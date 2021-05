Trồng và đặt cây tre may mắn trong nhà như thế nào để hút tài lộc ầm ầm vào nhà

Cây tre may mắn là một trong những loại cây phong thủy được nhiều người yêu thích. Thân cây được trồng trong một thùng chứa đầy đá hoặc sỏi đổ đầy nước nhưng không sử dụng đất.

Cây tre may mắn gần giống với cây tre thật, nhưng nó là một loài thực vật hoàn toàn khác với tre. Đó là một loại cỏ chứ không phải là cây tre lâu năm.

Ý nghĩa của cây tre may mắn trong phong thủy

Với những người đam mê phong thủy, cây tre may mắn là một loại cây tuyệt vời mang lại nguồn năng lượng rất bình yên và thông thái cho ngôi nhà.

Một cây tre may mắn mang lại may mắn và có phong thủy tốt khi được kết hợp với 5 yếu tố phong thủy, đó là Kim, Thủy, Hỏa, Thổ và Mộc.



- Mộc: Cây tre may mắn (cũng như các loại cây khác) là một yếu tố Mộc trong phong thủy.

- Thổ: Những tảng đá lấp đầy bình đựng hoặc bình tre may mắn tạo ra nền tảng phát triển cho cây, do đó đại diện cho yếu tố Thổ.

- Thủy: Nước mà tre cần để phát triển nhanh chóng là đại diện cho yếu tố Thủy.

- Hỏa: Cây tre may mắn được phải có dây ruy băng màu đỏ buộc trên đó - màu đỏ là biểu hiện của hành Hỏa.

- Kim: Chậu thủy tinh chứa cây tre may mắn tượng trưng cho hành kim. Nếu cây tre may mắn được trồng trong chậu gốm, hãy cho một đồng xu kim loại (tiền xu để cầu may) hoặc một bức tượng nhỏ bằng kim loại, chẳng hạn như Phật cười.

Sắp xếp cây tre may mắn

Để tạo yêu tố phong thủy tốt, số lượng cây tre may mắn có một ý nghĩa cụ thể cần được xem xét. Bạn có thể có bao nhiêu cây tre tùy thích, nhưng bạn hãy đặt:

- 2 cây tre tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân

- 3 cây tre tượng trưng cho hạnh phúc

- 5 cây tre tượng trưng cho sức khỏe

- 8 cây tre tượng trưng cho sự giàu có và dư dả

- 9 cây tre tượng trưng cho vận may

Đặt cây tre may mắn

Đặt cây tre may mắn đúng phong thủy có thể giúp bạn giàu có, khỏe mạnh hay hạnh phúc. Tre may mắn nên được đặt ở phía Đông hoặc Đông Nam ngôi nhà.

Trồng và chăm sóc cây tre may mắn

Mặc dù tre may mắn rất dễ chăm sóc nhưng nó vẫn cần sự quan tâm và yêu thương của bạn. Đừng ngại chạm vào cây tre may mắn và chăm sóc nó thật tốt. Nớ không tưới quá nhiều nước và không để cây thiếu nước.

Thông thường, tre may mắn được trồng trong nước, nhưng cũng phát triển tốt trong đất. Khi trồng cây trong nước , đặt những viên bi nhỏ hoặc đá cuội vào bình để cho thân cây thêm ổn định.

Sử dụng nước lọc,nước đóng chai hoặc nước mưa cho cây tre may mắn của bạn. Điều này giữ cho cây khỏe nhất.

Thêm nước sạch vào cây tre của bạn hai hoặc ba lần mỗi tuần.

Điều quan trọng là phải giữ một ít nước trong bình hoặc lọ, đảm bảo giữ cho rễ cây ẩm ướt.

Thay nước sau mỗi 7 đến 10 ngày để giữ cho cây tre may mắn của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất.

Ánh sáng gián tiếp ở mức độ vừa phải là tốt nhất cho một cây tre may mắn.

Không bao giờ đặt cây của bạn trên bệ cửa sổ đầy nắng vì ánh sáng mặt trời trực tiếp quá mạnh và lá sẽ cháy xém.

Thích ánh sáng yếu, những cây tre may mắn thậm chí còn hài lòng với ánh sáng nhân tạo từ đèn .

Nếu lá tre bị phai màu xanh nhạt, cây sẽ không đủ ánh sáng.

Ánh sáng không đủ cũng khiến cây tăng trưởng chậm. Trong nhiều trường hợp, cây sẽ không phát triển chiều cao hoặc tạo ra bất kỳ lá mới.

Để khắc phục những vấn đề này, chỉ cần di chuyển cây đến một vị trí có nhiều ánh sáng gián tiếp hơn.

Nhiệt độ: Nhiệt độ tối ưu cho cây tre là từ 65 đến 90 độ F. Cây tre may mắn có thể không tồn tại ở nhiệt độ dưới 55 độ F và không bao giờ nên được đặt trước máy điều hòa không khí. Cũng như ánh sáng mặt trời trực tiếp nên tránh, nhiệt độ cực cao cũng nên tránh. Không bao giờ đặt cây của bạn gần nguồn nhiệt như lỗ thông hơi sưởi ấm hoặc bếp củi.

Bón phân: Tre may mắn không yêu cầu bất kỳ phân bón thường xuyên và có thể tồn tại trong nhiều năm trong không có gì ngoài nước sạch. Nếu bạn chọn bón phân cho cây , chỉ sử dụng phân bón làm cho tre may mắn.