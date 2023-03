Tỷ giá USD trong nước

Trong phiên giao dịch sáng nay, (23/3) tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.615 VND/USD. So với phiên hôm qua, tỷ giá trung tâm đã giảm 2 đồng/USD

Tỷ giá trung tâm ngày 23-3

Trong khi đó, theo khảo sát tại thời điểm 8 giờ sáng nay (23/3), giá USD mua/bán tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đang kéo dài xu hướng giảm

Chẳng hạn như tại Techcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 23.330– 23.680 đồng/USD, giảm 50 đồng/USD chiều mua vào và giảm 55 đồng/USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước.

Tại BIDV niêm yết ở mức 23.370 – 23.670 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng cả chiều mua và chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 23.270 – 23.650 đồng/USD, giảm 90 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh so với phiên trước, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 23.483 – 23.543 đồng/USD, giảm mạnh 123 đồng/USD chiều mua và giảm 159 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.580 - 23.680 VND/USD.

Ngoài ra, lãi suất bình quân liên ngân hàng đang có xu hướng giảm xuống

So sánh lãi suất BQ liên ngân hàng ngày 20-3 và 21-3

Tỷ giá USD thế giới

Tỷ giá USD ghi nhận vào 7h23 sáng nay 23/3, chỉ số USD Index, đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 102,078 điểm với mức giảm 0,11% khi chốt phiên ngày 23/3.

Chiều 22/3/2023 theo giờ Mỹ (tức rạng sáng 23/3 theo giờ Việt Nam), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Fed thông báo nâng lãi suất quỹ liên bang lần thứ 9 liên tiếp kể từ tháng 3/2022, từ khoảng mục tiêu 4,5 – 4,75% lên 4,75 – 5%.

USD suy giảm trong bối cảnh FED nâng lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản.

Thị trường vàng trong nước đang đảo chiều tăng so với phiên giao dịch liền kề

Tại thị trường vàng trong nước, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sau khi giảm 150.000 đồng/lượng vào ngày hôm qua thì vào lúc 7giờ 30 sáng ngày 23/3 đảo chiều tăng nhẹ, hiện niêm yết lần lượt ở mức 66,65 – 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thương hiệu DOJI tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67,15 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào cao hơn ở mức 66,5 triệu đồng/ lượng và bán ra thấp hơn ở mức 67,1 triệu đồng/ lượng.

Ngoài ra, giá vàng SJC ở PNJ niêm yết giá mua vào - bán ra tương tự giống DOJI Hà Nội và SJC tại Bảo Tín Minh Châu hiện đang niêm yết ở mức 66,52 triệu đồng/ lượng mua vào và 67,13 triệu đồng/ lượng bán ra.