Nam thanh niên bất ngờ dùng dao đâm chết cụ ông 77 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/12, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Phú Ninh điều tra vụ án nam thanh niên 25 tuổi dùng dao đâm chết cụ ông 77 tuổi.

Hiện trường vụ án nam thanh niên 25 tuổi dùng dao đâm chết cụ ông 77 tuổi. Ảnh: C.Đ

Theo đó, sự việc nam thanh niên 25 tuổi dùng dao đâm chết cụ ông 77 tuổi xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày tại khu vực chợ Tam Dân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam).

Vào thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, người địa phương) đến quán nước ven đường tại khu chợ Tam Dân. Tại đây, nghi phạm Cường bất ngờ dùng dao đâm ông Huỳnh K. (77 tuổi, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), cú đâm mạnh làm ông K. gục tại chỗ, một người khác bị thương nhẹ.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đưa ông K. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng dẫn đến tử vong.

Riêng nghi phạm Cường sau khi gây án đã lấy xe máy tại quán nước bỏ trốn. Sau khi được công an và gia đình vận động, nghi phạm Cường đã đầu thú và bị công an bắt giữ.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh, nghi phạm Cường có biểu hiện sử dụng chất kích thích trước khi gây án. Cường và nạn nhân không có mâu thuẫn gì với nhau.

Sự thật về thông tin “4 cô giáo thác loạn” ở Thái Nguyên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/12, thông tin từ UBND huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, cơ quan này đang chỉ đạo Công an huyện xác minh làm rõ người tung tin "4 cô giáo thác loạn", đề nghị điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) khẳng định, thông tin “4 cô giáo thác loạn” là không đúng sự thật. Ảnh minh họa

Theo đó, sau khi nắm bắt sự việc, UBND huyện Định Hóa đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm việc với các nhà trường để xác minh những người trong clip.

Qua xác minh ban đầu và làm việc với các trường học trên địa bàn, ngày 3/12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa có văn bản báo cáo UBND huyện và một số cơ quan hữu quan, khẳng định hình ảnh 4 cô gái được đăng trên mạng không phải là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hợp đồng định mức khoán đang công tác tại các nhà trường thuộc Phòng quản lý.

Báo cáo của UBND huyện Định Hóa nêu rõ, thông tin thất thiệt trên đã gây hoang mang dư luận và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục của tỉnh Thái Nguyên nói chung và huyện Định Hóa nói riêng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Định Hóa cho biết, đơn vị đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên về thông tin trên.

Nghi phạm có nhiều tiền án, tiền sự xâm hại nữ sinh lớp 5 trong khuôn viên chùa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 5/12, đại tá Phạm Văn Hưng - Trưởng Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tạm giữ sự đối tượng Nguyễn Lâm Trường Hận (39 tuổi, không có nơi ở cố định) để điều tra về tội xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện nhận được tin báo về việc bé gái lớp 5 bị một đối tượng chưa rõ danh tính xâm hại tình dục trong khuôn viên một ngôi chùa tại tổ dân phố Lâm Tuyền 2 (thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương) trên đường đi học về.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương đã huy động lực lượng, trinh sát phối hợp với Công an các xã, thị trấn để thu thập thông tin về đối tượng. Ngày 26/11, bằng các công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đơn Dương đã xác định và bắt được nghi phạm Nguyễn Lâm Trường Hận.

Nghi phạm Nguyễn Lâm Trường Hận xâm hại nữ sinh lớp 5 trong khuôn viên chùa tại thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương.

Tại cơ quan điều tra, Hận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hận khai nhận, vì không có tiền tiêu xài, Hận nảy sinh ý định lấy trộm mô tơ máy bơm nước của các hộ dân để bán lấy tiền. Vì vậy ngày 22/11, Hận đã lẻn vào sân nhà ông T lấy dao đã chuẩn bị sẵn cắt ống nước rồi mang mô tơ ra ngoài bỏ vào trong bao màu xanh đặt ở ba ga trước xe.

Không dừng lại ở đó, Hận tiếp tục đi xe máy vào trong khuôn viên chùa ở đầu đường để tìm kiếm tài sản nhằm trộm cắp. Khi đến chùa, Hận để xe ở ngoài rồi đi bộ vào, lúc này đối tượng thấy 1 nữ sinh trường tiểu học gần đó đang ra về.

Khi thấy nữ học sinh đi xe đạp ngang qua, hận đã gọi cháu bé lại rồi xâm hại hình dục cháu bé ngay trong khuôn viên chùa. Sau đó, Hận lấy từ trong túi ra số tiền 5.000 đồng đưa cho cháu và đe dọa cháu không được nói cho ai biết. Sau đó, Hận điều khiển xe đi về xã Ka Đô.

Được biết, Hận có nhiều tiền án, tiền sự như 1 tiền án về tội giết người - cướp tài sản, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về cướp giật tài sản; không có nơi cư trú, nghề nghiệp ổn định.

Công an huyện Đơn Dương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Điều tra vụ thi thể nam thanh niên trôi sông, trên cổ treo cục đá to

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 5/12, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An truy tìm tung tích nạn nhân là nam thanh niên chết trôi sông, gương mặt biến dạng. Khi vớt thi thể, người dân còn phát hiện trên cổ có sợi dây buộc vào cục đá khá to. Nguyên nhân cái chết hiện đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Sự thật xác chết trôi sông bị trói chặt 2 chân

Theo trình báo của người dân, khoảng 8h ngày 4/12, người dân ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa phát hiện đoạn kênh khu vực cầu Vàm Thủ, kênh Thủ Thừa có một thi thể nổi lên mặt nước trôi dạt vào cạnh chân cầu.

Nhận tin báo, Công an xã Bình An cùng người dân địa phương lập tức vớt nạn nhân. Khi đưa đưa lên bờ, mọi người nhìn thấy trên cổ nạn nhân còn bị buộc thêm 1 cục đá khá to.

Theo nhận dạng, đây là thanh niên độ 25 - 35 tuổi, trên tay có hình xăm, mặc áo hiệu Happy Clean (Công ty: VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP), quần jean màu đen...; không giấy tờ tùy thân.

Do tử vong nhiều ngày mới nổi lên mặt nước nên gương mặt đã biến dạng, một số hình xăm không còn thấy rõ.

Công tác khám nghiệm tử thi kéo dài đến chiều cùng ngày mới kết thúc.

Hiện, Công an huyện Thủ Thừa đang tập trung truy xét để làm rõ tung tích nạn nhân và điều tra nguyên nhân.

Liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy trong đợt cao điểm ở Sơn La

Như Dân Việt đã thông tin: Đợt ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã liên tiếp phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn.

Liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy trong đợt cao điểm. Cụ thể, trong 15 ngày ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Mường La đã phá thành công 1 chuyên án ma túy; phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 15 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Tang vật thu giữ 118,05 gram heroin, 685 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật khác.