Vụ hai giang hồ bị bắn chết ngay trước cổng: Công an Nghệ An thuyết phục đối tượng cố thủ buông súng đầu hàng

Liên quan đến án mạng kinh hoàng tại Nghệ An nghi do đòi nợ thuê, hai giang hồ bị bắn chết tại chỗ, vừa xảy ra tại Nghi Kim, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường, đối tượng được cho là nã đạn vào nhóm giang hồ đang cố thủ trong nhà.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng hiện có mặt tại hiện trường, chỉ đạo. Lực lượng đặc nhiệm, hình sự của công an Nghệ An thuyết phục đối tượng cố thủ trong nhà buông súng ra hàng.

Lực lượng chức năng chặn quanh đường vào hiện trường vụ án.

Thông tin mà phóng viên Dân Việt chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi nhận, hiện đang rất đông công an, cảnh sát giao thông, dân quân... chốt chặn đường vào ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà nơi hai nạn nhân bị bắn chết rất bề thế, xây kiểu biệt phủ. Đối tượng được cho là nổ súng bắn chết hai nạn nhân đi đòi nợ tên là Cao Ph. (sinh năm 1962, xóm 7, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khi xảy ra sự việc đầu giờ sáng nay 30/4, chỉ có mỗi Ph. ở nhà.

Hai nạn nhân bị bắn chết tại chỗ.

Khoảng gần 8h sáng nay 30/4, 4 người đi trên chiếc xe Jeep tới ngôi nhà trên thì xảy ra mâu thuẫn và liên tiếp có những tiếng nổ lớn. Hai trong số 4 người đổ gục, chết tại chỗ. Hai người đi cùng kịp chạy thoát thân. Cao Ph. đang cố thủ trong nhà, lực lượng công an đang cố gắng thuyết phục Ph. ra hàng để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Phóng viên Dân Việt tại hiện trường vụ việc sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...