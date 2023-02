Vụ Phó trưởng Công an xã bị chém trọng thương: Khởi tố 8 bị can Vụ Phó trưởng Công an xã bị chém trọng thương: Khởi tố 8 bị can

Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ Phó trưởng Công an xã Phúc Thọ Nguyễn Trung Kiên bị chém trọng thương, phải nhập viện điều trị.

