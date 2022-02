Vụ chìm ca nô chở 39 người ở Cửa Đại: Loại tàu du lịch đóng kín cửa có an toàn?

Ngày 28/2, sau hai ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng ở biển Cửa Đại làm 17 người chết và mất tích, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể nạn nhân, còn 1 trẻ em vẫn đang mất tích.

Xác chiếc ca nô bị chìm khiến 17 người chết và mất tích. Ảnh: C.Đ

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện nội địa của ca nô QNa-1152 được đăng ký phương tiện có đặc điểm là tàu cao tốc chở khách, được đóng năm 2016, do Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phong đóng.

Tàu có vỏ làm bằng vật liệu composite, được hoạt động trong điều kiện gió tối đa cấp 5 Beaufort. Chủ phương tiện theo đăng ký là Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông (phường Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam), có tổng công suất máy 400CV, được hoạt động trong vùng pha sông biển (SB).

Một phương tiện của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông, loại tàu cao tốc, ca nô được đóng thiết kế theo dạng kín cửa. Ảnh: Trương Hồng

Phương tiện có chiều dài lớn nhất 10,33m, rộng 2,45m và chiều cao mạn lớn nhất 1,54m; được chở 35 người và trọng tải toàn phần 4,1 tấn. Giấy chứng nhận đăng kiểm định kỳ gần nhất vào ngày 19/1/2022 và có thời hạn đến 19/1/2023.

Việc chiếc ca nô loại mới này bị chìm khiến cho nhiều người dân, một số thuyền trưởng chuyên lái tàu thắc mắc về độ an toàn vì nó được đóng kín. Trong khi đó, những năm trở lại đây, tại Hội An loại tàu cao tốc, ca nô đóng mới SB được ưa chuộng vì loại tàu cao tốc này thiết kế đóng kín nhìn hình thức đẹp, sang trọng hơn, chất lượng và tiện ích phục vụ cũng tăng lên so với các tàu gỗ, ca nô loại nhỏ trước đây.

Tại Hội An có nhiều loại tàu, ca nô được đóng theo dạng đóng kín để hành nghề đưa, đón du khách. Ảnh: C.Đ

Một người dân chuyên nghề biển ở Hội An nhận định về độ an toàn của chiếc ca nô bị chìm: "Khi hành khách được đưa xuống ca nô, ngồi vào bên khi có sóng cũng không bị ướt, nhưng về độ an toàn của nó không có. Vì khi xuống tàu sẽ được đóng kín hết cửa lại, nếu bị sự cố chìm tàu đột ngột thì khó xử lý hay cấp cứu kịp thời".

Một người dân chuyên hành nghề biển ở Hội An nói về độ an toàn của loại tàu SB mới này. Video: Trương Hồng

Trao đổi với PV, thuyền trưởng Võ Tấn Cường - có hơn 10 năm lái ca nô công vụ từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại cho biết: Hôm xảy ra vụ tai nạn, ông cũng có chuyến đi công vụ từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại, thời tiết hôm đó bình thường.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nhận định và giải thích về chiếc ca nô bị chìm. Video: Trương Hồng

"Tàu SB thuộc loại cao tốc, ca nô nâng cao mới này khó an toàn, bởi vì đây là loại tàu được nâng cấp nên ca bin tàu cao lên, đầu cao lên, khi lưu thông nó rất dễ rung lắc mạnh, đặc biệt khi gặp gió nó sẽ đè đầu ca nô xuống, thứ hai là thuyền trưởng quan sát ít được, nên loại tàu này tai hại đủ thứ. Nếu thời tiết không thuận lợi và chỉ cần sơ hở một chút là bị nạn thôi. Việc cơ quan chức năng yêu cầu lên tàu SB, riêng bản thân tôi thấy không được, không an toàn, thiếu đảm bảo", thuyền trưởng Cường nói.

Thuyền trưởng Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: T.B

Trong khi đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, về các loại phương tiện hoạt động du lịch tại Hội An và chuyên đưa khách ra đảo Cù Lao Chàm, theo danh sách thì có 93 phương tiện đăng ký hoạt động tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, riêng Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông có đến 3 phương tiện, trong đó có 2 phương tiện được đóng tại Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Phong.

"Không phải sau vụ tai nạn chìm tàu vừa rồi ở Cửa Đại rồi mới có văn bản hay chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc hoạt động tàu thuyền chở khách, mà trước đó Sở đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, kiểm tra việc hoạt động tàu thuyền trên địa bàn tỉnh", đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết.

Một ngày sau vụ ca nô mang BKS Qna-1152 chở 39 người chìm trên vùng biển Cửa Đại, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, khiến 17 người chết và mất tích, thuyền trưởng Lê Sen (52 tuổi, trú phường Cửa Đại) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nỗi buồn sâu thẳm lộ rõ trên gương mặt của con người có thâm niên ngót 3 thập kỷ "làm bạn" với con sóng bạc cùng nghề đánh bắt và 5 năm hành nghề lái tàu đưa rước khách du lịch đi Cù Lao Chàm.

"Sáng hôm 26/2, thời tiết biển êm. Ca nô do tôi cầm lái đưa hàng chục hành khách ra tham quan đảo Cù Lao Chàm sau 15 phút lướt sóng. Tầm 13h45, tàu rời cảng Cù Lao Chàm để quay về đất liền. Thời điểm này, cảm nhận con sóng tương đối lớn, tôi chủ động giảm vận tốc từ 45-50km/h xuống còn 30km/h.

Đến khu vực chỉ còn cách bờ chừng 2km, tôi giảm tốc độ ở mức 20km/h nhưng không ngờ tàu bị sóng đánh mạnh. Trong tích tắc, ca nô lật úp khi tôi cùng 2 thuyền viên và 36 hành khách chưa kịp ới nhau thoát thân. Lúc ca nô chìm nghỉm, tôi cố gắng kéo được 4 người ra ngoài thì kiệt sức", ông Sen kể lại.

Vụ tai nạn chìm ca nô ở Cửa Đại đã khiến 17 người chết và mất tích. Ảnh: D.B

Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam, ông Lê Sen được cấp bằng thuyền trưởng hạng TY3 lần đầu vào ngày 30/11/2016 và hết hạn vào ngày 30/11/2021. Hôm 10/2/2022, ông Sen được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cấp lại bằng thuyền trưởng hạng TY3, có thời hạn đến ngày 10/2/2027.

Ngoài ra, ông Sen được cơ quan chức năng cấp các chứng chỉ chuyên môn điều khiển ven biển, điều khiển cấp độ cao I, an toàn cơ bản, an toàn ven biển, chứng chỉ máy trưởng đang còn thời hạn.