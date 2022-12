Tổng thống Putin cảnh báo 'mối đe dọa' đối với các nước thuộc Liên Xô cũ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nguyên thủ quốc gia SNG tham dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại St. Petersburg, Nga. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức truyền thống của các nhà lãnh đạo Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS hay SNG) ở St. Petersburg hôm 26/12, ông Putin nhấn mạnh rằng mặc dù các nước đôi khi có những ý kiến khác nhau, nhưng tất cả sẵn sàng hợp tác để giải quyết mọi tranh chấp.

Tổng thống Nga lưu ý rằng "vòng tròn hữu nghị" là minh chứng cho sự sẵn sàng hợp tác của các thành viên "trên tinh thần đối tác chiến lược thực sự, cùng có lợi và tôn trọng lợi ích của tất cả các nước".

Tổng thống Putin nhấn mạnh vai trò của SNG trong việc hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực. "Thật không may, những mối thách thức và đe dọa, chủ yếu đến từ bên ngoài, đang gia tăng hàng năm", ông nói. Trong bối cảnh đó, ông nhấn mạnh các cơ quan tình báo CIS cùng các tổ chức an ninh khác cần tham gia vào "những mối quan hệ chặt chẽ".

Tổng thống Putin thừa nhận rằng các thành viên CIS đôi khi cũng có bất hòa. "Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Ngay cả khi có bất kỳ vấn đề rắc rối nào phát sinh, chúng tôi cũng cố gắng tự mình giải quyết, đồng thời hỗ trợ nhau và hòa giải trên tinh thần đồng chí", ông nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc tăng cường hợp tác giữa các thành viên SNG là "phù hợp với lợi ích cơ bản của người dân các nước thành viên", giúp giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội đồng thời đóng góp cho an ninh khu vực.

Tổng thống Putin cũng chỉ ra rằng các thành viên SNG có mối quan hệ chặt chẽ về mặt văn hóa và lịch sử.

Nhận xét của tổng thống Nga được đưa ra sau khi ông cáo buộc phương Tây "nghĩ ra các kịch bản kích động xung đột mới". Ông trích dẫn chiến sự Ukraine như một ví dụ tại cuộc họp tháng 9 với những người đứng đầu cơ quan an ninh CIS.

Được thành lập sau khi Liên Xô tan rã và sáp nhập một số nước cộng hòa cũ, SNG thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề kinh tế, chính trị và quân sự. Ngoài Tổng thống Nga Putin, hội nghị thượng đỉnh còn có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.