Nuôi ước mơ làm nông nghiệp công nghệ cao, trồng lan Hồ Điệp công nghiệp

Clip: Ông Đào Quang Trịnh, một người Hải Phòng sáng tác bài hát để gửi gắm tình yêu hoa lan của riêng mình. Video: Nhân vật cung cấp.

Xuất phát là người yêu đất, yêu nông nghiệp, ông Trịnh luôn ấp ủ trong mình giấc mơ về những làng quê giầu có, sạch sẽ với nền sản xuất nông nghiệp hiện đại từ những đất nước tiên tiến xa xôi - nơi mà ông Trịnh đã đi qua.



Ông Trịnh mong muốn bản thân ông phải làm được những gì mà nông dân mình chưa làm được, đầu tư những gì mà nông dân mình chưa có điều kiện đầu tư. Từ đó, có thể làm động lực cho những doanh nghiệp khác có tâm huyết, đầu tư bài bản vào lĩnh vực nông nghiệp 4.0.

Clip: Chía sẻ của ông Đào Quang Trịnh khi bước chân sang làm nông nghiệp 4.0, nông nghiệp công nghệ cao, trồng hoa lan Hồ Điệp. Video: VTH

Trước thực trạng quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp làm khu công nghiệp, làm dự án… Những diện tích còn lại canh tác không hiệu quả, người dân bỏ ruộng ngày càng nhiều, đâu đâu cũng thấy những cánh đồng mọc đầy cỏ dại.

Ông Trịnh về xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên thu gom từng mảnh ruộng nhỏ lẻ, tiến hành cải tạo lại đất rồi bắt tay vào làm nông nghiệp. Năm 2015, ông trồng dưa lưới chất lượng cao, sau đó là dự án hoa đồng tiền và làm nhà trồng lan hồ điệp.

Bảng nhiệt độ trong nhà trồng lan, ông Trịnh và cán bộ ký thuật theo dõi hàng ngày cho hoa lan. Ảnh Thu Thủy

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Trịnh cho rằng, lan hồ điệp hiện nay nhu cầu thị trường còn rất lớn, Việt Nam mới cung cấp được cho thị trường từ 20-30%, còn lại toàn bộ vẫn phải nhập từ Trung Quốc, Đài Loan về. Chính vì vậy, việc phát triển loại cây này, nếu chú trọng đến việc trồng hoa 4.0, được hỗ trợ của Chính phủ, của các sở, ngành sẽ là rất tốt, mang lại rất nhiều lợi ích cho người nông dân.

Lan Hồ Điệp ngủ trong điều hòa

Cây lan hồ điệp khi đủ dinh dưỡng và ánh sáng lá cây nào cũng dài như tai thỏ, nghìn cây như một. Ảnh: Thu Thủy

Để tránh được các yếu tố ngoại cảnh như gió, bụi, hướng ánh nắng mặt trời hoa ông tiến hành làm nhà kín, (nhà lưới công nghệ Israel) đảm bảo chức năng chống nắng, lọc tia bức xạ tránh hiện tượng cháy lá, hoặc cháy cánh hoa, giữ màu sắc tự nhiên cho hoa.

Bên trong lắp đặt hệ thống quạt thông gió, hệ thống điều hòa làm lạnh để can thiệp cho lan luôn đảm bảo sinh trưởng và phát triển trong nhiệt độ phù hợp ban ngày là 26 độ C, ban đêm 16 độ C. Đầu tư hệ thống lọc nước tự động đảm bảo tiêu chuẩn RO ( tức là nước đã được lọc trong sạch, tinh khiết và an toàn) có hệ thống điều khiển tưới trung tâm, công nghệ cơ khí, tự động hóa…

Hệ thống nước tưới của hoa lan phải đảm bảo đảm bảo tiêu chuẩn RO. Ảnh: Thu Thủy

Ông Trịnh chia sẻ với phóng viên báo DANVIET.VN, trước kia tôi cũng không hiểu về cây hoa lắm, tôi chỉ nghe người khác nói là cây này nhập từ Đài Loan, Thái Lan hoặc bên châu Âu về. Khi tôi đi vào thực hiện mới biết nó không hề đơn giản. Nhất là với cây lan hồ điệp, nếu để trồng thành công ở Việt Nam có hoa nở theo ý muốn thì buộc người trồng phải sử dụng công nghệ cao mới thực hiện được.

Ông Trịnh tiếp các đoàn công tác đến thăm quan trang trại hoa lan. Ảnh Thu Thủy

"Vốn đầu tư ban đầu để làm nhà trồng lan không thể tính tiền trăm, tiền nghìn mà phải tính đến tiền tỉ. Tất cả giống, giá thể và công nghệ đều nhập khẩu từ nước ngoài. Đầu tư được 1 nhà xưởng rộng 1ha thì phải mất chi phí từ 35 - 40 tỷ đồng", ông Trịnh nói.

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố, cùng với sự nỗ lực, ông Đào Quang Trịnh đã vượt qua khó khăn, gây dựng được tổng số hơn 3 ha diện tích nhà lưới công nghệ Israel. Hiện, trang trại đang có khoảng 300 ngàn cây lan hồ điệp với 12 màu khác nhau, giá bán giao động từ 120 – 130 nghìn đồng / cây, cho thu nhập trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Trang Trại hoa lan chuẩn bị để phục vụ cho dịp tết nguyên đán 2023. Ảnh : Thu Thủy

Lan hồ điệp từ khi cấy mô đến lúc có cây hoa nở phải mất khoảng 24 tháng. Vì thế, để có hoa bán vào đúng dịp tết, lễ ông Trịnh phải tiến hành xây dựng nhiều dãy nhà trồng gối với nhiều loạt cây theo tỉ lệ thời gian khác nhau. Loạt cây lớn thu hoạch bán hết lại gối cây nhỏ vào, đảm bảo lúc nào cũng có lan bán vào thời điểm cần thiết theo ý muốn.

"Mặc dù chi phí đầu tư cao nhưng khi hoạch toán thu lãi từ trồng lan là khá lớn. Nếu làm nông nghiệp bình thường, 1ha mỗi năm thu về 300-500 triệu đồng đã là cao thì trồng hoa lan hồ điệp như chúng tôi đây mỗi năm thu về nhiều tỷ đồng" - ông Trịnh khẳng định với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.

Với 3 ha nhà lưới trồng lan hồ điệp, mỗi lần ông Trịnh đi thăm lan và chăm sóc cây phải dùng đến xe điện mới đi hết được trang trại. Ảnh: Thu Thủy

Từ những thành công ban đầu, ông Trịnh đã nhanh chóng xây dựng được mạng lưới phân phối rộng khắp trong thành phố và một số tỉnh lân cận như Hà Nội, Quảng Ninh và một số thành phố khác. Sản phẩm thu hoạch đều được bao tiêu với đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. Trang trại tạo công ăn việc làm cho hơn chục lao động có thu nhập ổn định.

Cũng theo ông Đào Quang Trịnh, để có vườn lan như hiện nay, quá trình triển khai dự án không hề đơn giản, Do là mô hình mới, có nhiều khó khăn buộc doanh nghiệp phải vượt qua.

Tuy nhiên, với mô hình trồng hoa lan áp dụng công nghệ 4.0 của ông cũng đã giải quyết được phần nào nhu cầu tiêu thụ hoa có chất lượng của người dân trong thành phố Hải Phòng. Các dịp lễ, tết, sinh nhật hay trang trí phòng làm việc, hội nghị người tiêu dùng không phải tốn kém tiền mua hoa lan hồ điệp nhập khẩu từ nước ngoài với giá còn quá cao.