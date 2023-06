TT-Huế: Trộm 1 con chim chào mào, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Tý (SN 1985, trú tại phường An Tây, TP.Huế) và Trần Văn Lực (SN 1994, trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an lấy lời khai đối tượng Phan Văn Tý. Ảnh: C.Q.

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/5, Tý điều khiển xe mô tô chở Lực đi tìm người cất giữ tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi Tý và Lực đến ngôi nhà tại địa chỉ 376 đường Phan Chu Trinh, TP.Huế thì phát hiện cửa cổng nhà này mở, trong nhà treo lồng chim bên trong lồng có 1 con chim chào mào.

Lúc này, Tý dừng xe và cảnh giới, Lực đột nhập vào lấy trộm lồng và chim rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Trần Văn Lực và tang vật vụ án trộm chim chào mào. Ảnh: C.Q.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường An Cựu nhanh chóng tổ chức xác minh, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng. Sau nhiều ngày điều tra, công an phường làm rõ, bắt giữ Tý và Lực, đồng thời thu hồi tang vật.

Theo cơ quan công an, Tý là đối tượng đã có 4 tiền án, tiền sự, còn Lực đã có 3 tiền án, tiền sự.