Vai diễn của Ngô Thanh Vân trong bom tấn Hollywood "Kẻ kiến tạo" gây tranh cãi vì “quá ngắn”?

The Creator – Kẻ kiến tạo là dự án bom tấn được 20th Century Studios sản xuất, có đề tài giả tưởng, kể về cuộc chiến của con người và AI (Trí tuệ nhân tạo) trong một tương lai không xa. Khi đó con người coi AI là mối đe dọa hàng đầu và phải tận diệt chúng bằng được.



Trailer phim The Creator (Kẻ kiến tạo). Nguồn: NSX

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được tung ra, Kẻ kiến tạo đã thu hút sự chú ý vì đưa vào nhiều chất liệu Việt Nam từ nhân vật cho tới phong cảnh, đặc biệt là sự xuất hiện của "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Trước Kẻ kiến tạo, Ngô Thanh Vân cũng là diễn viên Việt Nam đầu tiên góp mặt vào nhiều dự án Hollywood tầm cỡ như: Star Wars: The Last Jedi; Bright; The Old Guard; Crouching Tiger; Hidden Dragon: Sword of Destiny…

Đầu tuần này, The Creator – Kẻ kiến tạo cũng đã có buổi chiếu ra mắt tại Việt Nam. Trong The Creator, Ngô Thanh Vân thủ vai người máy AI có tên Kami, có tạo hình khác lạ. Kami là người yêu của Drew (Sturgill Simpson) – bạn thân của nam chính Joshua (John David Washington). Khi Josua mang cô bé người máy Alfie (Madeleine Yuna Voyles đóng) chạy trốn, mới đề nghị được trú ẩn tại nơi ở của Drew. Tuy nhiên, chính vì điều này đã khiến cảnh sát ập tới và giết hại Kami. Chứng kiến những giọt nước mắt mà Drew dành cho Kami, cô bé Alfie đã phần nào học được cách yêu thương và có xúc cảm.

Tổng thời lượng lên hình của Ngô Thanh Vân rơi vào khoảng hơn 10 phút. Có một cảnh phim Ngô Thanh Vân nói tiếng Việt, đó là khi Kami mua kem cho Alfie và nói với người giao hàng rằng: "Tiền nè, khỏi thối, đi đi giùm cái!".

Tạo hình của Kami - Ngô Thanh Vân đảm nhận trong Kẻ kiến tạo. Ảnh: FBNV

Trong buổi ra mắt phim, khi được hỏi về thời lượng lên sóng trong các phim Hollywood, Ngô Thanh Vân bày tỏ, không quan trọng việc lên hình được bao nhiêu. Cô chia sẻ với Dân Việt rằng, dù thời lượng lên hình của mình không nhiều, nhưng nữ diễn viên luôn cố gắng để lại ấn tượng gì đó về Việt Nam thông qua nhân vật của mình từ tên gọi hay câu thoại. Cô khẳng định mình vẫn đang đi tiếp, dù là những bước tiến nhỏ nhưng luôn đặt mục tiêu chứng minh tiếng nói của người Việt trên trường quốc tế.

Với màn trình diễn của Ngô Thanh Vân, nhiều khán giả có mặt trong buổi công chiếu đã bày tỏ cảm xúc của mình.

Khán giả Minh Chiến nhận xét: "Kẻ kiến tạo rõ ràng nói về những mặt trái của công nghệ trong tương lai. Trí tuệ nhân tạo có xấu hay không, hoàn toàn do cách sử dụng của con người. Vai diễn của Ngô Thanh Vân tuy ngắn, nhưng theo tôi đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp".

Khán giả Hà Thu có ý kiến trái ngược: "Kỹ xảo và bối cảnh đẹp, nhưng mạch phim đôi chỗ có hơi buồn ngủ. Thông điệp của phim cũng mờ nhạt. Tôi đi xem vì vai diễn của Ngô Thanh Vân nhưng lại khá ngắn!".

Nhiều khán giả cho rằng, vai diễn của Ngô Thanh Vân trong Kẻ kiến tạo quá ngắn. Ảnh: FBNV

Đạo diễn của The Creator – Kẻ kiến tạo là Gareth Edwards, từng ngồi ghế chỉ đạo một số phim bom tấn như: Quái Vật Godzilla; Rogue One: Star Wars... Nói về trải nghiệm làm việc với đạo diễn Hollywood, Ngô Thanh Vân tiết lộ với Dân Việt: "Gareth là một người đạo diễn rất hiền lành nhưng đầy sáng tạo và cho diễn viên sự tự do thể hiện vai diễn trong phạm vi nhân vật của mình. Khi làm việc với Gareth, tôi cảm thấy thực sự rất thoải mái và hai người cũng có bàn bạc với nhau để đóng góp và chia sẻ thêm về những bối cảnh, những câu từ của Việt Nam. Gareth đã cho tôi hoàn toàn tự do để có thể sáng tạo những lời thoại cho nhân vật Kami".

Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Thanh Vân tác động tới đạo diễn Hollywood để thêm vào nhân vật của mình yếu tố Việt Nam. Còn nhớ Greg Rucka – tác giả kịch bản phim The Old Guard cũng đã chia sẻ với tờ Polygon: "Ngô Thanh Vân được chọn, cô ấy nói: "Tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam". Đạo diễn sau đó đã liên lạc với tôi và hỏi: "Chúng ta có thể thay đổi điều này không?" và tôi hoàn toàn đồng ý. Noriko trở thành Quỳnh – nhân vật người Việt Nam".

Kinh phí của The Creator – Kẻ kiến tạo rơi vào khoảng 80 triệu USD – con số khá thấp so với những phim viễn tưởng Hollywood hiện giờ. Chia sẻ với chuyên trang Collider, Gareth Edwards cho rằng, không cần phải đến 300 triệu USD mới có thể làm phim viễn tưởng, điều đó không có nhiều ý nghĩa nếu câu chuyện không có sự sáng tạo. Theo Guardian, các nhà phê bình đánh giá The Creator là tác phẩm đáng xem dành cho người hâm mộ phim khoa học viễn tưởng và có những điểm mới lạ hơn các phim về Trí tuệ nhân tạo như Terminator (1984) hay District 9 (2009), Ex-Machina (2014) khi hướng tới một viễn cảnh nơi con người và người máy AI có thể chung sống hòa bình, thay vì là kẻ thù. Phim dự kiến chiếu rạp tại Việt Nam từ ngày 29/9.