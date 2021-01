Vì sao Bộ NNPTNT tiếp tục “tuýt còi” thêm Quyết định số 28 mới ban hành của UBND tỉnh Cà Mau?

Liên quan đến vụ Bộ NNPTNT "tuýt còi" việc phân công một số chức năng, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp sang ngành y tế của UBND tỉnh Cà Mau mà báo Dân Việt đã phản ánh, ngày 6/1, theo nguồn tin của phóng viên, Bộ NNPTNT vừa có văn bản tiếp tục đề nghị dừng việc giao nhiệm vụ ngành nông nghiệp sang Sở Y tế.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngày 6/1/2020, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 22/QĐ UBND (Quyết định 22) về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, trong đó có tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NNPTNT.

Sau đó, Bộ NNPTNT đã có nhiều văn gửi UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ việc sắp xếp, tổ chức lại theo Quyết định 22 không phù hợp với một số quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng Quyết định 22 nêu trên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

Một phần Quyết định 28 của UBND tỉnh Cà Mau.

Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Quyết định 28).

Sau khi nhận được Quyết định này, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến ký văn bản tiếp tục đề nghị tỉnh Cà Mau dừng thực hiện việc giao nhiệm vụ ngành nông nghiệp sang Sở Y tế.

Theo đó, Bộ NNPTNT cho rằng, Quyết định 28 là văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành, do vậy phải tuân thủ trình tự thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định. Cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Cà Mau, vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2019.

"Việc phân công các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp sang Sở Y tế tại Cà Mau ảnh hưởng tới việc chỉ đạo chung của Bộ NNPTNT đối với toàn ngành nông nghiệp trên cả nước. Trong thời gian qua, Bộ cũng đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau nói rõ cần lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan. Trường hợp UBND tỉnh Cà Mau thí điểm mô hình phân công các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp sang Sở Y tế thì phải xây dựng đề án xin ý kiến của Chính phủ", văn bản của Bộ NNPTNT nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ NNPTNT cho rằng, mặc dù căn cứ vào Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật An toàn thực phẩm, Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV của Bộ NNPTNT, Bộ Nội vụ, Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT của Bộ NNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NNPTNT…, nhưng nội dung của Quyết định 28 lại trái với các văn bản này.

Bộ NNPTNT cho rằng, nội dung của Quyết định 28 của UBND tỉnh Cà Mau trái với Luật An toàn thực phẩm…Trong ảnh: Văn phòng làm việc của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Ảnh: Chúc Ly.



Đặc biệt là đưa những đối tượng thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp sang Sở Y tế quản lý như: Cơ sở thu gom, sơ chế sản phẩm từ gia súc, gia cầm (trừ cơ sở nhỏ lẻ do Sở NNPTNT quản lý), cơ sở chế biến nông lâm thủy sản…

Việc phân công phân cấp tại Quyết định 28 không chỉ chia nhỏ đối tượng quản lý mà còn cắt khúc chuỗi sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản, gây khó khăn cho ngành NNPTNT trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.



Ngoài ra, nội dung Quyết định 28 cũng đưa ra các khái niệm không có trong các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư nêu trên, không đúng với thực tế, gây khó hiểu cho người đọc, không đúng với văn phong, cách dùng từ của một văn bản quy phạm pháp luật như: "cơ sở thực phẩm", "cơ sở sơ chế nhỏ lẻ gia súc gia cầm", "kho lạnh bảo quản động vật", "cơ sở sơ chế động vật"…

Do vậy, một lần nữa, Bộ NNPTNT đề nghị UBND tỉnh Cà Mau dừng thực hiện việc phân công các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp sang Sở Y tế tại Quyết định 28 nêu trên, tổ chức tham vấn với các Bộ, ngành và xin ý kiến Chính phủ trước khi thực hiện.

Liên quan vấn đề này, mới đây, ông Trần Hồng Quân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở NNPTNT và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về nội dung văn bản của Bộ NNPTNT.