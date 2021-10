Vì sao trái bơ "rớt hạng", trồng cây bơ năm nay mất mùa mà nhiều nông dân Đắk Lắk vẫn quyết giữ vườn bơ?

Ông Đặng Huy Hùng cho biết thêm, các loại bơ vẫn đang được tiêu thụ nhưng sức mua chậm hơn và giá thấp hơn so với những năm trước. Và tương lai giá bơ vẫn ở mức thấp, do đó HTX đang nỗ lực cải tạo lại vườn bơ. Cụ thể là cắt cành, tạo tán, điều chỉnh chế độ phân bón hợp lý nhằm hạn chế các sản phẩm hóa học trên vườn, hướng tới sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.

Hiện tại, bơ của HTX vẫn đang được bán cao hơn giá thị trường trên dưới 10.000 đồng/kg. Cụ thể, loại 1 là 20.000 - 25.000 đồng/kg, loại 2 là 12.000 - 15.000 đồng/kg.