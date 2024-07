Vụ thuê giang hồ chém chủ nợ nguy kịch: Bắt thêm 1 nghi can

Thông tin từ CAND: Ngày 13/7, tin từ Công an huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ thành công đối tượng Trương Trọng Tính (SN 2003, trú xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Tính là 1 trong 5 nghi can trực tiếp tham gia vụ chém chủ nợ nguy kịch tại huyện Đăk Đoa.

Cơ quan công an xác định, Trương Trọng Tính vừa mới cai nghiện bắt buộc xong thì lại gây ra vụ việc. Hiện Công an huyện Đăk Đoa đã di lý đối tượng từ TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về đến địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ được 4/5 đối tượng trực tiếp tham gia vụ chém người.

Theo nguồn tin riêng, còn một số đối tượng có liên quan vụ việc đang bỏ trốn. Tuy nhiên, khi có các thông tin vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng thì các đối tượng này cũng biết được nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong quá trình truy bắt.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Trương Trọng Tính (thứ 3 từ trái qua). Nguồn: CAND

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/7, Công an huyện Đăk Đoa đã quyết định tạm giữ hình sự bốn người liên quan nhóm chém người đến nguy kịch rồi lái ô tô từ tỉnh Gia Lai về Quảng Ngãi bỏ trốn.

Nhóm đối tượng gồm: Bà Nguyễn Thị Duyên (48 tuổi, ngụ thị trấn Đăk Đoa), Trần Vỷ (22 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Trần Đình Quân (30 tuổi) và Nguyễn Hữu Toàn (21 tuổi) cùng ngụ huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Nguyễn Thị Duyên thuê giang hồ để chém chủ nợ (các đối tượng gây ra vụ án). Ảnh C.A

Trước đó, khoảng 18h ngày 30/6, anh Đ.V.T đang ngồi uống cà phê tại ở thị trấn Đăk Đoa thì bị 5 thanh niên mang theo hung khí lao vào chém tới tấp. Anh Đ.V.T bỏ chạy liền bị những người này truy đuổi, chém nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, nhóm này lên ô tô Fortuner màu đen mang biển số giả 61A-379.79 bỏ trốn.

Anh Đ.V.T nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an nhanh chóng triển khai truy bắt và xác định ô tô này bỏ trốn theo hướng Kon Tum - Quảng Ngãi.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/7, Công an huyện Đăk Đoa phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) vây bắt thành công ba người gồm: Trần Đình Quân, Nguyễn Hữu Toàn và Trần Vỷ khi những người này đang trốn trong khách sạn T.P tại thị xã Đức Phổ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai được bà Duyên thuê để đứng tên sang nhượng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền ngân hàng, giải quyết nợ nần. Đồng thời, bà Duyên thuê chém anh Đ.V.T để dằn mặt, nhằm giãn thời gian trả nợ gần 2 tỷ đồng khi anh Đ.V.T thường xuyên đòi nợ.