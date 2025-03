Tỷ phú Sóc Trăng là người chỉ trồng có 150 cây đặc sản ra quả ngon to bự này, bán lãi 1 tỷ/năm

Giống mận hồng MST (cây roi hồng) mà gia đình Nguyễn Văn Nhựt ở ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng trồng thành công đang được thương lái săn lùng.

Quả mận đặc sản được thương lái thu mua tại vườn từ 80.000-100.000 đồng/kg (tuỳ trọng lượng trái; nếu người dân mua lẻ tại vườn sẽ có giá từ 100.000-120.000 đồng/kg.

Mức giá bán quả mận đặc sản trên cao gấp hơn 10 lần giống mận khác tại ĐBSCL. Bởi mận hồng cho trái to, trung bình 6-7 trái/kg, thậm chí chỉ từ 4-5 trái/kg.

Ngoài cho trái to, giống mận hồng mà anh Nguyễn Văn Nhựt trồng thành công còn có độ đường cao (từ 15-16 chấm), ăn giòn, thơm.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, anh Nguyễn Văn Nhựt ở ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, anh có trồng khoảng 150 cây mận hồng trong khu vườn có diện tích 3.000m2.

Giống mận hồng MST anh Nguyễn Văn Nhựt, ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) trồng thành công cho trái to, ăn ngon, ngọt, có giá bán cao gấp hơn 10 lần giống mận khác. Ảnh: Nguyễn Văn Nhựt

Khu vườn trồng mận hồng của gia đình anh Nhựt cho năng suất trung bình 16 tấn/năm và như giá bán trái mận như hiện tại, anh Nhựt lãi khoảng 1 tỷ đồng, chưa tính phần thu nhập anh bán cây mận giống.

Anh Nguyễn Văn Nhựt, nông dân tỷ phú Sóc Trăng đang giới thiệu về mận hồng MST. Ảnh: H.X

Theo thống kê, năm 2024, anh Nhựt bán khoảng 2.000 cây giống mận hồng. Năm 2025, không đủ số lượng để bán (từ đầu năm đến nay đã bán được 1.000 cây và đang có khách đặt 5.000 cây khác).

Anh Nhựt chia sẻ, nhiều năm trước đây, anh trồng thanh long ruột đỏ nhưng đầu ra rất khó khăn. Vô tình anh biết đến loại mận hồng và mua cây giống về trồng thử.

Sau khi trồng 10 tháng, mận hồng bắt đầu cho trái chiến (quả bói). Lúc này, tỷ lệ đậu trái chỉ đạt 80-90%. Về sau, anh dần cải thiện cách canh tác để đạt tỉ lệ đậu trái cao hơn.

Để năng suất mận hồng đạt cao, anh Nhựt mạnh dạn đầu tư 100 triệu đồng xây dựng hệ thống nhà lưới cho toàn bộ 3 công vườn. Trong quá trình để trái, khâu bao trái, tuyển trái luôn được chú trọng.

Mận hồng ra trái quanh năm, từ khi cây mận ra bông đến thu hoạch trái khoảng 105 ngày. Trung bình mỗi cây cho khoảng 100kg trái/năm.

Mận hồng MST do anh Nguyễn Văn Nhựt trồng. Ảnh: H.X

Huyện Cù Lao Dung có trên 50 ha trồng mận hồng MST. Ảnh: H.X

Mận hồng của anh Nhựt được thương lái mua, đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng bán trái cây cao cấp tại TP.Cần Thơ, TP.Hồ Chí Minh. Hiện lượng trái không đủ cung cấp.

Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cù Lao Dung, loại mận nói trên là mận hồng MST. Giống mận này rất phù hợp với vùng đất của huyện nên cho trái to, chất lượng.

Hiện toàn huyện có trên 50 ha trồng mận hồng MST (riêng xã An Thanh 1 có khoảng 7ha), có nhiều vùng bà con nông dân trồng tập trung 5-10 ha.

Cũng theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cù Lao Dung, (tỉnh Sóc Trăng) đầu ra mận MST khá tốt, ngoài việc tiêu thụ ở các điểm bán trái cây cao cấp tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL, đã có những đơn hàng xuất khẩu sang EU, Đài Loan thông qua một số công ty xuất nhập khẩu.