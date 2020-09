Triệu tập 2 tài xế ô tô rượt đuổi nhau trên cầu Bãi Cháy

Theo thông tin từ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh: Vào hồi 10h10 ngày 16/9, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Loong Toòng (TP.Hạ Long, Quảng Ninh), tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân có 2 xe ô tô lạng lách, bám đuổi nhau trên cầu Bãi Cháy gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên khi thấy lực lượng CSGT di chuyển tới hiện trường, 2 xe ô tô này đã bỏ chạy về hướng đường Trần Hưng Đạo.

Hai lái xe có hành vi chèn ép, rượt đuổi nhau trên đường dẫn lên cầu Bãi Cháy thừa nhận, nguyên nhân chỉ do va chạm nhỏ khi tham gia giao thông.

Qua hình ảnh được người dân cung cấp, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác minh: Lái xe Prado mang BKS 14A-117.38 là Hoàng Mạnh Ơn (trú tại phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); lái xe bán tải mang BKS 14C-261.22 là Nguyễn Văn Mạnh (trú tại phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tại Đội CSGT số 2, tài xế Hoàng Mạnh Ơn thừa nhận do trước đó, lái xe bán tải mang BKS 14C-261.22 đã va chạm với đuôi xe của mình nhưng không dừng lại, nên đuổi theo để giải quyết.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.