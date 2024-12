Vụ 5 thanh niên dùng mã tấu cướp gà, vịt về làm mồi nhậu ở TP.Hồ Chí Minh, có bị xử lý hình sự?

Công an bắt giữ 5 thanh niên cướp tài sản ở TP. Hồ Chí Minh

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) mới đây đã tiến hành bắt giữ đối với Lê Thanh Tuấn (SN 1998), Phan Quang Nghĩa (SN 1998), Phan Tiến Đạt (SN 2004), Phan Hữu Giàu (SN 1997) và Lâm Chí Tâm (SN 1989) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 17/12, chị T.T.M.A (SN 1970, quê Sóc Trăng) đến Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh) trình báo về việc bị nhóm thanh niên dùng dao đe dọa cướp 3 con vịt, 2 con gà vào ngày 15/9/2023 và 20/11/2024 tại chòi nuôi gà, vịt của chị.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của công dân, Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với Công an xã Tân Quý Tây truy xét và mời nhóm của Tuấn về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận đã 2 lần dùng hung khí cướp gà, vịt của chị A.

Cụ thể, vào chiều ngày 15/9/2023, Tuấn, Giàu, Tâm cùng nhậu tại nhà Giàu ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh đến 23 giờ cùng ngày thì hết mồi. Lúc này, Tuấn rủ Giàu và Tâm đi cướp gà để làm mồi nhậu thì cả hai đồng ý. Giàu lấy con dao đem đi rồi cả ba lái xe máy chở nhau đến chòi nuôi gà, vịt của chị M.A.

Tuấn và Giàu vào bên trong chòi bắt gà, vịt thì vợ chồng chị A. nghe tiếng động nên thức dậy. Giàu cầm dao đe dọa chị M.A, do bị dọa nên nạn nhân lo sợ, im lặng. Tuấn vào chuồng vịt bắt được 2 con vịt xiêm đi ra và kêu Giàu về nhà. Qua ngày hôm sau, ba đối tượng lấy 2 con vịt xiêm vừa cướp được làm mồi nhậu.

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) bắt giữ nhóm thanh niên để điều tra hành vi cướp tài sản. Ảnh: Báo NLĐ.

Đến chiều 20/11/2024, Tuấn, Nghĩa, Đạt đến nhà Giàu nhậu. Đến tối cùng ngày hết mồi nhậu, hết tiền mua mồi nên Tuấn rủ cả nhóm đi cướp gà về làm mồi nhậu. Nhóm này lấy mã tấu, dao tiếp tục đến chòi của chị A.

Nghĩa cầm mã tấu chĩa vào cổ chị A nên nạn nhân hoảng sợ đứng yên. Sau đó nhóm này ra chuồng gà, vịt bắt 1 con vịt, 2 con gà đem về nơi nhậu. Ít hôm sau, cả nhóm đem gà, vịt cướp được đi làm thịt và nhậu tại nhà Giàu.

Các đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, Tội cướp giật tài sản là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu của người khác cũng như xâm phạm trật tự công cộng nói chung. Nhóm thanh niên trên đã dùng dao, mã tấu đe dọa ngay tức khắc làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm tài sản thuộc sở hữu của nạn nhân.

Về hình phạt, theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự 2015, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 03 đến 10 năm.

Cũng theo luật sư Huy, nhóm thanh niên có thể nhận mức phạt cao hơn tùy vào tính chất phạm tội và số giá trị tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt và các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phạm tội từ 02 lần trở lên, có tính chất côn đồ. Mức phạt cao nhất của tội danh này có thể là phạt tù từ 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ xác định việc nhóm thanh niên sử dụng mã tấu thực hiện hành vi cướp tài sản có dấu hiệu phạm vào tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ hay không.

Trường hợp các đối tượng chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này cũng như chưa bị kết án tù về tội này thì có thể sẽ chỉ xử phạt vi phạm hành chính chứ không xử lý hình sự.