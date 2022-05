Vì sao Công an tỉnh Bình Dương chưa khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa khởi tố bị can, vì sao?

Ngày 6/5, đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có những thông tin liên quan đến việc khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam. Theo đại tá Chính, Công an tỉnh Bình Dương nhận được nhiều đơn tố cáo của nhiều cá nhân về việc bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam đã có hành vi thường xuyên livestream trên các nền tảng mạng xã hội, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều cá nhân, tổ chức. Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về lý do vì sao chưa khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: V.D Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định, bà Hằng đã hơn 50 lần sử dụng các nền tảng mạng xã hội để livestream và sử dụng các ngôn từ nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân tổ chức. Từ những chứng cứ thu thập được, ngày 6/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM và tỉnh Bình Dương khởi tố về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ảnh: C.A cung cấp Trước đó, ngày ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau khi họp bàn, thống nhất với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quyết định chuyển vụ án cho Công an TP.HCM gộp vụ án để xử lý. Diễn biến mới nhất vụ CEO Nguyễn Phương Hằng bị bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo 01/05/2022 16:46

