Vụ dược phẩm Thái Minh quảng cáo TPBVSK như thuốc chữa bệnh: Cần xử phạt nhân viên tư vấn Công ty dược phẩm Thái Minh

Theo một chuyên gia cố vấn trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, việc nhân viên Công ty CP dược phẩm Thái Minh quảng cáo TPBVSK Bình vị Thái Minh như thuốc chữa bệnh là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Theo vị chuyên gia này, về nguyên tắc cơ quan quản lý nhà nước khi cấp phép nội dung quảng cáo TPBVSK không đơn vị nào cấp phép sản phẩm cho sản phẩm dùng từ "điều trị". Từ điều trị chỉ dùng cho thuốc chữa bệnh. Do vậy, để đánh lừa người tiêu dùng, hiện nay có rất nhiều các website, thậm chí là trình dược viên của các Công ty kinh doanh TPBVSK tư vấn cho người tiêu dùng sản phẩm có thể điều trị bệnh, dù những sản phẩm này chỉ là TPBVSK. Và trong trường hợp này nhân viên tư vấn sản phẩm Bình vị Thái Minh của Công ty dược phẩm Thái Minh là một ví dụ điển hình.

Nói về việc website Bình vị Thái Minh công bố sản phẩm đã được Đại học Y Hà Nội nghiên cứu và chứng mình hiệu quả giúp: Giảm 91,8% trào ngược dạ dày thực quản, cải thiện chỉ số loét và diện tích ổ loét ở niêm mạc dạ dày, giảm đau dạ dày hiệu quả, vị chuyên gia cho hay nếu đúng kết quả nghiên cứu như trên thì sản phẩm Bình vị Thái Minh không khác gì "thần dược", vị chuyên gia này cũng cho biết thêm, nếu sản phẩm có công dụng như website Bình vị Thái Minh công bố thì nên chuyển sang đăng ký thành thuốc chữa bệnh để có thể cứu chữa cho nhiều người mắc bệnh dạ dày.



Tuy nhiên, theo vị này, cần làm rõ nghiên cứu nói trên nghiên cứu trên đối tượng nào, kết quả nghiên cứu ra sao, đây là nghiên cứu lâm sàng hay nghiên cứu tiền lâm sàng…



"Thậm chí, trường hợp nếu có kết quả nghiên cứu như quảng cáo, khi gửi sang Cục ATTP, Cục này cũng phải thẩm định những nghiên cứu này xem có thể cấp nội dung quảng cáo hay không? Bởi, hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp mập mờ việc nghiên cứu sản phẩm, phối hợp với 1 đơn vị nào đó của nhà nước, thực hiện nghiên cứu trên động vật, sau đó lại đưa kết quả nghiên cứu này quảng cáo như nghiên cứu trên người để đánh lừa người tiêu dùng", vị chuyên gia nói.

Vị chuyên gia cho hay, theo hồ sơ cấp phép quảng cáo, sản phẩm TPBVSK Tràng Phục Linh Plus chỉ có công dụng: giúp giảm các kích thích gây co thắt đại tràng; giúp giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng co thắt như đau bụng, đi ngoài nhiều lần, phân sống, phân nát; hỗ trợ phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa; còn sản phẩm Khương Thảo Đan Gold có công dụng: hỗ trợ làm trơn khớp và phục hồi sụn khớp; hỗ trợ giảm các nguy cơ thoái hóa khớp… nên nói sản phẩm Tràng Phục Linh Plus có tác dụng giảm co thắt đại tràng, giúp phục hồi niêm mạc đại tràng. Đồng thời, so sánh sản phẩm này khi nghiên cứu với thuốc chứng dương Duspatalin là phi lý, là đánh lừa người dân.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua xuất hiện nhiều website quảng cáo TPBVSK Bình vị Thái Minh, Tràng Phục Linh Plus, Khương Thảo Đan Gold như thuốc chữa bệnh. Quá trình xác minh, nhân viên tổng đài tư vấn 3 sản phẩm nói trên thừa nhận 3 website Bình vị Thái Minh, website Tràng Phục Linh, website Khương Thảo Đan là của Công ty CP dược phẩm Thái Minh.

Thậm chí, nhân viên tổng đài sản phẩm Bình vị Thái Minh của Công ty CP dược phẩm Thái Minh còn tư vấn sản phẩm Bình vị Thái Minh có thể điều trị dứt điểm các triệu chứng như đau bụng âm ỉ, đau quặn bụng, ợ hơi… của người có bệnh lý đau dạ dày.