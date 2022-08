Nhiều người dân xóm Đại An, xã Nga My bức xúc về việc trang trại lợn của gia đình ông Tạ Văn Thuần xả thải gây ô nhiễm môi trường. Clip: Hà Thanh.

Trang trại lợn xả thải gây ô nhiễm môi trường

Người dân xóm Đại An, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phản ánh, trang trại chăn nuôi lợn của hộ gia đình ông Tạ Văn Thuần (xóm Tam Xuân) xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con.

Nhiều diện tích đất trồng lúa, trồng màu cũng như đất hồ chứa nước tưới tiêu, chăn nuôi thủy sản của bà con trong xóm và các xóm lân cận bị ảnh hưởng dẫn đến thất thu. Thậm chí, một số diện đất không thể trồng cấy.

Theo tìm hiểu PV Dân Việt, cơ sở chăn nuôi này rộng khoảng 20.000m2, trong đó diện tích chuồng trại là 1.500m2 với quy mô chăn nuôi khoảng từ 450 – 500 con lợn thịt/lứa. Chủ cơ sở đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường và được UBND huyện Phú Bình ký xác nhận cam kết bảo vệ môi trường vào ngày 31/7/2020.

Trong đó, chủ cơ sở cam kết bảo vệ môi trường bằng nhiều biện pháp như: "Phân tươi gia súc ngoài xử lý bằng hầm biogas, chủ cơ sở còn thu gom vào bể chứa phân. Phân tươi sẽ được trộn lẫn với vôi bột, đất sét, phân NPK, trấu để làm phân bón cho cây trồng. Nước thải từ các chuồng trại chăn nuôi sẽ được xử lý bằng bể biogas…".

Tuy nhiên trên thực tế, theo quan sát của PV Dân Việt, nằm ngay sát khu vực chuồng trại chăn nuôi có hai bể chứa chất thải, nước thải. Trong đó, có một bể được xây dựng qua loa, không có bạt che chắn, bên trong chứa một lượng lớn nước thải màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Bể chứa chất thải, nước thải được xây dựng qua loa, không có bạt che chắn. Ảnh: Hà Thanh.

Theo người dân, nước thải từ chuồng trại được tập kết tại bể chứa này. Đến khi đầy bể, nước thải sẽ được chủ cơ sở xả trực tiếp ra môi trường xung quanh, trong đó có hồ đập Bãi Càng thuộc xóm Đại An, xã Nga My. Đây là hồ dự trữ nước để phục vụ cho việc tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp của 4 xóm Đại An, Làng Nội, Đồng Hòa, Thái Hòa thuộc xã Nga My.

Nhiều lần xử lý nhưng vẫn tái phạm

Ông Nguyễn Văn Khoa (thuê lại hồ Bãi Càng để nuôi thủy sản) cho biết, gia đình ông và nhiều hộ xung quanh là những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi nguồn nước thải từ trang trại lợn của gia đình ông Thuần.

Ngay từ khi trang trại này đi vào hoạt động và có hiện tượng gây ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương từ cấp xóm đến xã đã vào cuộc lập biên bản. Thế nhưng đến nay vẫn không thể giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Ông Nguyễn Văn Khoa (xóm Đại An, xã Nga My) chỉ khu vực cánh đồng lúa bị ảnh hưởng bởi nước thải từ trang trại lợn của gia đình ông Thuần. Ảnh: Hà Thanh.



"Từ đầu năm đến nay, gia đình tôi thả hơn chục triệu đồng tiền cá giống, nhưng do nguồn nước xả thải ra hồ gây ô nhiễm nên cá chết không còn con nào. Một mẫu lúa cũng bị hư hỏng, không được thu hoạch. Đặc biệt người dân ở đây chủ yếu dùng nước giếng khoan, với tình hình xả thải của trang trại lợn như hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của các hộ xung quanh," ông Khoa chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Văn Điền - Bí thư chi bộ xóm Đại An cho biết, ngay từ khi hoạt động, việc xả thải của trang trại này đã làm ảnh hưởng đến cánh đồng lúa của người dân. Năm 2022, chủ trang trại xây dựng bể chứa gần khu vực hồ Bãi Càng.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề xuất với UBND xã Nga My giải quyết. Tuy nhiên do thẩm quyền xã có hạn nên chỉ lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Còn tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn tiếp diễn," ông Điền nói.

Ông Nguyễn Văn Đào - Trưởng xóm Đại An cho biết: "Về trang trại chăn nuôi của gia đình ông Thuần, sau khi có phản ánh của người dân, chúng tôi đã cùng với UBND xã Nga My làm việc nhiều lần. Và anh Thuần cũng đã hứa sẽ khắc phục thiệt hại khi làm ảnh hưởng đến môi trường của người dân.

Nhưng sau đó, tình trạng xả thải từ trang trại lợn vẫn tiếp tục. Xã đã đề nghị với Phòng NNPTNT, Phòng Tài nguyên Môi trường về làm việc và yêu cầu gia đình anh Thuần khắc phục tình trạng xả thải. Tuy nhiên cho đến nay, anh Thuần mới chỉ khắc phục được mùi hôi từ nguồn nước xả thải, còn việc xả thải nước ra môi trường thì vẫn chưa được khắc phục".

Nước thải từ trang trại lợn của ông Tạ Văn Thuần được xả thẳng ra hồ đập Bãi Càng. Ảnh: Hà Thanh.

Ông Nguyễn Văn Hoành - Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết, cuối năm 2021, UBND xã Nga My có nhận được ý kiến của người dân về việc gia đình ông Tạ Văn Thuần xả thải. Về nội dung này, UBND xã đã kiểm tra và giải quyết. Đến nay, ông Thuần cũng đã chủ động bồi thường thiệt hại diện tích lúa cho 6 hộ dân bị ảnh hưởng.



Thời gian gần đây, UBND xã tiếp tục nhận được đơn của công dân ở xóm Đại An về việc gia đình ông Thuần chăn nuôi làm ảnh hưởng đến diện tích mặt nước của hồ đập Bãi Càng. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh, UBND xã Nga My đã mời ông Thuần làm việc hai lần, tuy nhiên ông Thuần không chấp hành.

UBND xã Nga My nhiều lần yêu cầu ông Tạ Văn Thuần xuất trình kế hoạch bảo vệ môi trường của trang trại, đến ngày 26/7 vừa qua, ông Thuần mới xuất trình các giấy tờ liên quan.

Nước thải từ trang trại lợn của gia đình ông Thuần được xả ra cánh đồng khiến nhiều diện tích đất không thể trồng cấy. Ảnh: Hà Thanh.

Cũng theo ông Hoành, vị trí xây dựng chuồng trại hiện nay của gia đình ông Tạ Văn Thuần không nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung của xã, thường xuyên để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, nếu gia đình ông Tạ Văn Thuần không có biện pháp khắc phục tình trạng xả thải gây ô nhiễm, xã sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hoạt động sản xuất chăn nuôi của cơ sở này.

Ngày 4/8/2022 trao đổi qua điện thoại với PV Dân V,iệt ông Tạ Văn Thuần cho biết: "Trang trại của gia đình tôi không xả thải ra hồ. Nước thải chảy ra là do bị rò rỉ, hiện tôi đang khắc phục". Còn khắc phục thế nào ông Thuần không nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.