Trung thu đến với trẻ em nghèo miền Tây xứ Nghệ

Tại điểm Trường Tiểu học Cam Lâm, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An), Ban Nội chính tỉnh ủy Nghệ An, Liên quân Báo chí Nghệ An cùng các nhà tài trợ đã tổ chức Chương trình Trung thu "Vầng trăng yêu thương" sớm cho gần 1.000 trẻ em đồng bào dân tộc Thái.