Vụ dược phẩm Thái Minh quảng cáo TPBVSK như thuốc chữa bệnh: Hai cá nhân đã nộp tiền phạt 145 triệu đồng

Liên quan đến bà Nguyễn Thị Mai Hạnh ở phường Thanh Bình, TP. Hải Dương chủ sở hữu Website www.trangphuclinh.vn quảng cáo sản phẩm Tràng Phục Linh Plus có công dụng như một loại thuốc chữa bệnh đại tràng co thắt- hội chứng ruột kích thích, bà Nhung cho hay hiện cơ quan công an vẫn chưa tìm được bà Hạnh ở đâu, nên Cục ATTP chưa thể làm việc và xử phạt…