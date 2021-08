TT-Huế: Nuôi tôm được mùa, có hộ đạt năng suất 20 tấn/ha, nuôi 4ha lãi ròng 2 tỷ/vụ

Sáu tháng đầu năm 2021, diện tích nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh 757 ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích nuôi tôm sú 360 ha, tăng 3,4%; nuôi tôm thẻ chân trắng 346 ha, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm nước lợ 2.503 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá tôm chân trắng bình quân từ 150-220 ngàn đồng/kg, tôm sú từ 200-250 ngàn đồng/kg.