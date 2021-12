Vốn Quỹ HTND trao tay, người trồng nha đam nhanh khá

Có vốn trồng nha đam, nuôi lợn rừng

Gia đình ông Trần Lưu Thụy (ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) bắt đầu chuyển đổi sang trồng 2 sào cây nha đam thay cho vườn tiêu già cỗi năng suất thấp từ năm 2018. Sau gần 2 năm chuyển đổi, mô hình đã mang lại hiệu quả. Ông Thụy muốn phát triển mô hình này tuy nhiên gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư.

Mô hình trồng nha đam của thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng nha đam tại khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Đoàn Linh

Tháng 8/2020, ông Thụy được Hội ND huyện Châu Đức cho vay 100 triệu đồng Quỹ HTND huyện để mở rộng diện tích trồng nha đam lên 1ha. Với số tiền này, ông đầu tư trang thiết bị hệ thống tưới, giống, vật tư… Sau gần 1 năm, vườn nha đam của ông cho thu hoạch bình quân 1,5 tấn/sào/tháng. Sản phẩm được Công ty Nha đam Việt Nam bao tiêu đầu ra. Hiện nay, thu nhập bình quân của gia đình ông từ 150-170 triệu đồng/năm.

Ngoài gia đình ông Thụy, 6 hộ nông dân xã Bình Giã trong đợt vay vốn cùng ông cũng có thêm nguồn để đầu tư nhân rộng mô hình sản xuất nên đều có thu nhập ổn định và làm giàu từ cây nha đam.

Còn bà Huỳnh Thị Tố Mai (ở khu phố Hải Hòa thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) lại vay vốn Quỹ HTND nuôi lợn rừng. Bà Mai cho biết: Trước đây, gia đình bà thuộc diện khó khăn về kinh tế, thiếu vốn sản xuất. Gia đình đã được Hội ND thị trấn hỗ trợ cho vay 40 triệu đồng Quỹ HTND để chăn nuôi lợn rừng lai và đã hoàn vốn từ năm 2019. "Nhờ có nguồn vốn vay Quỹ HTND mà cuộc sống gia đình tôi ngày càng được cải thiện. Thu nhập từ bán lợn rừng thương phẩm và lợn rừng giống giúp gia đình tôi có kinh tế ổn định, yên tâm lo cho con cái ăn học"- bà Mai phấn khởi nói.

Chủ động, sáng tạo, linh hoạt hỗ trợ nông dân

Ông Mai Minh Quang - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2021, trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, các cấp Hội ND trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo và linh hoạt tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ nông dân. Song song với những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2021, các cấp Hội ND Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND". Đến nay, Quỹ HTND tỉnh đang quản lý gần hơn 106 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác là 2,6 tỷ đồng, nguồn tỉnh gần 73 tỷ đồng và nguồn của huyện hơn 31 tỷ đồng).

Thông qua nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải quyết được phần nào khó khăn của nông dân về vốn mua thiết bị máy móc, vật tư, con, cây giống, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Từ hiệu quả của các dự án đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình như: Mô hình trồng đu đủ A Cón tại xã Bình Giã, bơ Thái Dương tại xã Xà Bang, nuôi cá nước ngọt tại xã Suối Rao (huyện Châu Đức); Tổ hội nghề nghiệp trồng nha đam tại khu phố Thanh Long, thị trấn Đất Đỏ, (huyện Đất Đỏ); trồng thanh long ruột đỏ xã Bưng Riềng, xã Bông Trang; nhãn xuồng cơm vàng xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc)…

Theo lãnh đạo Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong quá trình triển khai nguồn vốn, Hội ND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với địa phương để sử dụng và quản lý nguồn vốn hiệu quả, đặc biệt là trong khâu chọn đối tượng cho vay, ngành nghề phù hợp với địa phương và đầu ra sản phẩm.

Việc triển khai kịp thời nguồn vốn vay Quỹ HTND đã giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn, kịp phục hồi sản xuất. Ngoài việc hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân, Hội ND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn thực hiện việc hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản tồn đọng do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.