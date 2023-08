Việt Nam sắp có tượng Phật ngọc phỉ thúy lớn nhất thế giới

Theo đó, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng ngọc bích Jadeite có kích thước 1/1 với phiên bản của tượng Phật Hoàng trong tháp Tổ tại khu di tích Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh. Dự kiến, phong tượng này sẽ được dâng thờ tại chùa Yên Tử ngày 13/12/2023 (tức ngày 1/11 năm Quý Mão) nhân ngày giỗ của thứ 715 của Phật hoàng; đồng kỷ niệm 60 thành lập tỉnh Quảng Ninh và kỷ niệm 20 năm Hòa thượng Thích Thanh Quyết về trụ trì chùa Yên Tử.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - trụ trì chùa Yên Tử cùng đại biểu làm lễ chú nguyện khai tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông sơ tác bằng ngọc bích Jadeite. Ảnh: Hà Phương.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông quý giá không chỉ bởi giá trị của Ngọc bích Jadeite mà còn bởi sự trau chuốt, công phu đến từ đôi bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân và tấm lòng biết ơn những công lao và sự đề cao nhân đức, triết lý sống đời đẹp đạo của Phật Hoàng.

Trước đó, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất thế giới được chế tác từ ngọc "phỉ thuý" (ngọc Jade) do nhân Quốc gia Đào Trọng Cường - Công ty Thần Châu Ngọc Việt đã được khởi công. Tuy nhiên, sau khi cố nghệ nhân qua đời thì công trình bị dang dở.

Trong thế giới đá quý, ngọc Jade được xếp vào hàng cao cấp. Đặc biệt đối với người tiêu dùng Á Đông, ngọc Jade được yêu thích không những là vật trang sức mà còn là những văn hoá phẩm thuộc hàng đắt tiền nhất. Trong lịch sử các triều đại vua chúa hàng nghìn năm qua của nhiều nước hiện còn bảo tồn những di vật vô giá bằng ngọc Jade.

Phật ngọc sẽ được tạo nên từ khối đá quý "đình đám" một thời từng làm nức lòng những nhà buôn ngọc trên thế giới "khối ngọc hoàn hảo gần như không có một vết nứt". Năm 2009, cố nghệ nhân quốc gia Đào Trọng Cường đã đưa thành công khối ngọc Jade tuyệt mỹ nặng 35 tấn, được khai thác từ một mỏ ngọc lớn nhất Myanmar. Khối ngọc quý này đã phải trải qua các chặng đường đầy ly kỳ, khó khăn trong suốt 3 năm mới về đến Việt Nam.

Cận cảnh tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích Jadeite được tạc theo tỉ lệ 1/1, lấy mẫu tại chùa Yên Tử. Ảnh: Hà Phương.

Dự kiến sau khi hoàn thành tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng Ngọc Jade sẽ nặng tới 16 tấn, cao 3m, chiều ngang là 2m và chiều dài 1m. Bệ đế nặng tới 9 tấn, cao 60 cm, mỗi chiều là 2,1m. Đây cũng sẽ là pho tượng Phật Ngọc Jade lớn nhất thế giới.

Lễ chú nguyện khai tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và lễ tái khởi công chế tác bảo tượng Phật ngọc Thích Ca Mâu Ni lớn nhất thế giới được Chư Tôn Đức cao tăng Phật giáo Việt Nam chứng minh và gia trì vào đúng dịp vu lan báo hiếu tại non thiêng Yên Tử, hồi hướng công đức và nguyện lực để nguyện cầu quốc thái dân an, nhân sinh an lạc.