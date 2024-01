Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô (Bắc Ninh) được giao đất trước khi Quy hoạch Cụm công nghiệp?

Đại diện Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô cảm ơn Báo Dân Việt đã phản ánh đúng thực tế và khách quan sự việc. "Chúng tôi chỉ giải thích thêm là diện tích đất của chúng tôi được giao trước khi có quy hoạch Cụm công nghiệp nên chúng tôi đã làm đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết quyền lợi cho chúng tôi", vị đại diện Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô nói.

Đại diện Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô cho biết, đất được giao trước khi có Quy hoạch Cụm Công nghiệp. Ảnh: Trịnh Trọng

Theo tài liệu đại diện đại diện Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô cung cấp: Ngày 14/10/2009, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1541/QĐ-UBND về việc "thu hồi và bàn giao diện tích 91.827,9m2 tại Khu công nghiệp nhỏ và vừa Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài cho Công ty Đông Đô để xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hóa".

Sau khi UBND tỉnh có Quyết định, Công ty đã tiến hành thỏa thuận, đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ phần diện tích nêu trên và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 66.457m2.

Ngày 3/5/2012, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc: Cho phép Công ty Đông Đô bổ sung mục đích sửa dụng đất trên diện tích 66.457,0m2 để xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghệ cao, dịch vụ kho vận hàng hóa và Trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe Đông Đô.

Do nhu cầu của xã hội, cũng như tại tỉnh Bắc Ninh chưa có sân sát hạch loại 1, cần diện tích lớn hơn phục vụ các hoạt động tập huấn an toàn giao thông (ATGT) của Bộ Giao thông Vận tải tổ chức. Do đó, Công ty đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép sử dụng toàn bộ quỹ đất 6,67ha để xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1.

Sau khi các ban, ngành của UBND tỉnh thống nhất, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 601/SXD-QH ngày 17/7/2015 gửi UBND tỉnh với nội dung cho rằng việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Đông Đô với diện tích 6,67ha để xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 1 là phù hợp và đề nghị UBND tỉnh chấp thuận.

Ngày 22/7/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 1910/UBND-XDCB với nội dung: Đồng ý cho Công ty Đông Đô chuyển đổi mục đích sử dụng đất phần diện tích xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hóa, trên diện tích đất 66.457,0m2 tại Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 và Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 để mở rộng trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe ôtô.

Diện tích còn lại khoảng 25.370m2 nằm sát bờ kênh, Công ty đã tiến hành xây dựng các hạng mục tạo ra cảnh quan và môi trường sinh thái như cây xanh, hồ nước đường giao thông nội bộ và nhà chờ cho học viên của trung tâm sát hạch lái xe.

Tuy nhiên, ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài có diện tích 55,4ha; trong đó có 21,15ha đất đã có doanh nghiệp thuê và đang sản xuất kinh doanh. Từ quyết định này, UBND huyện Lương Tài đã tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Lâm Bình. Theo đại diện Công ty Đông Đô, quy hoạch này đã chồng lên phần diện tích mà UBND tỉnh đã đồng ý giao cho Công ty Đông Đô từ trước đó.

Đại diện Công ty Đông Đô cho biết, trước quy hoạch chồng lấn trên công ty đã có Văn bản số 11/CV-ĐĐ ngày 14/4/2022 gửi UBND tỉnh Bắc Ninh và các ngành chức năng cho phép Công ty thực hiện dự án trên đất đang sử dụng, làm đầy đủ các thủ tục về quyền sử dụng đất, thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điều 153, Luật Đất đai 2013.

Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh đưa diện tích đất của đơn vị này đã được giao ra khỏi quy hoạch Cụm Công nghiệp. Ảnh: Trịnh Trọng.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; UBND xã Lâm Thao; UBND huyện Lương Tài; Công ty CP đầu tư khai thác cảng, Công ty Đông Đô. Ngày 25/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến của các ngành trong cuộc họp và có Văn bản số 896/STNMT-QLĐĐ,ĐĐ &BĐ.

Nội dung văn bản: Đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện Lương Tài hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lâm Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở điều chỉnh diện tích UBND tỉnh đã giao cho Công ty Đông Đô thuê theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 và Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 3/5/2012 ra ngoài ranh giới Cụm công nghiệp Lâm Bình. Điều chỉnh toàn bộ diện tích đã giao cho Công ty Đông Đô sử dụng là 66.457,0m2 vào mục đích xây dựng trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe.

Trước đó, ngày 21/12/2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2559/SXD-QH gửi UBND huyện Lương Tài có yêu cầu: Đề nghị đưa đất xây dựng trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe của Công ty Đông Đô với diện tích khoảng 66.457m2 sang đất dịch vụ.

Nhưng ngày 12/4/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài. Trong Quyết định này không có sự điều chỉnh đối với diện tích 91.827m2 (diện tích Công ty Đông Đô đã được UBND tỉnh giao theo Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 14/10/2009) ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp.

Do đó, đại diện Trung tâm dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô cho biết, đã kiến nghị UBND tỉnh Bắc Ninh điều chỉnh đưa diện tích của đơn vị này đã được giao đất ra khỏi Quy hoạch của Cụm công nghiệp hoặc có giải pháp bồi thường cho đơn vị này để di chuyển Trung tâm dạy nghề lái xe đi nơi khác.