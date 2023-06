Vị tam nguyên nào của triều Nguyễn lên Lạng Sơn dẹp thổ phỉ và bị giết?

Lời bàn:

Theo sách "Quốc sử quán triều Nguyễn", trong bài văn tế do Khâm sai đại thần Nguyễn Đăng Giai đọc tại lễ an táng ông có đoạn: Khôi giáp đỗ đầu khoa, nổi danh rạng rỡ người thân, đó là hiếu. Ở Nội các, làm kháng sớ, xúc phạm kỵ húy, đó là trung. Làm chánh tướng là khó, vào đất chết mà chẳng tránh, đó là nghĩa. Đi trước quân sĩ trong hoạn nạn, đánh kẻ địch mạnh mà không sợ, đó là dũng. Ôi! Vùng biên có biến động, giặc cường bạo kiêu căng, một mình cầm quân đánh giặc để giúp bạn, đem cái chết để báo đền Tổ quốc. Thật là hiếu, trung, nghĩa, dũng muôn thuở nêu cao. Và không chỉ có người đương thời, mà hậu thế ngày nay cũng tôn vinh ông: Thám hoa Mai Anh Tuấn và dòng họ Mai đã góp phần làm rạng rỡ non sông đất Việt và thủ đô Thăng Long - Hà Nội.

Theo sách Quốc triều khoa bảng lục thì Mai Anh Tuấn là người đỗ đầu Thám hoa năm 1843. Như thế cũng có nghĩa là từ khi nhà Nguyễn mở khoa thi Đình, năm Quý Mão - 1822, ông là người đầu tiên đỗ Đình nguyên Thám hoa và cũng là người khai khoa Tam khôi của triều Nguyễn. Cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông là tấm gương sáng cho muôn đời sau noi theo.