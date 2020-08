Vụ Lưu Đê Ly ẩu đả trên phố Hàng Buồm, người dân bàn tán xôn xao

Ngày 3/8, clip ghi lại cuộc ẩu đả giữa người phụ nữ được cho là diễn viên Lưu Đê Ly và anti-fan trên phố Hàng Buồm (Hà Nội) lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Dân tình không khỏi thắc mắc về nguyên nhân khiến họ xảy ra xung đột dẫn đến xô xát như vậy.

Sự việc này khiến người dân có mặt tại hiện trường hoang mang, bàn tán xôn xao. Công an lập tức có mặt, đưa những người liên quan tại hiện trường về trụ sở để làm rõ. Người dân chứng kiến màn ẩu đả cho biết vì là người ngoài nên không hiểu đầu đuôi sự việc. Họ chỉ thấy hai người phụ nữ lao vào đánh nhau, một người đàn ông vào can. Nhưng người đàn ông này cũng cùng một người phụ nữ đánh người còn lại.

Hình ảnh được cắt từ clip ghi lại cuộc ẩu đả giữa người được cho là diễn viên Lưu Đê Ly và anti-fan.

Một người khác đoán rằng có lẽ cả hai đã có mâu thuẫn từ trước. Tuy không biết ai đúng ai sai nhưng việc người đàn ông đi cùng một người phụ nữ lao vào đánh người còn lại là sai. Người này không chấp nhận được đàn ông có hành vi đánh đập phụ nữ.

Chiều cùng ngày, đại diện lãnh đạo công an phường Hàng Buồm đã có chia sẻ ngắn liên quan đến việc Lưu Đê Ly và anti-fan ẩu đả trên đường phố. Vị này cho hay đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm điều tra và làm rõ. Khu vực xảy ra cuộc ẩu đả giữa Lưu Đê Ly và anti-fan khá gần trụ sở công an phường Hàng Buồm nên lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Hai người phụ nữ ẩu đả, đánh nhau giữa phố khiến người dân hoang mang.

Hiện tại, phía Lưu Đê Ly vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Trong khi đó, dân mạng không ngừng chỉ trích bởi cô là người nổi tiếng là có hành vi làm loạn, bạo lực trên đường phố: "Hết scandal giật chồng giờ đánh nhau, tai tiếng không?", "Còn chuyện gì chị ta không dám làm nữa không?", "Là người nổi tiếng mà chẳng biết giữ gìn hình ảnh gì hết, bảo sao lắm anti-fan"…

Nguyên nhân xảy ra cuộc xô xát giữa Lưu Đê Ly và anti-fan vẫn đang được dân mạng đồn đoán. Có người nhắc lại ồn ào gần đây nữ diễn viên "Chạy trốn thanh xuân" vướng phải và cho rằng đó có thể đây chính là nguyên nhân khiến họ giải quyết "ân oán" trên phố.

Vừa qua, Lưu Đê Ly "nổi đóa" với hai người phụ nữ tên M và P vu khống cô tắc trách trong việc chăm sóc con cái. Hai người này cho rằng cô vì mải mê thực hiện các bức ảnh sống ảo trong chuyến du lịch Đà Nẵng, khiến con trai suýt chết đuối. Có người đến giúp đỡ cứu con trai, Lưu Đê Ly lại không có một lời cảm ơn tới ân nhân.

Lưu Đê Ly bức xúc vì bị anti-fan vu khống.

Tối 2/8, nữ diễn viên "Người phán xử" không thể giữ được bình tĩnh khi đọc được lời tố trên nên đã công khai tên tài khoản, đồng thời treo thưởng cho ai tìm ra được số điện thoại và địa chỉ cụ thể của người này. Lưu Đê Ly còn công khai cuộc điện thoại và tin nhắn với anti-fan trên trang cá nhân. Trước thái độ bất hợp tác, đùn đẩy trách nhiệm và có thái độ thách thức của anti-fan tên M, Lưu Đê Ly cho biết sẽ khởi kiện hai người này vì tội vu khống, ảnh hưởng đến danh dự của cô.