Ukraine cảnh báo đanh thép Nga: Đòn sấm sét giáng xuống Belgorod của Nga chỉ là bắt đầu!

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố, các cuộc tấn công gần đây do Quân đoàn tình nguyện Nga (RDK) và Quân đoàn Tự do Nga ủng hộ Kiev tiến hành ở tỉnh biên giới Belgorod của Nga chỉ là giai đoạn ban đầu của một chuỗi sự kiện lớn hơn.