viện, liên quan đến gia đình nên tôi cũng không thể nói gì được vì những người đấy là người vô tội... cho nên là tôi cũng không trả lời anh cái gì được cả".

Ê-kíp giúp sức bà Nguyễn Phương Hằng bị công an mời lên làm việc

Ngày 28/3, nguồn tin của Dân Việt từ Công an TP.HCM cho biết, trong sáng nay, cơ quan chức năng đã mời các cá nhân có liên quan đến những buổi livestream (phát sóng trực tiếp) có dấu hiệu vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) lên làm việc.



Theo cơ quan Công an TP.HCM, việc mời các cá nhân này lên làm việc là để xác minh vai trò, hành vi giúp sức bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện các buổi livestream có nội dung vi phạm pháp luật.

Công an sẽ xác minh vai trò, hành vi của từng cá nhân hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các buổi livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, từ tháng 3/2021 cho đến trước khi bị bắt tạm giam, bà Hằng đã thông qua các tài khoản mạng xã hội trên các nền tảng Youtube, Facebook, TikTok để phát ngôn trực tiếp thông qua mạng Internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, bà Hằng liên tục sử dụng nhiều từ ngữ thiếu văn hoá để phát ngôn trên không gian mạng, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong dư luận.

Trong những buổi livestream của bị can Hằng có sự tham gia, hỗ trợ của nhiều cá nhân. Trong đó, có nhiều cá nhân xuất hiện cùng bà Hằng thể hiện mình là người có liên quan các vụ việc bị can đề cập, người am hiểu pháp luật.

Nhiều người là cố vấn, khách mời trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bị mời lên làm việc. Ảnh chụp màn hình

Những cá nhân được mời lên làm việc là trợ lý, nhân viên được bà Hằng giao cho quản lý các kênh mạng xã hội, Youtube, Facebook, Tiktok... để đăng tải các thông tin và thực hiện các buổi livestream của bà Hằng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng mời đội ngũ kỹ thuật, những người bàn bạc kịch bản, chuẩn bị nội dung cho các buổi livestream và những người cố vấn, khách mời tham dự...

Được biết, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ làm rõ động cơ, vai trò, mục đích của từng cá nhân này.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến các phát ngôn xuyên tạc của bà Nguyễn Phương Hằng Ảnh công an cung cấp

Trước đó, Công an TP.HCM xác định bà Nguyễn Phương Hằng quản lý, sử dụng 12 kênh mạng xã hội và thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác.



Quá trình khám xét nơi ở của bà Hằng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến các phát ngôn xuyên tạc của bà Hằng. Trong đó, có một số tờ giấy có nội dung, kịch bản để nói trong những buổi livestream.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra, làm rõ một số tài khoản đăng thông tin sai lệch liên quan đến việc bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nhà chức trách cũng đã mời làm việc với một TikToker đăng tin kêu gọi biểu tình trước khu du lịch của bà Nguyễn Phương Hằng.

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 24/3, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an TP.HCM cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Vụ nam thanh niên đang nghe điện thoại bị trúng đạn gây thương tích: Nghi phạm ra đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 28/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, qua công tác vận động quần chúng, đối tượng Nguyễn Hoàng Giao (31 tuổi, trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã ra đầu thú.



Trước đó, vào khoảng 23h ngày 24/3, Giao cùng 2 đối tượng khác là Trần Võ Bảo Ngọc (20 tuổi) và Trần Cao Hơn (32 tuổi, cùng trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) đang nhậu ở nhà thì nhớ tới mẫu thuẫn trước kia với Nguyễn Duy Quang (trú cùng xã) nên đã điện thoại hẹn Quang ra nói chuyện.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Giao (trái) ra đầu thú công an. Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum

Khi được biết Quang đang ngồi chơi với bạn ở phường Thống Nhất (TP.Kon Tum), cả ba đã cùng nhau kéo đến để nói chuyện. Tại đây, khi Quang vừa ra trước nhà để nghe điện thoại thì Giao dùng súng bắn 1 phát về phía Quang. Hậu quả, Quang bị thương tích và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi gây ra vụ việc, cả ba đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ.